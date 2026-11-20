Serve il permesso di costruire per un muro di contenimento che regge la scarpata di una strada vicina? Una baracca in lamiera o una casetta in legno smontabile si può tenere senza permesso? Passati 45 giorni dalla sospensione dei lavori, il Comune può ancora demolire?

Il dubbio nasce perché il muro di contenimento e i piccoli manufatti di servizio abitano una zona grigia in cui funzione dell’opera, leggerezza dei materiali e tempo trascorso vengono invocati per evitare il permesso di costruire. Con questo confine si misura il Consiglio di Stato nella sentenza n. 8004 del 3 novembre 2026, chiamato a valutare l’ordine di demolizione di alcune opere di servizio contestate come abusive in un’area vincolata.

Riguarda chi acquista un terreno con vecchi manufatti già in piedi, o chi li usa per lavoro. Poi c’è il procedimento, e resta da capire quanto valga un avviso mai ritirato e che cosa accada se tra sospensione e ordine di demolizione passano più di quarantacinque giorni.

Muro di contenimento e baracche senza titolo: la vicenda

La controversia riguarda un’area agricola in zona di vincolo paesaggistico e di rispetto stradale, usata dal comproprietario come deposito della sua impresa edile. Dopo una comunicazione di avvio intestata a una ditta, riferita solo ad alcune opere e tornata per compiuta giacenza, un sopralluogo ha rilevato, tra l’altro, un muro di contenimento a sostegno della rampa carrabile, un edificio in blocchi di calcestruzzo e fibrocemento per mezzi e attrezzature, due baracche di cantiere in lamiera adibite a deposito e un ricovero in legno per animali da cortile. Dalla ricerca d’archivio non è emerso alcun titolo.

Nel marzo 2018 il Comune ha ordinato, con atto notificato a mani del proprietario, la sospensione dei lavori e a maggio, senza osservazioni, la demolizione.

Il TAR Veneto ha respinto il ricorso, fondato sulla mancata partecipazione, sull’ultimazione delle opere e sulla loro riferibilità ai precedenti proprietari, sul tempo trascorso e sul superamento dei quarantacinque giorni. In appello il proprietario ha contestato l’omesso esame di una relazione di parte, per la quale il muro e parte dell’edificio impedivano il cedimento della strada, il resto dell’edificio era precario, le baracche erano attrezzature momentaneamente inutilizzate per la contrazione del settore e il ricovero in legno era stagionale e provvisorio. Ha richiamato anche una vecchia domanda di condono e, con visure e lastre di fibrocemento, l’anteriorità di alcuni edifici all’acquisto del 1996.

Nuova costruzione e opere precarie: cosa prevede il Testo Unico Edilizia

Il perimetro normativo parte dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che qualifica come nuova costruzione ogni trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non riconducibile alle altre categorie. Alla lettera e.5) vi comprende i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere utilizzati come depositi, magazzini e simili, salvo, tra l’altro, quelli diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Sul versante repressivo, il comma 2 dell’art. 27 impone la demolizione e il ripristino anche per le opere eseguite senza titolo su aree vincolate, nelle aree di tutela paesaggistica previa comunicazione alle amministrazioni competenti, mentre il comma 3 prevede l’immediata sospensione dei lavori, efficace fino all’adozione dei provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine. Completa il quadro l’art. 21-octies, comma 2, della Legge n. 241/1990, che esclude l’annullamento per vizi del procedimento quando, per la natura vincolata dell’atto, sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

Muro di contenimento e baracche smontabili: cosa conta per il Consiglio di Stato

Alla luce di questo quadro, i giudici d’appello osservano che la funzione di sostegno, anche ove sussistente, non consente di realizzare il muro senza titolo. Il muro di contenimento, infatti, è dotato di autonomia funzionale e non ha natura pertinenziale (sentenza n. 7049/2024) e, come manufatto che si eleva dal suolo e trasforma durevolmente l’area, costituisce una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire (sentenza n. 7560/2024).

Per Palazzo Spada un manufatto è precario soltanto se nasce per soddisfare un’esigenza contingente ed è destinato a essere rimosso quando quell’esigenza cessa (sentenza n. 7942/2024). Richiamando la sentenza n. 2176/2026 i giudici escludono che bastino la facile amovibilità o la leggerezza dei materiali.

I vani in muratura portante dell’edificio denotano una destinazione stabile. Le baracche servono in modo continuativo da deposito dell’impresa, e la contrazione del settore che la relazione fa durare «da molti anni» esclude, anziché dimostrare, un’esigenza contingente. Il ricovero per gli animali ha una destinazione permanente, e la presenza delle opere già all’acquisto del 1996, affermata dallo stesso appellante, è incompatibile con la natura provvisoria.

Quanto al tempo, la sentenza richiama l’Adunanza Plenaria (sentenza n. 9/2017), per la quale l’ordine di demolizione di un immobile mai assistito da alcun titolo non richiede motivazione su ragioni di interesse pubblico diverse dal ripristino della legalità, neppure quando arriva a distanza di tempo, il proprietario attuale non è l’autore dell’abuso e il trasferimento non ha intenti elusivi.

Per il carattere reale della misura, l’eventuale riferibilità dell’abuso ai precedenti proprietari non incide sulla legittimità dell’ordine, mentre a fronte di una ricerca d’archivio negativa spetta al privato provare la legittimità delle opere. Le visure catastali attestano soltanto la successione nella proprietà e il divieto dei prodotti con amianto non dice quando gli edifici sono stati costruiti. La domanda di condono riguarda poi un fabbricato che non risulta corrispondere alle opere sanzionate, e gli effetti di un’eventuale sanatoria non possono estendersi a manufatti diversi (sentenza n. 2044/2026).

