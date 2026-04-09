Quali documenti servono oggi per dimostrare la regolarità edilizia di un immobile? Come si gestiscono in modo corretto sanatorie, tolleranze costruttive e interventi privi di data certa? E soprattutto: quali attestazioni deve predisporre oggi un tecnico per evitare contestazioni?

Negli ultimi mesi si è consolidata una tendenza molto chiara: la gestione tecnica degli immobili, soprattutto in fase di compravendita o di regolarizzazione, si è progressivamente spostata su un terreno sempre più asseverativo, dove il ruolo del tecnico è diventato centrale e, allo stesso tempo, più esposto.

Non si tratta più soltanto di verificare la conformità urbanistica, ma di ricostruire lo stato legittimo, distinguere tra difformità rilevanti e tolleranze, gestire le nuove forme di sanatoria e, nei casi più complessi, arrivare persino ad attestare la data di realizzazione di un intervento in assenza di documentazione.

È proprio da queste esigenze operative che nasce un set coordinato di quattro modelli tecnici, pensati per coprire le principali criticità che oggi emergono nella pratica professionale.

Un sistema di modulistica per gestire le principali criticità edilizie

Gli articoli pubblicati nelle scorse settimane hanno affrontato singolarmente quattro temi chiave. Letti insieme, però, restituiscono un quadro molto più interessante: non si tratta di modelli isolati, ma di un vero e proprio sistema integrato di attestazioni tecniche.

I quattro modelli rispondono, infatti, a quattro problemi ricorrenti:

Vediamoli nel dettaglio.

Relazione di regolarità edilizia e catastale: il punto di partenza

Il primo modello rappresenta, di fatto, il cuore dell’intero sistema. La relazione di regolarità edilizia e catastale non è un semplice documento descrittivo, ma uno strumento tecnico attraverso cui il professionista:

ricostruisce lo stato legittimo ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001;

verifica la corrispondenza tra titolo edilizio, stato di fatto e dati catastali;

individua eventuali difformità e ne qualifica la rilevanza.

È il documento che, nella pratica, sta diventando sempre più centrale nelle compravendite immobiliari, anche in assenza di un obbligo normativo espresso, perché consente di ridurre il rischio tecnico e giuridico delle operazioni.

Sanatoria dinamica: il modello ex art. 36-bis

Con l’introduzione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, il legislatore ha previsto una forma di regolarizzazione che si colloca su un piano diverso rispetto all’accertamento di conformità tradizionale.

Qui entra in gioco il secondo modello: l’attestazione tecnica ex art. 36-bis, comma 3, attraverso cui il professionista:

verifica la conformità dell’intervento rispetto alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione;

assevera la sussistenza dei presupposti per la regolarizzazione;

costruisce il quadro tecnico su cui si fonda la sanatoria.

È un passaggio delicato, perché sposta l’attenzione dalla doppia conformità alla valutazione tecnico-discrezionale del professionista, con tutte le responsabilità che ne derivano.

Tolleranze costruttive ed esecutive: quando la difformità non è abuso

Uno dei temi più fraintesi nella pratica professionale riguarda proprio le tolleranze edilizie.

Il modello di attestazione delle tolleranze costruttive ed esecutive consente di chiarire, in modo strutturato, quando una difformità:

rientra nei limiti dell’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001;

non integra una violazione edilizia;

può essere dichiarata in sede di compravendita senza necessità di sanatoria.

Si tratta di un passaggio fondamentale perché evita errori molto frequenti, come quello di trattare come abuso ciò che abuso non è, con conseguenze operative rilevanti sia per i tecnici sia per i notai.

Interventi ante 1977 e Sanatoria dinamica: come attestare la data senza documenti

Il quarto modello affronta uno dei problemi più complessi: la ricostruzione della data di realizzazione di un intervento edilizio in assenza di prova documentale.

La questione si collega direttamente:

all’art. 34-ter del d.P.R. n. 380/2001;

all’art. 36-bis, comma 3;

e, più in generale, al concetto di stato legittimo.

Attraverso questo modello, il tecnico può costruire un’attestazione motivata, basata su elementi oggettivi e verificabili (caratteristiche costruttive, documentazione indiretta, inquadramento normativo), che consente di superare uno dei principali blocchi operativi nelle pratiche edilizie.

Il riferimento alla Legge n. 10/1977 resta centrale, perché segna il passaggio a un sistema autorizzatorio generalizzato della trasformazione urbanistica, rendendo la data di realizzazione un elemento decisivo per qualificare correttamente l’intervento.

Quadro normativo di riferimento

L’intero impianto dei modelli si inserisce in un quadro normativo stratificato, che richiede una lettura coordinata.

Tra i principali riferimenti:

È proprio l’intreccio tra queste norme che rende necessario un approccio operativo strutturato, come quello proposto attraverso i modelli.

Analisi tecnica: perché questi modelli funzionano davvero

Il punto di forza di questa modulistica non sta solo nella correttezza formale, ma nella sua impostazione operativa.

Ogni modello è costruito per:

guidare il tecnico nella raccolta e organizzazione delle informazioni;

ridurre il margine di errore nelle valutazioni;

rendere espliciti i passaggi logici dell’asseverazione;

creare documenti utilizzabili sia in ambito amministrativo sia nelle compravendite.

In altre parole, non sono semplici fac-simile, ma strumenti che aiutano a gestire la complessità normativa trasformandola in procedura operativa.

Conclusioni operative

La gestione della regolarità edilizia non può più essere affrontata con strumenti generici o con valutazioni approssimative.

Oggi il tecnico si trova a operare in un contesto in cui:

lo stato legittimo deve essere ricostruito in modo puntuale;

le difformità devono essere qualificate correttamente;

le sanatorie richiedono asseverazioni sempre più strutturate;

la responsabilità professionale è sempre più centrale.

In questo scenario, disporre di modelli tecnici coerenti e coordinati non è un valore aggiunto, ma una necessità.

I quattro modelli messi a disposizione all’interno dello Speciale Testo Unico Edilizia (sezione “Modulistica di Supporto”) rappresentano un primo passo in questa direzione: uno strumento operativo pensato per accompagnare i professionisti nella gestione quotidiana delle pratiche edilizie, riducendo incertezze e migliorando la qualità del lavoro tecnico.