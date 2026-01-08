Consolidamento di un’angolata in cedimento: intervento Systab con micropali pressoinfissi

È molto frequente che il cedimento del terreno e delle fondazioni sia in qualche modo legato all’acqua! Infatti può succedere che l’assenza di acqua (essiccamento e abbassamento delle falde) oppure la presenza di troppa acqua (dilavamento e rammollimento dei terreni causato anche da perdite della rete di scarico o idrica) in funzione delle caratteristiche geotecniche locali è quasi sempre la principale fonte di dissesto.

In questa case history trattiamo una consistente e duratura, perdita d’acqua dalla rete fognaria pubblica sita immediatamente a monte dell’edifico. Questa situazione, negli anni, ha determinato il cedimento vistoso di un’angolata con conseguente inagibilità della casa.

Tipo di cedimento e di dissesto strutturale

Si tratta di un fabbricato in cui il cedimento differenziale dell’angolata ha determinato significative crepe a 45° nei muri perimetrali.

La casa in oggetto è totalmente costruita in muratura, costituita da 2 piani fuori terra, sprovvista di fondazioni in cemento armato. Nonostante i carichi non siano elevati, una significativa perdita d’acqua a monte, proveniente dalla rete fognaria del comune, ha causato un dissesto davvero importante, pregiudicando la sicurezza della casa e di chi la abitava.

L’acqua nel corso di diversi anni ha rammollito i terreni e dilavato la loro frazione fine, conun progressivo cedimento fondale e la conseguente inagibilità del fabbricato.

Il cedimento delle fondamenta e del terreno ha costretto i proprietari a intervenire con la realizzazione di fondazioni profonde per arrestare il cedimento e procedere con i necessari ripristini.

Consolidamento delle fondazioni con pali pressoinfissi

I Tecnici del Committente hanno preso in considerazione tutte le possibili tecniche di consolidamento delle fondazioni, scegliendo però fin da subito su fondazioni profonde. Infatti in situazioni precarie come quella descritta i micropali rappresentano certamente la soluzione più idonea e definitiva nel lungo periodo. Tra le metodologie prese in esame, l’Ingegner Balducci si è orientato sui Pali Pressoinfissi, infatti questo tipo di micropalo presenta indubbi vantaggi rispetto ai metodi di mciropalificazione classici.

L’intervento si è svolto secondo le seguenti fasi operative:

scavo e realizzazione di un nuovo cordolo in cemento armato, ammorsato saldamente alle murature esistenti

predisposizione di tubi camicia SYStab all’interno del cordolo stesso

getto del nuovo cordolo in cemento armato

maturazione del getto (circa 4 settimane)

infissione dei micropali con monitoraggio continuo delle pressioni di installazione, fino al raggiungimento delle portate/profondità di progetto

prove di carico secondo normativa per il collaudo della palificazione

precarico di ogni palo con pressioni superiori a quelle di esercizio e sollevamento qualora la struttura lo renda possibile e ne abbia necessità come in questo caso

fissaggio finale di tutti i pali al collare dei tubi camicia

rinterro e ricostruzione dei marciapiedi.

Vantaggi del consolidamento fondale con pali precaricati

Il consolidamento fondazioni con micropali precaricati ha permesso di stabilizzare definitivamente l’angolo della casa ridando la necessaria sicurezza e permettendo il ripristino delle crepe nei muri. La tecnica attiva in questo caso ha consentito anche di ridurre l’entità delle crepe.

Inoltre questa tecnica ha molti vantaggi che la caratterizzano rispetto alle tradizionali tecniche:

rispetto alle metodologie classiche permette realizzazioni in tempi più veloci

non produce terreno o materiale di risulta

non vengono usati normalmente né fanghi né acqua (cantiere asciutto idoneo anche in ambienti stretti e interni)

(cantiere asciutto idoneo anche in ambienti stretti e interni) non genera vibrazioni dannosa per le sovrastrutture

la portata di ogni palo presso infisso viene testata in corso d’opera

in corso d’opera precarico per l’annullamento dei cedimenti primari per tutti i pali

per tutti i pali possibilità di sollevamenti e recupero della planarità se la struttura lo consente e ne ha necessità.

L’opera completa per quanto riguarda la fase di infissione pali di fondazione, è durata 2 giorni ed ha consentito l’infissione di 5 pali diametro 114 mm e lunghezza media 6 m, compreso il fissaggio definitivo dei pali ai tubi camicia.

La tecnologia impiegata ha consentito di operare rapidamente, con disagi minimi e senza produrre sollecitazioni dannose per la struttura abitata, ma anzi recuperando parte del cedimento e riducendo l’entità delle crepe sui muri.

Lavoro eseguito da:

Committente: Privato

Data: luglio 2024

