Oneri di urbanizzazione: il Comune di Milano chiarisce l’applicazione della riduzione del 68%

Demolizioni, ricostruzioni e SCIA condizionate: la Direzione PGT e SUE chiarisce come si calcolano gli oneri nel rispetto della delibera comunale n. 28/2023

di Redazione tecnica - 06/11/2025

Con la Determinazione Dirigenziale del 4 novembre 2025, n. 9501 la Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE del Comune di Milano ha definito i criteri applicativi della Delibera del Consiglio Comunale n. 28/2023, che ha aggiornato gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e per lo smaltimento dei rifiuti, introducendo un regime agevolato per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per le demolizioni e ricostruzioni che mantenessero continuità con l’edificato esistente.

Oneri di urbanizzazione a Milano: chiarimenti sui criteri di applicazione del regime agevolato

La Delibera n. 28/2023 del Consiglio Comunale di Milano ha infatti stabilito che per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma o qualificati come nuove costruzioni, gli oneri sono dovuti nella misura prevista per le nuove edificazioni, ma con una riduzione del 68% riferita alla quota di superficie esistente.

Il Piano delle Regole del PGT integra questo assetto, riconoscendo la validità delle superfici legittimamente assentite e delle relative destinazioni d’uso, nel rispetto delle previsioni urbanistiche e dei vincoli vigenti.

La nuova Determinazione Dirigenziale precisa ora come tale riduzione debba essere calcolata e quando invece debba essere esclusa, fornendo agli uffici tecnici indicazioni vincolanti.

