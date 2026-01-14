Quando un muro di contenimento può essere considerato una pertinenza edilizia e quando, invece, integra una vera e propria nuova costruzione? È sufficiente la funzione di servizio rispetto a un edificio esistente per escludere il permesso di costruire oppure occorre valutare l’impatto reale dell’opera sulla configurazione dell’area? E, in caso di intervento realizzato senza titolo, esistono margini per evitare la demolizione attraverso la sanzione pecuniaria alternativa o si tratta di una strada preclusa?

Questioni tutt’altro che marginali, che emergono con frequenza nella gestione degli interventi sulle aree esterne e nelle sistemazioni del terreno. Ambiti in cui la qualificazione dell’opera come pertinenza viene spesso utilizzata in modo estensivo, salvo poi scontrarsi con un orientamento giurisprudenziale sempre più rigoroso.

Muro di contenimento abusivo: quando il Consiglio di Stato esclude la pertinenza

Su questi temi è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 178 dell’8 gennaio 2026, chiarendo quando un muro di contenimento non può essere degradato a opera accessoria e quando, invece, assume piena rilevanza urbanistico-edilizia, con conseguenze sanzionatorie difficilmente eludibili.

La vicenda prende avvio dalla realizzazione di un muro di contenimento, eseguito in assenza di titolo edilizio, a servizio di un’area esterna pertinenziale di un fabbricato esistente. Il proprietario aveva ricondotto l’intervento a una funzione meramente accessoria, sostenendo che l’opera fosse finalizzata alla sistemazione e alla messa in sicurezza del terreno, senza incidere in modo autonomo sull’assetto edilizio.

Secondo questa impostazione, il muro avrebbe dovuto essere qualificato come pertinenza urbanistica, con conseguente esclusione del permesso di costruire e, in caso di contestazione, possibilità di accedere a un regime sanzionatorio meno rigoroso, previsto dagli articoli 33, comma 2, e 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

L’amministrazione ha invece seguito una lettura opposta. Il muro di contenimento non è stato considerato un’opera di modesta entità o una semplice sistemazione esterna, ma un manufatto dotato di autonoma consistenza edilizia, capace di incidere in modo stabile sulla conformazione del terreno e sull’organizzazione spaziale dell’area. In particolare, la funzione strutturale di contenimento e l’impatto sull’assetto altimetrico hanno condotto a qualificare l’intervento come nuova costruzione.

Su queste basi è stata adottata l’ordinanza di demolizione, escludendo sin dall’origine la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria alternativa. Da qui il contenzioso, dapprima in primo grado e poi dinanzi al Consiglio di Stato, incentrato sulla corretta qualificazione dell’opera e sulla legittimità del regime sanzionatorio applicato.

Quadro normativo di riferimento

Il ragionamento del Consiglio di Stato si innesta sulle definizioni e sul sistema repressivo delineati dal d.P.R. n. 380/2001.

L’art. 3 del Testo Unico Edilizia individua nella nuova costruzione la categoria residuale che ricomprende tutti gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica non riconducibili alle ipotesi conservative o di minima incidenza. Si tratta di una definizione volutamente ampia, che lascia poco spazio a letture riduttive, soprattutto quando l’opera comporta una modifica stabile dello stato dei luoghi.

Sul piano sanzionatorio, gli artt. 31 e 33 fissano la demolizione come regola per le nuove costruzioni realizzate in assenza di permesso di costruire, mentre l’art. 34 riguarda le ipotesi di parziale difformità. Se è vero che, in presenza dei presupposti di legge, gli artt. 33 e 34 consentono la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria, è altrettanto vero che all’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 31 non è prevista alcuna alternativa.

È in questo quadro che si colloca la nozione di pertinenza urbanistica, elaborata dalla giurisprudenza su presupposti ben più rigorosi rispetto a quelli civilistici. In ambito edilizio non assume rilievo decisivo il semplice rapporto di accessorietà funzionale con l’immobile principale, quanto piuttosto l’incidenza dell’opera sull’assetto complessivo dell’area.

La pertinenza urbanistica è ammessa solo quando l’intervento risulti oggettivamente modesto, privo di autonomia funzionale e incapace di determinare un apprezzabile carico urbanistico. In mancanza di questi requisiti, anche opere che sotto il profilo civilistico potrebbero apparire accessorie ricadono nella categoria della nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001.

È su questo approccio sostanziale, centrato sugli effetti urbanistici concreti e non sulla qualificazione formale dell’intervento, che si innesta il ragionamento del Consiglio di Stato nella decisione in esame.

