La qualificazione edilizia di un muro non dipende dalla denominazione utilizzata nella pratica presentata al Comune, ma dalle caratteristiche dell’opera, dalla funzione che è chiamata a svolgere e dagli effetti che produce sull’assetto del terreno. Una struttura destinata soltanto a delimitare una proprietà si colloca su un piano diverso rispetto a un manufatto che deve contenere la spinta delle terre, mantenere un dislivello artificiale e contribuire alla stabilità di un piazzale soprastante.

Sul tema è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza del 6 ottobre 2026, n. 7358, che ha esaminato la distinzione tra recinzione e muro di contenimento, precisando che la qualificazione non dipende soltanto dalle dimensioni del manufatto, ma dal rapporto tra struttura e terreno, dalla funzione di sostegno e dalla trasformazione prodotta sull’area.

Nel caso esaminato, l’opera era stata presentata come muro di recinzione, ma la verificazione disposta in giudizio ne ha ricostruito caratteristiche ben diverse, fino alla qualificazione come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.

Muro di contenimento e nuova costruzione: perché conta la funzione dell’opera

L’intervento oggetto del ricorso era stato realizzato sulla base di una segnalazione presentata nel 2012 per la costruzione di un muro di recinzione; l’opera, tuttavia, era consistita nell’innalzamento di un terrapieno con relativo muro perimetrale di contenimento, indicato inizialmente con un’altezza di circa 9 metri e destinato a proteggere un opificio industriale.

Il Comune aveva poi disposto la sospensione dei lavori e, successivamente, la demolizione, mentre la società aveva chiesto l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.

Dopo una lunga vicenda amministrativa e processuale, il TAR aveva accolto il ricorso contro il nuovo diniego di accertamento di conformità, ritenendo che la verifica dovesse essere condotta sulla base della disciplina del Piano consortile ASI e non di quella urbanistica comunale. La sentenza è stata quindi impugnata e, nel corso del giudizio di appello, il Consiglio di Stato ha disposto una verificazione tecnica, condividendone poi le conclusioni.

Gli accertamenti hanno mostrato che un manufatto destinato a sopportare la spinta delle terre non ha natura pertinenziale, perché possiede una specifica autonomia strutturale rispetto alla funzione che svolge. Il muro non serviva soltanto a separare due proprietà, ma sosteneva il terreno, contrastava le spinte del terrapieno e partecipava alla trasformazione stabile dell’area, con caratteristiche incompatibili con una semplice opera di delimitazione.

Il manufatto, elevandosi dal suolo e modificando durevolmente lo stato dei luoghi, è stato quindi ricondotto alla nozione di nuova costruzione, per la quale è necessario il preventivo permesso di costruire.

Muro di contenimento: il quadro normativo tra nuova costruzione, SCIA e permesso di costruire

Il d.P.R. n. 380/2001 non dedica una disciplina autonoma ai muri di contenimento, per cui la qualificazione dell’intervento passa attraverso le categorie generali del Testo Unico Edilizia e gli effetti che l’opera produce sul territorio.

L’art. 3, comma 1, lett. e), riconduce alla nuova costruzione gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie precedenti e comprende, tra le diverse fattispecie elencate, la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati.

La nozione generale dell’art. 3 va poi applicata alle caratteristiche effettive del manufatto, considerando la consistenza dell’opera, la trasformazione dell’area e, nel caso del muro di contenimento, la funzione strutturale svolta rispetto al terreno.

Sul titolo abilitativo interviene l’art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, che assoggetta a permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione, oltre alla ristrutturazione urbanistica e alle fattispecie di ristrutturazione edilizia individuate dalla stessa disposizione.

La SCIA ordinaria disciplinata dall’art. 22 riguarda categorie di intervento diverse dalla nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. Ferme restando le specifiche ipotesi di SCIA alternativa al permesso di costruire previste dall’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001, nel caso esaminato dal Consiglio di Stato le caratteristiche del manufatto hanno portato i giudici a ritenere necessario il preventivo permesso di costruire, escludendo espressamente la sufficienza sia della DIA sia della SCIA.

