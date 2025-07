Il mutamento di destinazione d’uso: il Notariato sugli effetti del Salva Casa

Come è cambiata la disciplina del cambio di destinazione d’uso dopo le modifiche apportate al Testo Unico Edilizia dal Decreto Salva Casa? Quale titolo edilizio si utilizza in caso di cambi all’interno o tra categorie funzionali differenti? Cosa manca per rendere la riforma sui cambi d’uso davvero operativa?

Il cambio di destinazione d’uso dopo il Salva Casa: lo studio del Notariato

La Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) ha modificato profondamente l’art. 23-ter del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), introducendo una vera e propria disciplina apparentemente più permissiva sul mutamento di destinazione d’uso. Ma i cambi sono davvero più semplici? È sufficiente una SCIA o serve ancora il permesso di costruire? E, soprattutto, le nuove disposizioni sono immediatamente applicabili?

A queste domande ha risposto il Consiglio Nazionale del Notariato che, con lo studio n. 39-2025/P, ha ricostruito in modo sistematico i presupposti del mutamento di destinazione d’uso, distinguendo tra cambi urbanisticamente rilevanti e variazioni funzionali ininfluenti, con particolare attenzione all’interazione tra disciplina statale e competenza regionale.

Il Notariato ricorda che la destinazione d’uso rappresenta la funzione attribuita a un immobile e costituisce un elemento essenziale per la pianificazione del territorio, con evidenti riflessi sull’assetto urbanistico e sull’edilizia comunale. Si tratta di un concetto a doppia valenza:

da un lato urbanistica , legata alla zonizzazione e agli standard pubblici;

, legata alla zonizzazione e agli standard pubblici; dall’altro edilizia, riferita alle capacità funzionali del singolo edificio.

Il mutamento di destinazione d’uso – disciplinato dall’art. 23-ter (Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante) del Testo Unico Edilizia – si verifica quando un immobile viene utilizzato in modo diverso rispetto a quanto originariamente assentito. La recente riforma introdotta dal Decreto Salva Casa ha inciso su tale disciplina, cercando di semplificare le procedure per alcuni cambi “leggeri”, specie se realizzati senza opere edilizie.

Ma non tutti i cambi sono uguali. La giurisprudenza distingue tra mutamenti:

funzionali (senza opere),

(senza opere), strutturali (con opere),

e soprattutto tra cambi:

urbanisticamente rilevanti (tra categorie funzionali autonome);

(tra categorie funzionali autonome); irrilevanti (all’interno della stessa categoria).

Anche in assenza di aumento di volume o superficie, un diverso uso dell’immobile può generare un maggiore carico urbanistico e incidere sugli standard previsti dalla pianificazione.

Da qui derivano importanti implicazioni operative, che coinvolgono tanto il titolo edilizio necessario quanto la commerciabilità dell’immobile. Lo Studio del Notariato analizza proprio questi aspetti, evidenziando le criticità applicative e i limiti dell’attuale riforma in assenza di una disciplina regionale di dettaglio.