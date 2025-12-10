La fine del ciclo Superbonus

Se sul fronte macroeconomico il Cresme rileva il rallentamento della spinta agli investimenti già dal 2024, sul versante delle politiche incentivate emerge nettamente la fine di un ciclo irripetibile.

Il riflusso del Superbonus 110% è stato rapido: per il solo efficientamento energetico si è passati dai 46,3 miliardi del 2022 ai 41,7 del 2023, ai 16,6 del 2024 e ai probabili 6 miliardi del 2025.

Numeri che, da soli, spiegano l’impatto che l’azzeramento delle maxi-agevolazioni produce sul mercato. Eppure il settore della riqualificazione non è crollato nella stessa misura: il comparto si è contratto, ma non si è fermato, adattandosi e cercando nuove formule di intervento.

Si tratta indubbiamente di un dato di realtà che merita attenzione, perché mostra come la domanda di manutenzione e rigenerazione resti strutturalmente alta anche senza i bonus straordinari.

La ripresa inattesa del mercato immobiliare

Nello stesso periodo, e quasi in controtendenza, il mercato immobiliare residenziale è ripartito. Dal 2024 ha ricominciato a crescere e il 2025 ha segnato un’accelerazione che pochi analisti avevano previsto.

Nel 2026, inoltre, è stato confermato il quadro delle detrazioni ordinarie del 50% sulle prime case e del 36% sulle seconde: un segnale di stabilità che contribuisce a mantenere la fiducia delle famiglie e che rafforza la domanda di interventi programmati e meno legati all’urgenza della spinta fiscale.

Il nodo della Direttiva Green

Resta però aperto un nodo cruciale: la posizione del Governo rispetto alla direttiva europea sulla prestazione energetica nell’edilizia. La scelta di non recepire, al momento, gli obblighi di riqualificazione profonda elimina una delle principali traiettorie di crescita strutturale del settore nel medio periodo. Eppure il tema “casa” sta tornando centrale nelle agende europee: nuove risorse potrebbero essere convogliate proprio sull’housing e sulla rigenerazione urbana, due mercati che in Italia sono ancora largamente inespressi.

È qui che si giocherà buona parte del futuro: attori nazionali e fondi internazionali stanno osservando con grande interesse il nostro Paese, ma la prevedibilità delle decisioni e la rapidità degli iter amministrativi saranno determinanti per attrarre investimenti. Il caso Milano, con le sue complessità e le sue incognite regolatorie, dimostra quanto fragile possa essere il rapporto fra programmazione urbanistica e grandi investitori.