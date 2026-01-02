deas Gestione completa successioni e volture catastali
deas Gestione completa successioni e volture catastali
systab consolidamento fondazioni

Decreto Milleproroghe 2026: in Gazzetta Ufficiale il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200

In Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Milleproroghe: struttura del D.L. n. 200/2025 e prime ricadute su edilizia, lavori pubblici, ambiente e infrastrutture.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 02/01/2026

Le misure di interesse

Il nuovo Milleproroghe presenta diversi profili di interesse, che meritano una prima segnalazione, in attesa degli inevitabili approfondimenti puntuali articolo per articolo.

Infrastrutture e trasporti

L’articolo 9 interviene su temi rilevanti per il settore infrastrutturale, tra cui:

  • la sospensione dell’aggiornamento biennale delle sanzioni del Codice della strada, prorogata anche per il 2026;
  • la proroga dei termini relativi a programmi di finanziamento e procedure attuative, con effetti diretti sulla programmazione e sulla gestione degli interventi.

Ambiente ed energia

L’articolo 13, di competenza del MASE, proroga:

  • termini legati alla stabilizzazione del personale;
  • l’entrata in vigore di obblighi connessi all’incremento delle fonti rinnovabili termiche;
  • la durata di strutture commissariali e di interventi su siti di interesse nazionale, con ricadute anche sul fronte delle opere di risanamento ambientale.

Patrimonio pubblico, beni culturali e sicurezza antincendio

L’articolo 8 estende i termini:

  • per l’adeguamento antincendio di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela;
  • per la gestione contabile e l’attuazione di interventi su immobili pubblici vincolati, temi che intersecano frequentemente progettazione, lavori e appalti.

Procedure autorizzative e rinnovabili

Di particolare interesse anche l’articolo 16, che proroga:

  • le procedure autorizzative semplificate per impianti da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali, tema centrale per chi opera tra edilizia, energia e pianificazione.

Polizze catastrofali obbligatorie

Tra le disposizioni di interesse trasversale per il sistema delle imprese, meritano attenzione anche l’art. 15, comma 2, e l’art. 16, comma 2, che intervengono sul tema delle polizze assicurative obbligatorie contro i rischi catastrofali.

La norma proroga al 31 marzo 2026 il termine per la stipula dei contratti assicurativi per:

  • le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  • gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • le imprese turistico-ricettive.

La proroga si inserisce nel solco delle difficoltà riscontrate dalle imprese nell’adeguarsi a un adempimento introdotto in tempi rapidi, in un contesto ancora caratterizzato da incertezze sul perimetro delle coperture, sui criteri di determinazione dei premi e sull’effettiva disponibilità di prodotti assicurativi sul mercato. Un tema che, pur non riguardando direttamente l’edilizia in senso stretto, incide in modo significativo sull’ecosistema produttivo e immobiliare, soprattutto nei settori più esposti ai rischi naturali.

© Riproduzione riservata
Tag:
NORMATIVA Milleproroghe Gazzetta Ufficiale

Documenti Allegati

INDICE

1
Decreto Milleproroghe 2026: in Gazzetta Ufficiale il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200
2
Le misure di interesse
3
Conclusioni
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026