Se il manufatto non si limita a delimitare il fondo ma assume autonomia strutturale, contrasta la spinta delle terre e modifica stabilmente l’assetto dell’area, cambia la qualificazione dell’intervento e, di conseguenza, cambia anche il titolo necessario.

Nel caso esaminato, questa valutazione ha avuto conseguenze anche sulla domanda di sanatoria. L’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 consente, nelle ipotesi previste dalla disposizione, il rilascio del permesso in sanatoria quando l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda.

La controversia ha riguardato quindi non soltanto il titolo utilizzato per realizzare l’opera, ma anche la possibilità di ottenere successivamente l’accertamento di conformità, che richiedeva comunque la verifica della doppia conformità urbanistico-edilizia del manufatto.

Terrapieno artificiale e muro di contenimento: quando l’opera diventa nuova costruzione

La funzione del muro va letta insieme alla trasformazione del terreno che esso sostiene, soprattutto quando le quote non corrispondono più all’originario andamento del sito.

La verificazione ha accertato che il terreno aveva subito nel tempo un progressivo innalzamento artificiale rispetto al piano di campagna originario e che il muro, dal lato inferiore, raggiungeva un’altezza netta di circa 8 metri, contenendo il rinterro posto a monte e contribuendo così alla stabilità del piazzale industriale soprastante.

Il sostegno di un terrapieno artificialmente modificato e il mantenimento della nuova quota del piazzale hanno escluso che l’opera potesse essere trattata come semplice recinzione, perché il muro non accompagnava una situazione naturale già esistente, ma rendeva possibile e stabile una diversa configurazione altimetrica del lotto.

Il rapporto tra struttura e terreno diventa così determinante quando il manufatto partecipa direttamente alla trasformazione del suolo e permette di mantenere una sistemazione che, senza quella struttura, non potrebbe conservarsi nelle stesse condizioni.

Muro di recinzione o di contenimento: perché la SCIA non basta

La questione del titolo utilizzato assume una connotazione particolare leggendo gli stessi elaborati presentati per l’intervento. Il manufatto veniva indicato come muro di recinzione, mentre nella documentazione progettuale gli veniva attribuita una funzione di contenimento, con altezze comprese fra 4 e 9 metri.

Il verificatore ha rilevato questa contraddizione, osservando che la funzione portante, le dimensioni e il contestuale ampliamento del piazzale industriale erano incompatibili con la qualificazione dell’opera come semplice recinzione.

Una volta accertata la natura di nuova costruzione, il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto necessario il permesso di costruire, escludendo che potessero essere sufficienti DIA o SCIA.

Muro di contenimento e distanze dal confine: cosa ha accertato la verificazione

A smentire ulteriormente la funzione meramente confinaria è stata la posizione stessa dell’opera. La verificazione ha accertato che sulla linea di demarcazione tra le proprietà esisteva già un muro di recinzione storicamente consolidato, mentre il manufatto oggetto del giudizio si trovava a circa 1,80 metri di distanza, con un’intercapedine tra le due strutture.

Il muro contestato non coincideva quindi con l’elemento che già delimitava i fondi, ma svolgeva una funzione autonoma, collegata al contenimento del terrapieno e alla stabilità del piazzale soprastante.

La questione si collegava inoltre al rispetto delle distanze dai confini previste dalla disciplina locale, che per i muri aventi natura di costruzione imponeva regole diverse rispetto a quelle applicabili alle semplici recinzioni.

La sentenza penale non determina il titolo edilizio necessario

In un precedente procedimento penale l’opera era stata qualificata come muro di confine, realizzato per eliminare una situazione di pericolo che sarebbe derivata dagli scavi eseguiti nella proprietà sottostante, ma il Consiglio di Stato ha escluso che quella ricostruzione potesse vincolare il Comune e il giudice amministrativo.

