Cosa succede quando alcuni condòmini non versano le proprie quote e il condominio non ha più liquidità sufficiente per pagare i fornitori e garantire i servizi comuni? È possibile chiedere a chi ha già pagato di anticipare le somme mancanti, con l'impegno di restituirle dopo il recupero dei crediti? E se le morosità sono talmente elevate da mettere in difficoltà l'intera gestione, l'assemblea può decidere a maggioranza oppure è necessario il consenso di tutti?

A queste domande ha risposto la Corte di Cassazione, Seconda Sezione civile, con la sentenza del 30 ottobre 2026, n. 28134, che ha confermato l'illegittimità di alcune deliberazioni con cui un condominio aveva costituito un fondo per sopperire alle quote non versate da tre società fallite.

La Corte ha anche rivisto il precedente orientamento che, in situazioni di particolare urgenza, ammetteva la possibilità di chiedere ai condòmini solventi anticipazioni destinate a evitare danni all'intero condominio, tenendo conto delle modifiche intervenute nella disciplina delle obbligazioni condominiali e nei rapporti con i creditori.

Fondo morosità condominiale: il caso delle quote rimaste insolute

La vicenda è nata in un condominio nel quale tre società proprietarie di unità immobiliari erano state dichiarate fallite, lasciando insoluti contributi che, secondo quanto sostenuto dal condominio nel corso del giudizio, rappresentavano quasi due terzi del rendiconto annuale.

Per fronteggiare la carenza di liquidità, tra il 2014 e il 2016 l'assemblea aveva approvato alcune deliberazioni che prevedevano lo stanziamento di fondi destinati a compensare le quote non pagate dalle società fallite, chiedendo ai proprietari in regola di versare le somme necessarie.

Le decisioni erano state approvate all'unanimità dei presenti, ma senza il voto favorevole di una società condomina che le aveva successivamente impugnate, contestando la possibilità di far gravare sui proprietari adempienti debiti che rimanevano a carico di altri partecipanti.

Il Tribunale di Torino ha accolto l'impugnazione, ritenendo che la costituzione del fondo fosse estranea alle attribuzioni dell'assemblea e comportasse una modifica dei criteri di ripartizione previsti dall'art. 1123 del Codice civile, possibile soltanto attraverso una convenzione unanime. La Corte d'appello ha confermato l'annullamento delle deliberazioni, mentre il condominio ha insistito davanti alla Cassazione sulla natura temporanea delle somme richieste, sostenendo che non si trattasse di un trasferimento definitivo dei debiti, ma di una sorta di prestito da restituire dopo il recupero delle morosità.

A sostegno della propria posizione, il ricorrente aveva richiamato anche il successivo pagamento di somme relative a una delle società fallite da parte dell'acquirente delle sue unità immobiliari, grazie al quale erano state restituite alcune anticipazioni e il preventivo annuale era tornato ai livelli precedenti.

Secondo il condominio, quindi, l'assemblea non aveva modificato gli obblighi contributivi dei proprietari, ma aveva semplicemente cercato di superare una difficoltà finanziaria attraverso un'anticipazione destinata a essere restituita.

Fondo cassa morosi: perché serve l'unanimità dei condòmini

L'art. 1135 del Codice civile attribuisce all'assemblea il potere di approvare il preventivo delle spese necessarie durante l'anno, la relativa ripartizione e il rendiconto, oltre alle deliberazioni riguardanti la manutenzione straordinaria e le innovazioni, per le quali è prevista la costituzione di un apposito fondo speciale.

Nell'esercizio di queste attribuzioni, tuttavia, l'assemblea deve rispettare i criteri stabiliti dagli artt. 1123, 1124 e 1126 del Codice civile, che disciplinano la contribuzione dei proprietari in relazione alla natura delle spese e alle caratteristiche dei beni e dei servizi interessati. L'art. 1123, in particolare, prevede che le spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni e per i servizi nell'interesse comune siano sostenute in proporzione al valore delle rispettive proprietà, salvo diversa convenzione.

