Dopo anni caratterizzati da una crescita sostenuta dal Superbonus, dagli investimenti del PNRR e dalla ripresa del mercato immobiliare successiva alla pandemia, il settore delle costruzioni sembra aver raggiunto un nuovo punto di equilibrio.

La stagione dei grandi incentivi si avvia alla conclusione, ma il comparto continua a mantenersi su livelli di attività sensibilmente superiori rispetto al passato.

È questo il quadro che emerge dal 40° Rapporto Congiunturale e Previsionale del CRESME, che fotografa un mercato ancora in crescita nel 2026 e delinea, per gli anni successivi, uno scenario di progressiva normalizzazione più che di vera e propria contrazione.

Un'evoluzione nella quale saranno determinanti la tenuta degli investimenti pubblici, la capacità di utilizzare le risorse disponibili e le trasformazioni strutturali che stanno interessando l'intera filiera delle costruzioni.

Mercato delle costruzioni: perché il 2026 si chiuderà ancora in crescita

Il 40° Rapporto Congiunturale e Previsionale del CRESME restituisce l'immagine di un comparto che, nonostante il peggioramento dello scenario internazionale, continua a mostrare una notevole capacità di tenuta. Le tensioni geopolitiche, il rischio di nuovi aumenti dei costi energetici e delle materie prime e il ritorno delle pressioni inflazionistiche non modificano, almeno nel breve periodo, il quadro delineato.

Secondo le stime contenute nel Rapporto, il 2026 dovrebbe chiudersi con una crescita degli investimenti pari al 2%, mentre il valore della produzione aumenterebbe dell'1,9% a prezzi costanti. Il mercato delle costruzioni raggiungerebbe così un valore complessivo di 320,6 miliardi di euro, confermandosi su livelli che restano nettamente superiori a quelli registrati prima della stagione dei grandi incentivi.

Questi numeri confermano che, pur terminata la fase di crescita eccezionale degli ultimi anni, il comparto continua a mantenere una dimensione economica significativamente più elevata rispetto al periodo precedente al ciclo espansivo avviato dagli incentivi fiscali.

Dal Superbonus alle opere pubbliche: come cambia il motore del mercato delle costruzioni

Se negli ultimi anni il principale motore della crescita sono stati gli incentivi fiscali per la riqualificazione degli edifici, oggi il quadro appare profondamente diverso.

La stagione del Superbonus può considerarsi ormai conclusa e la riqualificazione residenziale torna gradualmente su valori più fisiologici. Rimane comunque una delle principali componenti del mercato, con un valore stimato di 85,5 miliardi di euro, inferiore ai picchi raggiunti nel 2022 ma ancora ben superiore ai livelli precedenti all'introduzione delle agevolazioni straordinarie.

A sostenere il comparto diventano soprattutto gli investimenti pubblici. Il Rapporto stima infatti che edilizia pubblica e infrastrutture raggiungeranno complessivamente 93,3 miliardi di euro, trainati in particolare dagli interventi del genio civile, dagli investimenti ferroviari, stradali e portuali e dalla coda dei cantieri finanziati con il PNRR.

Il cambiamento riguarda anche la struttura del mercato. Se negli ultimi anni la crescita è stata sostenuta prevalentemente dagli interventi incentivati dei privati, nei prossimi anni il peso si sposterà sempre più verso le infrastrutture e le opere pubbliche.

Per imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni questo significherà confrontarsi con un mercato nel quale conteranno sempre di più la capacità di programmare gli investimenti, la qualità della progettazione, la gestione di interventi complessi, il rispetto di tempi e procedure e l'integrazione delle nuove tecnologie nei processi costruttivi.

Mercato delle costruzioni dopo il PNRR: cosa prevede il CRESME dal 2027

Il CRESME guarda però soprattutto al periodo successivo alla conclusione del PNRR.

Le previsioni indicano un progressivo rallentamento degli investimenti già a partire dal 2027, con una lieve flessione dello 0,1%, destinata ad accentuarsi nel 2028 con un calo dell'1,3%. Anche il valore della produzione dovrebbe sostanzialmente stabilizzarsi, per poi registrare una moderata diminuzione negli anni successivi.

