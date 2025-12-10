Un settore che cambia pelle

Uno dei punti di maggiore rilevanza del Rapporto riguarda la filiera lunga delle costruzioni. Non tutto il settore si muove allo stesso ritmo: mentre alcune aree – in particolare materiali, impianti, componenti tecnologici – stanno raggiungendo nel 2025-2026 i loro picchi di fatturato, altre sono in contrazione già dal 2023.

A rendere il quadro più complesso contribuisce la dinamica inflattiva: analizzare il mercato “a moneta corrente” produce una fotografia diversa rispetto all’analisi “a quantità di prodotto”. È un problema che tutti gli operatori conoscono: quando i prezzi crescono più del volume reale delle opere, la percezione dell’attività economica rischia di essere distorta.

E si torna alla domanda iniziale: cosa succederà senza Superbonus e senza PNRR? Secondo Cresme, il mercato non si spegnerà, ma cambierà pelle. Non sarà più sostenuto da iniezioni straordinarie, ma da una combinazione di domanda reale, investimenti privati, rigenerazione urbana, politiche abitative nuove e una rinnovata capacità competitiva del sistema delle costruzioni.

Le imprese dovranno lavorare su produttività, innovazione dei processi, digitalizzazione, organizzazione interna, qualificazione della manodopera, modernizzazione dei cantieri. Tecnologie come l’intelligenza artificiale, i metodi costruttivi off-site, i sistemi integrati di gestione informativa stanno diventando fattori abilitanti, non più opzioni facoltative.

È un passaggio storico, con l’ingresso in una fase completamente diversa, in cui ogni attore della filiera sarà chiamato a misurarsi con una sfida tanto impegnativa quanto decisiva per il futuro del settore.