Principi espressi dal Consiglio di Stato

La sentenza si inserisce in un orientamento ormai ben tracciato, che muove direttamente dalle definizioni del d.P.R. n. 380/2001. In materia edilizia, la pertinenza urbanistica non è una categoria elastica, né può essere ricostruita a partire dal solo rapporto funzionale con l’edificio principale. È, piuttosto, un’ipotesi residuale, da interpretare con cautela.

Un’opera può essere considerata pertinenziale solo quando resta priva di una propria autonomia edilizia e urbanistica, cioè quando non determina una trasformazione del territorio riconducibile alla nuova costruzione di cui all’art. 3 del Testo Unico. Non basta che l’intervento sia “a servizio” del fabbricato: ciò che conta è che non produca effetti apprezzabili sulla configurazione dei luoghi.

Da qui discende una lettura rigorosa della pertinenza, limitata a opere di modesta entità, senza volumetria significativa, incapaci di incidere sul carico urbanistico e tali da non alterare in modo stabile la conformazione dell’area. Quando questi elementi vengono meno, la qualificazione cambia e l’intervento esce dall’area delle pertinenze per rientrare in quella della nuova costruzione.

Analisi della sentenza

Muovendo da questi presupposti, il Consiglio di Stato ha esaminato il muro di contenimento per quello che era realmente, senza fermarsi alla funzione dichiarata dal proprietario. L’attenzione si è concentrata sulle caratteristiche concrete dell’opera e sugli effetti prodotti sull’area, mettendo in secondo piano l’etichetta di intervento “accessorio” che le era stata attribuita.

Il muro, per dimensioni e funzione, non è stato ritenuto una semplice sistemazione esterna. La sua funzione strutturale di contenimento del terreno e l’incidenza sull’assetto altimetrico hanno evidenziato una trasformazione stabile della configurazione dell’area, tale da attribuire all’opera una propria autonomia edilizia. È questo elemento, più di ogni altro, a segnare il passaggio dalla pertinenza alla nuova costruzione.

In questo senso, il Collegio ha chiarito che il collegamento funzionale con il fabbricato principale non è sufficiente a degradare l’intervento a opera pertinenziale. Quando un manufatto incide in modo permanente sulla conformazione del terreno e sull’organizzazione spaziale dell’area, la qualificazione come nuova costruzione rappresenta una conseguenza coerente con le definizioni del Testo Unico Edilizia.

Da tale qualificazione discende, senza salti logici, anche il regime sanzionatorio applicabile. Trattandosi di una nuova costruzione realizzata in assenza di permesso di costruire, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta l’adozione dell’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, escludendo la possibilità di ricorrere alla sanzione pecuniaria. Quest’ultima resta infatti confinata alle ipotesi tipizzate dal legislatore e non può essere utilizzata come strumento di compensazione in presenza di un abuso edilizio maggiore.

Conclusioni operative

La nuova sentenza del Consiglio di Stato si inserisce in un quadro giurisprudenziale ormai stabile, ma continua a essere particolarmente significativa perché intercetta una delle aree più delicate della pratica edilizia: gli interventi sulle sistemazioni esterne e sulla conformazione del terreno. Il caso del muro di contenimento lo mostra con chiarezza. Non è la funzione dichiarata dell’opera a orientarne la qualificazione, ma ciò che essa produce in concreto sulla configurazione dell’area.

Quando un intervento assume una funzione strutturale, modifica stabilmente il profilo altimetrico e incide sull’organizzazione spaziale del lotto, la riconduzione alla pertinenza diventa difficilmente sostenibile. In queste situazioni, la qualificazione come nuova costruzione non è il frutto di una lettura rigida, ma l’esito naturale delle definizioni del Testo Unico Edilizia.

Su questo piano si colloca anche il tema delle sanzioni. Una volta accertata la natura di nuova costruzione realizzata in assenza di titolo edilizio, la demolizione non rappresenta una scelta discrezionale dell’amministrazione, ma la conseguenza ordinaria imposta dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Le sanzioni pecuniarie alternative restano strumenti eccezionali, utilizzabili solo nei casi espressamente previsti dal legislatore.

La pronuncia conferma, in definitiva, che proprio gli interventi spesso percepiti come secondari o accessori sono quelli che espongono ai maggiori rischi edilizi. È qui che il confine tra pertinenza e nuova costruzione deve essere tracciato con maggiore attenzione, perché, una volta superato, gli effetti dell’accertamento dell’abuso non sono più rimessi alla discrezionalità dell’interprete.