Gli enti territoriali hanno tempo fino al 5 dicembre 2026 per presentare le domande di accesso ai bandi Sport Missione Comune 2026 e Cultura Missione Comune 2026, promossi dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) per sostenere gli investimenti pubblici nell’impiantistica sportiva e nella valorizzazione del patrimonio culturale.

Mutui agevolati per gli enti locali: prorogati al 5 dicembre i bandi Sport e Cultura Missione Comune

La proroga, annunciata dall'Istituto lo scorso 7 ottobre a seguito dell'elevato numero di richieste ricevute, riguarda entrambe le iniziative e consente a Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni di accedere a mutui a tasso fisso con contributi in conto interessi che possono determinarne l'integrale abbattimento, secondo le condizioni e i massimali stabiliti dai rispettivi avvisi.

Le due misure condividono il meccanismo di finanziamento e le principali condizioni di accesso, ma si differenziano per gli investimenti ammissibili e per alcuni adempimenti documentali. Resta invece fissato al 31 dicembre 2026 il termine per la stipula dei mutui.

Sport Missione Comune 2026: quali interventi sono finanziabili

Sport Missione Comune sostiene gli investimenti degli enti territoriali destinati alla realizzazione e alla riqualificazione delle infrastrutture sportive pubbliche, attraverso un programma che mette a disposizione 42 milioni di euro di contributi in conto interessi.

Il bando comprende interventi di costruzione, ampliamento, ristrutturazione, miglioramento, efficientamento energetico, completamento e messa a norma degli impianti sportivi, inclusi quelli a servizio delle scuole.

Sono inoltre finanziabili l'acquisizione di aree e immobili destinati all'attività sportiva e la realizzazione di piste ciclabili, oltre ad alcune spese aggiuntive collegate a interventi già programmati, come gli incrementi dei costi dei materiali, le perizie suppletive e gli adeguamenti richiesti dalla normativa.

L'agevolazione può essere utilizzata anche per il cofinanziamento di investimenti sostenuti da contributi regionali, nazionali o europei, compresi quelli riconducibili al PNRR e al programma Sport e Periferie, nel rispetto delle condizioni previste dall'avviso.

Cultura Missione Comune 2026: gli interventi ammessi al finanziamento

Il bando Cultura Missione Comune 2026 dispone di 5 milioni di euro di contributi in conto interessi e si rivolge agli enti territoriali che intendono realizzare investimenti per la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico.

La misura interessa gli interventi di prevenzione, manutenzione, restauro e conservazione, fino al miglioramento delle condizioni di fruizione del patrimonio culturale.

Rientrano tra le operazioni ammissibili anche il recupero e l'adeguamento funzionale degli immobili, gli interventi di efficientamento energetico, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la messa a norma e la digitalizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Il perimetro degli investimenti comprende, tra gli altri, musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, complessi monumentali, immobili vincolati, giardini storici, teatri, auditorium e sale concerti, in coerenza con le disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Sono ammesse, alle condizioni previste dall'avviso, anche operazioni di acquisizione di patrimonio culturale e finanziamenti destinati a coprire maggiori spese derivanti dall'aumento dei prezzi dei materiali o da prescrizioni e adeguamenti normativi.

Per gli interventi sui beni tutelati, l'eventuale autorizzazione della Soprintendenza deve essere già disponibile al momento della presentazione della domanda, pena l'inammissibilità dell'istanza.

Mutui agevolati ICSC: importi, durata e abbattimento degli interessi

Entrambi i bandi prevedono contributi in conto interessi per mutui a tasso fisso, con possibilità di integrale abbattimento degli interessi calcolati su una durata massima di dieci anni, entro il tasso massimo agevolabile stabilito dalle disposizioni applicabili.