L’art. 654 c.p.p. delimita gli effetti del giudicato penale e, sotto il profilo soggettivo, la sentenza produce effetti nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al processo nelle posizioni previste dalla norma; quando l’amministrazione non si è costituita parte civile, come era avvenuto nel caso esaminato, le sue potestà istituzionali non possono essere condizionate dagli accertamenti compiuti in un giudizio al quale è rimasta estranea.

Il giudicato penale riguarda l’accertamento dei fatti materiali, ma non vincola la qualificazione giuridica che di quegli stessi fatti può essere data in sede amministrativa. In materia edilizia resta quindi autonoma la valutazione necessaria per stabilire quale intervento sia stato realizzato, quale titolo fosse richiesto e quale regime sanzionatorio ne consegua.

Il fatto che il giudice penale avesse qualificato il manufatto come muro di confine non impediva quindi al Comune, sulla base degli accertamenti tecnici svolti successivamente, di considerarlo un muro di contenimento riconducibile alla nuova costruzione.

Accertamento di conformità: il parere del Consorzio ASI non sostituisce la sanatoria edilizia

La società aveva fatto leva anche sulla deliberazione favorevole del Consorzio ASI, che aveva confermato il proprio assenso rispetto alla realizzazione del muro, ma il Consiglio di Stato ha ricondotto quel parere entro i limiti delle competenze dell’ente.

Nell’istanza presentata al Consorzio il manufatto era stato descritto come muro di confine, richiamando la precedente sentenza penale, e non era stata allegata una rappresentazione grafica completa dell’opera, con la conseguenza che il Consorzio si era pronunciato sulla base della descrizione ricevuta e per le finalità proprie dell’ente.

Il parere favorevole non risolveva però il problema urbanistico-edilizio dell’opera. La domanda di sanatoria restava soggetta all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e alla verifica della doppia conformità richiesta dalla norma, verifica che spettava al Comune e che non poteva essere sostituita da un assenso espresso per finalità diverse.

Il Consorzio aveva del resto valutato un manufatto descritto come muro di confine, senza disporre di una rappresentazione grafica completa, mentre la verificazione ha accertato un’opera avente caratteristiche strutturali, dimensionali e funzionali ben diverse. Il parere favorevole non poteva quindi valere come titolo edilizio sanante.

La verificazione ha accertato che il manufatto interferiva con una strada prevista dal Piano ASI, invadendo la fascia destinata alla viabilità e occupando parte della carreggiata di progetto, mentre i contrafforti realizzati sul muro riducevano ulteriormente lo spazio disponibile.

Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che non risultavano provvedimenti formali o varianti urbanistiche che avessero definitivamente eliminato quell’asse stradale dalle previsioni vigenti, sicché il manufatto costituiva anche un impedimento materiale rispetto alla futura realizzazione della viabilità programmata.

La verifica della conformità dell’opera non poteva quindi fermarsi al titolo utilizzato per costruire il muro, ma doveva comprendere anche la sua compatibilità con la pianificazione dell’area, nella quale la previsione della strada risultava ancora presente.

Muro di contenimento: quali elementi determinano il titolo edilizio

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso contro il diniego di accertamento di conformità, confermando la legittimità del provvedimento comunale.

La qualificazione edilizia segue quindi l’opera effettivamente realizzata: se il muro sostiene un terrapieno artificiale, possiede autonomia strutturale e consente di mantenere una configurazione del terreno diversa da quella originaria, non svolge più una semplice funzione di delimitazione e deve essere valutato in relazione alla trasformazione prodotta sull’area.

Né la denominazione utilizzata nella pratica, né la precedente qualificazione formulata dal giudice penale, né il parere favorevole espresso per finalità consortili possono modificare questa valutazione, dalla quale discendono il titolo edilizio necessario e, in caso di abuso, la possibilità o meno di accedere all’accertamento di conformità.