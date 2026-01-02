Decreto Milleproroghe 2026: in Gazzetta Ufficiale il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200
In Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Milleproroghe: struttura del D.L. n. 200/2025 e prime ricadute su edilizia, lavori pubblici, ambiente e infrastrutture.
Le misure di interesse
Il nuovo Milleproroghe presenta diversi profili di interesse, che meritano una prima segnalazione, in attesa degli inevitabili approfondimenti puntuali articolo per articolo.
Infrastrutture e trasporti
L’articolo 9 interviene su temi rilevanti per il settore infrastrutturale, tra cui:
- la sospensione dell’aggiornamento biennale delle sanzioni del Codice della strada, prorogata anche per il 2026;
- la proroga dei termini relativi a programmi di finanziamento e procedure attuative, con effetti diretti sulla programmazione e sulla gestione degli interventi.
Ambiente ed energia
L’articolo 13, di competenza del MASE, proroga:
- termini legati alla stabilizzazione del personale;
- l’entrata in vigore di obblighi connessi all’incremento delle fonti rinnovabili termiche;
- la durata di strutture commissariali e di interventi su siti di interesse nazionale, con ricadute anche sul fronte delle opere di risanamento ambientale.
Patrimonio pubblico, beni culturali e sicurezza antincendio
L’articolo 8 estende i termini:
- per l’adeguamento antincendio di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela;
- per la gestione contabile e l’attuazione di interventi su immobili pubblici vincolati, temi che intersecano frequentemente progettazione, lavori e appalti.
Procedure autorizzative e rinnovabili
Di particolare interesse anche l’articolo 16, che proroga:
- le procedure autorizzative semplificate per impianti da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali, tema centrale per chi opera tra edilizia, energia e pianificazione.
Polizze catastrofali obbligatorie
Tra le disposizioni di interesse trasversale per il sistema delle imprese, meritano attenzione anche l’art. 15, comma 2, e l’art. 16, comma 2, che intervengono sul tema delle polizze assicurative obbligatorie contro i rischi catastrofali.
La norma proroga al 31 marzo 2026 il termine per la stipula dei contratti assicurativi per:
- le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- le imprese turistico-ricettive.
La proroga si inserisce nel solco delle difficoltà riscontrate dalle imprese nell’adeguarsi a un adempimento introdotto in tempi rapidi, in un contesto ancora caratterizzato da incertezze sul perimetro delle coperture, sui criteri di determinazione dei premi e sull’effettiva disponibilità di prodotti assicurativi sul mercato. Un tema che, pur non riguardando direttamente l’edilizia in senso stretto, incide in modo significativo sull’ecosistema produttivo e immobiliare, soprattutto nei settori più esposti ai rischi naturali.
Documenti AllegatiDecreto Legge n. 200/2025