La Cassazione ha escluso che il potere di approvare e ripartire le spese comprenda anche quello di obbligare i soli condòmini solventi a versare le quote rimaste insolute, perché in questo caso non si tratta di distribuire tra i partecipanti una spesa comune secondo i criteri di legge, ma di chiedere ad alcuni proprietari di mettere a disposizione somme ulteriori per compensare l'inadempimento degli altri.

Neppure la previsione di una successiva restituzione rende legittima la deliberazione, dal momento che, seguendo la stessa ricostruzione proposta dal condominio ricorrente, il fondo avrebbe la natura di un finanziamento, con un conseguente obbligo di restituzione riconducibile alla disciplina del mutuo prevista dall'art. 1813 del Codice civile.

Un'obbligazione di questo tipo non può derivare da una decisione approvata a maggioranza, ma richiede una convenzione adottata all'unanimità, attraverso la quale i partecipanti accettino di finanziare il condominio alle condizioni concordate.

La Corte ha escluso anche che le ragioni poste a sostegno della deliberazione possano modificarne la valutazione di legittimità, perché le difficoltà finanziarie, per quanto gravi, non attribuiscono all'assemblea il potere di imporre obblighi che esulano dalle sue competenze.

Fondo morosità: perché la Cassazione ha superato il precedente orientamento

In passato la giurisprudenza aveva ammesso la costituzione di un fondo cassa destinato a sopperire alle morosità quando vi fosse un'effettiva e improrogabile urgenza di reperire somme per evitare conseguenze più gravi all'intero condominio.

Si trattava soprattutto delle situazioni in cui un creditore avesse avviato un'azione esecutiva, con il rischio di aggredire beni comuni e provocare danni anche ai proprietari che avevano regolarmente versato le proprie quote. In queste circostanze era stata riconosciuta la possibilità di costituire un fondo alimentato dai condòmini solventi, ai quali il condominio avrebbe poi restituito le anticipazioni una volta recuperati i crediti nei confronti dei morosi.

Questa soluzione trovava una delle sue giustificazioni nella solidarietà passiva che, secondo la precedente ricostruzione delle obbligazioni condominiali, esponeva tutti i proprietari alle pretese dei creditori, indipendentemente dal regolare pagamento delle rispettive quote.

La Cassazione ha osservato che tale ricostruzione è stata superata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9148/2008, che ha affermato il principio secondo cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli partecipanti in proporzione alle rispettive quote.

Successivamente è intervenuta la Legge n. 220/2012, che ha introdotto nell'art. 63, comma 2, delle disposizioni di attuazione del Codice civile la regola secondo cui i creditori non possono agire nei confronti dei condòmini in regola con i pagamenti se non dopo aver escusso quelli morosi.

Il proprietario adempiente non è quindi completamente estraneo alle obbligazioni condominiali verso i terzi, ma la sua responsabilità ha carattere sussidiario, dal momento che il creditore deve rivolgersi preventivamente ai partecipanti inadempienti.

La disciplina attuale non consente più di giustificare l'imposizione di un fondo ai soli condòmini solventi sulla base di quella solidarietà passiva che aveva sostenuto il precedente orientamento, mentre la necessità di evitare conseguenze pregiudizievoli per il condominio non basta a trasformare una deliberazione assembleare in un accordo di finanziamento.

La Cassazione ha quindi ritenuto che anche nelle situazioni di particolare urgenza l'assemblea non possa obbligare a maggioranza i proprietari in regola ad anticipare le quote degli altri, indipendentemente dall'impegno a restituire successivamente le somme versate.

Cassa condominiale insufficiente: quando si possono chiedere conguagli

Il mancato pagamento delle quote da parte di alcuni condòmini non sospende gli obblighi nei confronti dei fornitori, né elimina le spese necessarie per la conservazione delle parti comuni e per la continuità dei servizi, per cui resta da comprendere come possa intervenire l'assemblea quando le disponibilità di cassa non sono sufficienti.

