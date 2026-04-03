Interviene in modo puntuale sul Codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004) la legge del 17 marzo 2026, n. 40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2026, n. 74, introducendo nuovi strumenti e modificando alcune disposizioni chiave in materia di valorizzazione, gestione e circolazione dei beni culturali.

Il provvedimento agisce su più livelli, prevedendo nuove infrastrutture informative e organizzative e introducendo semplificazioni operative e aggiornamenti che incidono direttamente su procedure e soglie economiche.

Legge n. 40/2026 e Codice dei beni culturali: struttura e ambito delle modifiche

La legge è articolata in sei disposizioni, che intervengono sia sul piano dei principi sia su quello operativo:

Art. 1 - Princìpi e finalità;

Art. 2 - Introduzione degli articoli 121-bis e 121-ter del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Art. 3 - Strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali «Italia in scena»;

Art. 4 - Ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d’arte nonché di competitività del mercato dell’arte e del sistema museale nazionale;

Art. 5 - Modifiche all’articolo 65 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernenti semplificazioni in favore del mercato dell’arte;

Art. 6 - Circolazione temporanea delle opere dei musei statali non esposte al pubblico.

Due sono le direttrici principali lungo cui si muove il provvedimento: la prima è quella della valorizzazione, riletta in chiave dinamica e aperta al contributo dei soggetti privati, anche alla luce del principio di sussidiarietà; la seconda è quella della semplificazione, che emerge nelle modifiche puntuali ad alcune disposizioni del Codice, con l’obiettivo di rendere più fluido il funzionamento del sistema.

Il risultato è un intervento che non altera l’architettura del D.Lgs. n. 42/2004, ma ne aggiorna alcuni aspetti prettamente operativi e introduce strumenti che avranno un peso sulla gestione nel medio periodo.

Anagrafe digitale dei beni culturali: il nuovo articolo 121-bis

Tra le principali novità vi è l’introduzione dell’articolo 121-bis, che istituisce presso il Ministero della cultura una Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali pubblici.

L’anagrafe raccoglie dati relativi alla natura dei beni, alle modalità di gestione, ai livelli di qualità della valorizzazione e allo stato di utilizzo, includendo anche informazioni su accessibilità, efficienza ed equilibrio economico-finanziario.

Particolare rilievo assume anche la rilevazione degli immobili in disuso, con indicazione dello stato di conservazione e delle possibili prospettive di recupero.

Albo della sussidiarietà orizzontale: il nuovo articolo 121-ter e il ruolo dei soggetti privati

Accanto all’anagrafe, la legge introduce l’articolo 121-ter, che prevede un Albo digitale della sussidiarietà orizzontale, destinato a raccogliere i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali pubblici.

L’albo ha una funzione essenzialmente organizzativa e di trasparenza, consentendo di individuare operatori potenzialmente coinvolgibili nelle attività di valorizzazione e di garantire maggiore apertura e concorrenzialità nelle procedure.

L’iscrizione sarà sempre possibile, accompagnando le amministrazioni nella definizione di avvisi, procedure e programmi di sviluppo culturale.

Strategia nazionale “Italia in scena”: nuova programmazione della valorizzazione

Un ulteriore elemento di novità è rappresentato dalla previsione di una strategia nazionale di valorizzazione, denominata “Italia in scena”.

La strategia sarà definita dal Ministero della cultura con il coinvolgimento dei soggetti iscritti all’albo.

L’obiettivo è costruire un quadro unitario di intervento, orientato a migliorare la fruizione del patrimonio e a rafforzarne la funzione culturale ed economica.

Tra i criteri indicati emergono:

il miglioramento dell’accessibilità e dell’effettiva fruizione dei beni;

l’attenzione ai territori meno centrali, come aree interne e piccoli borghi;

lo sviluppo di forme di collaborazione tra pubblico e privato;

l’integrazione della valorizzazione con strumenti di comunicazione e promozione.

Modifiche agli articoli 21, 48, 65, 68 e 72 del Codice

Accanto alle innovazioni di sistema, la legge interviene su alcune disposizioni del Codice. In particolare, sull’art. 21 viene abrogata la lettera b) del comma 1, eliminando una specifica ipotesi di autorizzazione preventiva legata al trasferimento dei beni, senza incidere sull’obbligo di comunicazione e sulle altre forme di controllo previste dal Codice.

Sull’arti. 48, relativo ai prestiti per mostre ed esposizioni, viene introdotto un termine certo: l’autorizzazione deve essere rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta, con l’obiettivo di rendere più prevedibili i tempi procedimentali.

L’art. 65, dedicato all’uscita definitiva dei beni dal territorio nazionale, viene modificato con l’innalzamento della soglia economica a 50.000 euro, oltre la quale è necessaria l’autorizzazione, e con l’introduzione di una disciplina specifica per i beni librari, che vengono distinti rispetto agli altri beni culturali.

L’art. 68 prevede la possibilità di ritirare la richiesta di attestato di libera circolazione prima della conclusione del procedimento, introducendo un elemento di maggiore flessibilità.

Infine, l’art. 72 è oggetto di un intervento di coordinamento testuale, volto ad allineare la disciplina alla nuova configurazione normativa.

Opere non esposte: nuova disciplina per la circolazione temporanea

Un’ultima novità riguarda la possibilità di valorizzare il patrimonio conservato nei depositi dei musei statali.

La legge prevede la creazione di un elenco di opere non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea sul territorio nazionale. Si tratta di beni che non presentano criticità conservative e che possono essere movimentati nell’ambito di progetti espositivi.

La disciplina introduce quindi una forma di valorizzazione diffusa, che consente di ampliare la fruizione del patrimonio, mantenendo al contempo il controllo sulle condizioni di conservazione e sicurezza.

Nel complesso, la Legge n. 40/2026 si inserisce nel quadro del D.Lgs. n. 42/2004 con un approccio selettivo ma capace di incidere su alcuni aspetti operativi rilevanti, intervenendo sia sugli strumenti di governo sia su passaggi procedurali che riguardano direttamente la gestione e la circolazione dei beni culturali.