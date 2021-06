Gazzetta ufficiale: Programma per l’adattamento ai cambiamenti climatici

Sulla Gazzetta ufficiale n. 135 dell’8 giugno 2021 è stato pubblicato il Decreto Direttoriale 15 aprile 2021, n. 117 recante “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”.

Il Programma, con un finanziamento di 80 milioni di euro, è finalizzato ad aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi riconducibili alle tipologie di cui all’Allegato 1 del Decreto stesso.

L’iniziativa è stata prediposta in stretta collaborazione con l’ANCI e con il contributo scientifico dell’ISPRA ed è finalizzato ad aumentare la resilienza dei centri urbani ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità.

I progetti possono essere presentati da singoli Comuni con popolazione uguale o superiore ai 60.000 abitanti, risultanti dai dati ISTAT riferiti all’anno 2019.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione a finanziamento deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata adattamentoclimatico@pec.minambiente.it entro e non oltre lunedì 06 settembre 2021.

Il provvedimeto contiene, anche, i seguenti 3 allegati:

Allegato 1 - Specifiche tecniche degli interventi ai fini dell’ammissibilità a finanziamento

- Specifiche tecniche degli interventi ai fini dell’ammissibilità a finanziamento Allegato 2 - Elenco dei Comuni destinatari del Programma e ripartizione delle risorse

- Elenco dei Comuni destinatari del Programma e ripartizione delle risorse Allegato 3 - Modulistica per la presentazione della Scheda Progetto (S.P.)

Programma sperimentale

Si tratta di un Programma sperimentale, il primo a porsi questi obiettivi a livello nazionale, per ora destinato ai Comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti, teso a favorire la pianificazione a livello locale per l’adattamento e la sperimentazione di misure pilota e concrete da attuare nelle aree urbane, con il coinvolgimento di amministrazioni e cittadini, per fronteggiare in modo più efficace le conseguenze del global warming, riducendo la vulnerabilità delle città.

80 milioni di euro per interventi green e blue

In particolare, il Programma destina circa 80 milioni di euro alla realizzazione di interventi green e blue, - come ad esempio la realizzazione di forestazione periurbana, di edilizia climatica, di tetti e pareti verdi, boschi verticali e barriere alberate ombreggianti, di coibentazione e ventilazione naturale o finalizzati al riciclo e riutilizzo delle acque reflue depurate – e di interventi grey - quali la creazione di piazze, percorsi, giardini ecc., con la rimozione della pavimentazione esistente e il ripristino della permeabilità del suolo o di soluzioni per il drenaggio urbano sostenibile, intese in chiave di rigenerazione urbana.

Rafforzamento della capacità adattiva

Il Programma prevede inoltre una serie di misure di rafforzamento della capacità adattiva, finalizzate a migliorare la conoscenza a livello locale, la redazione di strumenti di pianificazione comunale di adattamento ai cambiamenti climatici e di sensibilizzazione, formazione, partecipazione per gli operatori del settore e per la rete dei portatori di interesse.