La presenza di muffa negli ambienti domestici e lavorativi rappresenta una problematica molto più seria di quanto comunemente percepito. Non si tratta soltanto di antiestetiche macchie scure sui muri: le muffe sono organismi viventi che rilasciano nell'aria spore, micotossine e composti organici volatili in grado di compromettere seriamente la salute degli occupanti. Un problema che in Italia riguarda milioni di abitazioni, in particolare quelle costruite prima degli anni '90.

Muffa in casa e negli edifici: perché è un problema diffuso e sottovalutato

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha evidenziato che vivere in ambienti umidi e contaminati da muffe aumenta il rischio di patologie respiratorie dal 75% al 100%, con particolare vulnerabilità per bambini, anziani e soggetti immunodepressi. Le patologie documentate dalla letteratura scientifica internazionale spaziano dalla rinite allergica all'asma bronchiale, dalla polmonite da ipersensibilità fino, nei casi più gravi, alle aspergillosi invasive. Tra le specie più pericolose, lo Stachybotrys chartarum, la cosiddetta "muffa nera", produce micotossine (tricoteceni) con effetti neurotossici e immunosoppressivi documentati.



Grave infestazione di muffa su soffitto: un caso reale che evidenzia come l'umidità non controllata possa compromettere la salubrità degli ambienti

(foto Renzo Spedicato - Renzo ArtHome)

Perché si forma la muffa: umidità, ponti termici e condizioni ambientali

Ma quali sono le condizioni che favoriscono la crescita delle muffe? I fattori fondamentali sono quattro: un'umidità relativa superficiale superiore all'80%, temperature comprese tra 20 e 35 gradi, la disponibilità di substrati organici come carta, legno, cartongesso e tessuti, e un tempo sufficiente alla germinazione, generalmente compreso tra 1 e 14 giorni. Le zone della casa più esposte sono quelle caratterizzate da ponti termici, scarsa ventilazione e produzione di vapore: bagni, cucine e retro di armadi addossati a pareti fredde.

Antimuffa e rimedi fai-da-te: perché spesso non funzionano

L'errore più comune è intervenire solo sul sintomo, applicando prodotti antimuffa superficiali senza indagare la causa sottostante. Le tipologie di umidità che alimentano la crescita fungina sono molteplici: condensa superficiale, infiltrazioni meteoriche, risalita capillare e perdite impiantistiche. Ciascuna richiede un approccio diagnostico specifico e una strategia di intervento mirata, che solo un professionista competente può definire correttamente.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda l’inefficacia dei rimedi fai-da-te. L’uso della candeggina (ipoclorito di sodio), ad esempio, è efficace solo su superfici non porose, ma non penetra nei materiali porosi come intonaco o cartongesso, dove il micelio si estende in profondità ben oltre la zona raggiungibile dal disinfettante. Inoltre, l’acqua contenuta nella soluzione può, paradossalmente, alimentare la ricrescita fungina. La stessa US Environmental Protection Agency (EPA) ha chiarito che l’obiettivo della bonifica non è uccidere la muffa, ma rimuoverla fisicamente: le spore morte mantengono il potenziale allergenico e alcune micotossine restano attive anche dopo la morte della colonia. Le pitture cosiddette “antimuffa”, dal canto loro, si limitano a mascherare il problema senza eliminarne la causa, creando una falsa percezione di sicurezza.

Come prevenire la muffa: ventilazione, isolamento e diagnosi tecnica

Va inoltre considerato che la presenza persistente di muffa e umidità negli ambienti chiusi è riconosciuta a livello internazionale come una delle cause della cosiddetta Sindrome da Edificio Malato (Sick Building Syndrome). I sintomi tipici comprendono mal di testa ricorrenti, raffreddore e tosse persistente, arrossamenti cutanei, affaticamento cronico, difficoltà di concentrazione e disturbi del sonno. Si tratta di una condizione che colpisce in modo particolare chi trascorre molte ore all’interno degli ambienti contaminati, come anziani, bambini e lavoratori in uffici con scarsa qualità dell’aria.

Per una prevenzione efficace è fondamentale agire su più fronti: garantire un corretto ricambio d'aria, mantenere temperature interne adeguate, eliminare i ponti termici attraverso un isolamento ben progettato e, soprattutto, affidarsi a una diagnostica professionale che individui le reali cause dell'umidità prima di qualsiasi intervento di bonifica.

Il tema è trattato in modo approfondito nel volume Murature umide: cause e rimedi (Grafill, 2026) di Renzo Spedicato, che dedica un intero capitolo alla biologia delle muffe, alle patologie correlate, ai protocolli diagnostici e alle strategie di bonifica basate sulle più recenti evidenze scientifiche internazionali.