Non si prospetta una nuova crisi come quella vissuta dopo il 2008, ma uno scenario nel quale il settore abbandonerà la fase eccezionale degli ultimi anni per assestarsi su livelli strutturalmente più elevati.

Tra gli elementi richiamati dal CRESME come fattori da monitorare figurano anche la capacità di utilizzare le risorse residue del PNRR, l'avanzamento della spesa dei Fondi strutturali europei, la disponibilità del necessario cofinanziamento nazionale e l'impatto dell'aumento dei costi delle opere sulla copertura finanziaria degli interventi programmati.

Accanto a questi aspetti resta da verificare anche la capacità di trasformare la spinta straordinaria del PNRR in una programmazione ordinaria degli investimenti pubblici. La continuità dei cantieri e la disponibilità delle risorse saranno infatti determinanti per evitare che la conclusione dei programmi finanziati dall'Unione europea produca effetti più marcati sull'intera filiera delle costruzioni.

Successioni immobiliari: quale impatto avranno sulla riqualificazione del patrimonio edilizio

Tra i dati più interessanti del Rapporto compare un fenomeno destinato a incidere profondamente sul futuro del patrimonio edilizio italiano: l'aumento delle abitazioni trasferite per successione.

Secondo il CRESME, già oggi oltre un terzo degli immobili che entrano nel mercato immobiliare proviene da un'eredità, una quota destinata ad aumentare con il progressivo invecchiamento della popolazione. Le stime indicano che, da oggi al 2050, saranno circa 9,5 milioni le abitazioni che cambieranno proprietario attraverso successioni ereditarie.

Il Rapporto affronta questo fenomeno soprattutto sotto il profilo demografico e dell'evoluzione del mercato immobiliare. Tuttavia, le possibili ricadute sul settore delle costruzioni meritano una riflessione. Una parte rilevante di questo patrimonio immobiliare è infatti costituita da edifici realizzati diversi decenni fa, spesso caratterizzati da prestazioni energetiche modeste, impianti obsoleti o situazioni edilizie e catastali che richiederanno verifiche prima della vendita o del riutilizzo.

Per questo motivo l'aumento delle successioni potrebbe tradursi, nei prossimi anni, in una domanda crescente di verifiche dello stato legittimo, aggiornamenti catastali, regolarizzazioni edilizie, efficientamento energetico, adeguamento impiantistico e interventi di recupero. Un mercato destinato a svilupparsi non tanto grazie agli incentivi fiscali, quanto al naturale ricambio del patrimonio immobiliare italiano.

Intelligenza artificiale, digitalizzazione e off site: le tecnologie che cambiano il settore delle costruzioni

Il Rapporto dedica spazio anche ai processi di trasformazione che stanno interessando il comparto.

In particolare, intelligenza artificiale, digitalizzazione, costruzione off site, nuovi materiali, evoluzione dell'impiantistica e sviluppo delle infrastrutture rappresentano processi destinati a modificare progressivamente l'organizzazione delle imprese e le modalità di progettazione e realizzazione degli interventi.

La fine della stagione degli incentivi non coincide quindi con un rallentamento dell'innovazione. Al contrario, il settore sembra avviarsi verso una fase nella quale l'evoluzione tecnologica diventerà uno dei principali fattori di trasformazione dell'intera filiera delle costruzioni.

Verso una nuova stagione per il settore delle costruzioni

Più che fornire soltanto una fotografia dell'andamento economico del comparto, il 40° Rapporto Congiunturale e Previsionale del CRESME offre alcuni elementi utili per comprendere come sta cambiando il mercato delle costruzioni.

Per imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni la sfida sarà accompagnare questa trasformazione in un contesto nel quale la crescita dipenderà sempre meno da misure straordinarie e sempre più dalla capacità di programmare, progettare e realizzare interventi in un mercato che sta progressivamente ridefinendo i propri equilibri.