Né vizia la sentenza di primo grado l’omesso esame della relazione, che non è un mezzo di prova e che il giudice non deve confutare punto per punto, dato che risponde ai motivi e non a ogni documento; il suo contenuto, del resto, non contraddice l’assenza di titoli.

Ordinanza di sospensione e termine di 45 giorni: cosa resta del potere di demolire

Sul procedimento i giudici muovono dal contenuto dell’ordinanza di sospensione, notificata quasi due mesi prima dell’ingiunzione, con la descrizione di tutte le opere, il responsabile del procedimento e trenta giorni per memorie e documenti. Un atto così costruito svolge una funzione equipollente alla comunicazione di avvio (sentenza n. 399/2019), e l’autonomia tra misura cautelare e provvedimento repressivo non lo impedisce; garantita la partecipazione, perdono rilievo i difetti della prima comunicazione. In ogni caso l’ordine di demolizione è un atto vincolato che non va preceduto dalla comunicazione di avvio (sentenza n. 3052/2024) e, per l’art. 21-octies, gli elementi che il proprietario voleva rappresentare non avrebbero potuto portare a un esito diverso.

Il potere dell’art. 27 comprende misure cautelari, che presuppongono lavori in corso, e misure repressive adottabili anche per abusi ultimati. L’ultimazione delle opere non esclude quindi la repressione, perché l’illecito edilizio è permanente e dura fino alla rimozione o alla regolarizzazione dell’opera.

Il termine di quarantacinque giorni delimita soltanto l’efficacia della sospensione, per evitare che paralizzi a tempo indefinito l’attività del privato (sentenza n. 10983/2023). Scaduto il termine, il Comune non perde il distinto potere repressivo, perché una decadenza simile non è prevista dalla legge e farebbe dipendere la repressione dalla circostanza «del tutto casuale» dell’adozione della misura cautelare (sentenza n. 3536/2018).

Deposito d’impresa e ricovero per animali: cosa deve verificare il tecnico

Sul piano tecnico, puntare sulla smontabilità senza documentare un’esigenza a termine rischia, come qui, di provare il contrario. Per le opere davvero temporanee, in chiave sistematica e anche se la pronuncia non lo richiama, il riferimento è l’art. 6, comma 1, lettera e-bis), del Testo Unico.

La norma ammette in edilizia libera, previa comunicazione di avvio dei lavori, le opere stagionali e quelle legate a esigenze obiettive, contingenti e temporanee, purché rimosse subito al cessare della necessità e comunque entro centottanta giorni, fermo il rispetto delle prescrizioni urbanistiche e della tutela paesaggistica. Come osservato su LavoriPubblici.it per gazebo e opere temporanee in edilizia libera e per le opere stagionali, quel termine non è una franchigia e il manufatto va rimosso davvero.

Prima del rogito, chi compra un fondo con manufatti preesistenti dovrebbe cercare i titoli di quelle opere, perché le visure non li sostituiscono e l’epoca di costruzione conta solo se precede l’obbligo del titolo, generalizzato dal 1° settembre 1967. È il tema del volume Regolarità edilizia e catastale nelle compravendite immobiliari.

Ordine di demolizione confermato: cosa cambia per proprietari e tecnici

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR Veneto, lasciando in vita l’ordine di demolizione.

Chi riceve un’ordinanza di sospensione con un termine per le memorie farebbe bene a usarlo per depositare titoli e documenti, perché è lì che si gioca la partecipazione. Agli uffici comunali conviene invece costruire la sospensione come un atto completo, che descriva tutte le opere e indichi il responsabile del procedimento.

La decisione segue la Plenaria del 2017 e la giurisprudenza recente sui manufatti leggeri, già vista a proposito della CILA usata per una nuova costruzione. Una baracca si smonta in un pomeriggio, ma se resta sul fondo per vent’anni diventa difficile sostenere che servisse a un bisogno passeggero.

Muro di contenimento e manufatti precari: le domande più frequenti

Un muro di contenimento è una pertinenza o una nuova costruzione?

Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 8004/2026), che richiama propri precedenti, il muro di contenimento non è una pertinenza, perché ha autonomia funzionale, e quando si eleva dal suolo e modifica in modo duraturo l’area è una nuova costruzione per cui serve il permesso di costruire, anche quando ha il compito di sostenere il terreno.

Una baracca smontabile usata come deposito è un’opera precaria?

Non per il solo fatto di poter essere smontata. Il Testo Unico Edilizia considera nuove costruzioni i manufatti leggeri usati come depositi, salvo che servano esigenze meramente temporanee, e nella sentenza n. 8004/2026 il Consiglio di Stato, con un proprio precedente, lega la precarietà a un bisogno contingente presente fin dall’origine e alla rimozione del manufatto quando quel bisogno viene meno.

L’ordine di demolizione adottato dopo 45 giorni dalla sospensione è illegittimo?

Non per questo motivo. Per il Consiglio di Stato (sentenza n. 8004/2026) il termine previsto dall’art. 27, comma 3, del Testo Unico Edilizia riguarda soltanto la durata degli effetti della sospensione e, una volta scaduto, il Comune conserva il potere di ordinare la demolizione.