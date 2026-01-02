Blumatica Energy
Decreto Milleproroghe 2026: in Gazzetta Ufficiale il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200

In Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Milleproroghe: struttura del D.L. n. 200/2025 e prime ricadute su edilizia, lavori pubblici, ambiente e infrastrutture.

di Redazione tecnica - 02/01/2026

Un decreto “tecnico” che apre, come sempre, una fase politica

Come accade puntualmente ogni anno, il Decreto Milleproroghe non rappresenta un punto di arrivo, ma l’avvio di un percorso. Il testo appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale costituisce una base tecnica minimale, costruita per risolvere le urgenze più immediate, ma destinata inevitabilmente a essere riscritta e ampliata nel corso dell’esame parlamentare di conversione.

È in quella fase che il provvedimento assume la sua fisionomia definitiva: accanto alle proroghe già previste, trovano spazio ulteriori rinvii, aggiustamenti normativi e disposizioni eterogenee, spesso estranee all’impianto originario ma ritenute funzionali a rispondere a esigenze settoriali emerse nel frattempo. Un meccanismo ormai strutturale, che rende il Milleproroghe uno degli snodi più delicati – e meno lineari – della produzione normativa di fine anno.

Nei prossimi giorni LavoriPubblici.it entrerà nel merito delle singole disposizioni di maggiore interesse per i professionisti dell’edilizia, dei lavori pubblici, dell’ambiente e delle infrastrutture, con analisi puntuali dell’impatto operativo, delle criticità applicative e delle ricadute concrete per tecnici, imprese e pubbliche amministrazioni, alla luce anche delle modifiche che emergeranno nel corso dell’iter parlamentare.

