Milleproroghe 2026: novità per le polizze catastrofali

Il nuovo termine per l'obbligo di stipula

Tenuto conto che il Decreto del MEF con le modalità attuative è stato pubblicato in prossimità della scadenza originaria per mettersi in regola (31 marzo 2025), con tutte le difficoltà del caso sia per le assicurazioni che per le imprese, il D.L. n. 39/2025, convertito in Legge n. 78/2025, ha introdotto una gradualità temporale nell'applicazione dell'obbligo.

In particolare, il legislatore ha previsto un’applicazione legata alle dimensioni delle imprese per come definite dai criteri della direttiva UE 2023/2775:

grandi imprese , con oltre 250 dipendenti: obbligo dal 31 marzo 2025, con periodo transitorio fino al 30 giugno 2025 durante il quale non sono state previste penalizzazioni per l'accesso agli incentivi pubblici;

medie imprese (50-249 dipendenti), il cui regime di adesione obbligatoria è scattato il 1° ottobre 2025;

piccole e microimprese, sotto i 50 dipendenti entro il 31 dicembre 2025.

Ed è proprio in relazione a questa categoria che il Milleproroghe 2026 ha previsto un ulteriore differimento: la nuova scadenza è fissata al 31 marzo 2026, salvo novità in sede di conversione in legge del decreto, che presumibilmente arriverà entro la fine di febbraio.