La Cassazione ha riconosciuto che, se durante l'esercizio l'amministratore non riesce a riscuotere tutti i contributi preventivati oppure le somme disponibili non bastano a sostenere le spese comuni, l'assemblea può deliberare ulteriori versamenti destinati a ripristinare la liquidità della gestione, ripartendoli tra tutti i condòmini secondo i criteri previsti dagli artt. 1123, 1124 e 1126 del Codice civile.

La possibilità di richiedere questi conguagli rimane nell'ambito delle attribuzioni assembleari anche quando la carenza di liquidità deriva dalle morosità, purché il versamento sia destinato a sostenere le spese comuni e venga ripartito secondo i criteri legali, senza limitare l'obbligo ai soli proprietari che hanno già pagato.

Diversa è la deliberazione con cui si chiede esclusivamente ai condòmini solventi di anticipare le quote degli altri, perché in questo caso viene costituito un finanziamento che presuppone il consenso unanime dei partecipanti.

Nella predisposizione dei preventivi e delle deliberazioni non basta quindi qualificare una somma come fondo cassa, conguaglio o anticipazione straordinaria, dovendo verificare a quale esigenza risponde il versamento, chi viene chiamato a sostenerlo e secondo quali criteri viene determinato l'importo dovuto.

Resta inoltre fermo l'obbligo dei morosi di versare le rispettive quote, con la conseguente necessità di proseguire le attività di recupero dei crediti, senza confondere gli strumenti destinati a garantire la liquidità della gestione con quelli attraverso i quali il condominio può ottenere il pagamento dei contributi insoluti.

Quote condominiali non pagate: cosa può deliberare l'assemblea

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'annullamento delle deliberazioni che avevano istituito il fondo morosità, e ha affermato che non rientra tra le attribuzioni dell'assemblea la costituzione a maggioranza di un fondo cassa che obblighi i soli condòmini in regola a sopperire al mancato versamento delle quote degli altri partecipanti.

Per istituire un finanziamento destinato a essere successivamente restituito serve una convenzione unanime, senza che le motivazioni addotte dall'assemblea possano giustificare una diversa soluzione.

Agli amministratori rimane il compito di affrontare le difficoltà finanziarie derivanti dalle morosità, che possono diventare particolarmente pesanti nei condomìni in cui pochi proprietari detengono una quota rilevante del valore complessivo dell'edificio, senza però poter trasferire sui soli partecipanti adempienti l'onere di anticipare quanto dovuto dagli altri.

L'assemblea conserva la possibilità di deliberare i conguagli necessari per sostenere le spese comuni, rispettando i criteri legali di ripartizione, mentre un eventuale finanziamento da parte dei proprietari solventi deve essere concordato all'unanimità.

Anche quando la mancanza di liquidità rischia di compromettere il pagamento dei fornitori e la continuità dei servizi, chi ha già versato regolarmente le proprie quote non può essere obbligato dalla maggioranza a concedere al condominio un prestito per compensare le morosità altrui.

Morosità condominiali: le risposte alle domande più frequenti

Un condòmino in regola deve pagare le quote di chi è moroso?

L'assemblea non può obbligare a maggioranza i soli condòmini in regola ad anticipare le quote non versate dagli altri. Rimane distinta la responsabilità sussidiaria verso i creditori condominiali, che possono rivolgersi ai proprietari adempienti soltanto dopo aver escusso quelli morosi.

Il fondo morosità può essere approvato a maggioranza in caso di emergenza?

No, se il fondo impone ai soli condòmini solventi di finanziare le quote insolute degli altri. Con la sentenza n. 28134/2026, la Cassazione ha riconsiderato il precedente orientamento che ammetteva questa soluzione in situazioni di particolare urgenza, stabilendo che per un finanziamento di questo tipo serve una convenzione unanime.

L'assemblea può chiedere versamenti aggiuntivi quando la cassa condominiale è insufficiente?

Sì. Quando le somme disponibili non bastano a sostenere le spese comuni, l'assemblea può deliberare conguagli per ripristinare la liquidità della gestione, purché siano ripartiti tra tutti i condòmini secondo i criteri previsti dagli artt. 1123, 1124 e 1126 del Codice civile.