Gli importi massimi agevolabili sono differenziati in funzione della dimensione e della tipologia dell'ente richiedente:

2 milioni di euro per i Comuni fino a 5.000 abitanti;

per i Comuni fino a 5.000 abitanti; 4 milioni di euro per i Comuni non capoluogo da 5.001 a 100.000 abitanti, le Unioni di Comuni e i Comuni in forma associata;

per i Comuni non capoluogo da 5.001 a 100.000 abitanti, le Unioni di Comuni e i Comuni in forma associata; 6 milioni di euro per i Comuni capoluogo, i Comuni con oltre 100.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province e le Regioni.

I massimali riguardano il finanziamento agevolabile e non il costo complessivo dell'intervento, che può essere superiore. Sulla quota eccedente non viene riconosciuto il contributo in conto interessi.

La durata dei mutui può arrivare fino a 25 anni. Per i finanziamenti di durata superiore a dieci anni, il contributo viene comunque determinato assumendo come riferimento il periodo massimo agevolabile di dieci anni e successivamente distribuito sulle rate del piano di ammortamento, senza quindi comportare l'azzeramento automatico di tutti gli interessi sull'intera durata del mutuo.

Ai fini della capacità di indebitamento degli enti locali, i contributi in conto interessi, avendo natura statale, sono detratti dall'importo degli interessi rilevante per il calcolo del limite previsto dall'art. 204, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). Il meccanismo consente quindi di considerare, ai fini dell'assunzione di nuovi mutui, l'onere per interessi al netto del contributo riconosciuto.

L'erogazione del contributo avviene direttamente sul conto corrente dell'ente beneficiario, dopo la verifica da parte dell'ICSC della documentazione attestante la regolare realizzazione dell'intervento finanziato. Secondo le indicazioni fornite dall'Istituto, l'obbligazione attiva dovrebbe essere rilevata al momento della concessione del contributo, con imputazione agli esercizi di maturazione delle relative quote. La prima erogazione comprende, in un'unica soluzione, i contributi maturati sulle rate già corrisposte al lordo degli interessi, mentre le successive quote sono imputate agli esercizi di competenza.

Domande entro il 5 dicembre 2026: procedura a sportello e requisiti

Le istanze per entrambi i bandi devono essere presentate attraverso il Portale Clienti ICSC, entro le ore 23:59 di sabato 5 dicembre 2026.

L'ammissione avviene mediante procedura a sportello, con esame delle domande complete secondo l'ordine di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Prima di trasmettere l'istanza, l'ente deve aver già richiesto il mutuo, che non deve essere ancora stato concesso. La richiesta di finanziamento deve quindi precedere quella del contributo in conto interessi.

Sono ammissibili i progetti di fattibilità tecnico-economica e i progetti esecutivi approvati amministrativamente secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023, oltre ai progetti definitivi redatti sulla base del precedente D.Lgs. n. 50/2016. Non è sufficiente la sola approvazione in linea tecnica, mentre il finanziamento deve risultare previsto nell'annualità 2026 del bilancio dell'ente, considerato l'obbligo di stipulare il contratto di mutuo entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Ogni istanza deve riferirsi a un singolo progetto o lotto funzionale. È possibile presentare più domande, fermo restando il rispetto dei limiti complessivi di finanziamento agevolabile previsti per ciascuna categoria di beneficiari.

Parere CONI e autorizzazioni: termini e requisiti

Per Sport Missione Comune, i progetti devono essere muniti del parere favorevole del CONI. L'istanza può comunque essere presentata entro il 5 dicembre allegando soltanto la richiesta di parere già inoltrata. Il parere favorevole dovrà essere acquisito e trasmesso attraverso il portale ICSC entro le ore 23:59 del 18 dicembre 2026. La domanda sarà considerata completa ai fini dell'ammissione soltanto dopo l'acquisizione del documento.

Per Cultura Missione Comune, invece, i progetti devono essere corredati dalle autorizzazioni, dai permessi e dagli altri atti previsti dalla normativa di settore, compresa, quando necessaria, l'autorizzazione della Soprintendenza competente. A differenza del parere CONI, l'autorizzazione richiesta per gli interventi sul patrimonio culturale non può essere acquisita successivamente alla presentazione dell'istanza.

Per entrambe le iniziative, la stipula del mutuo deve avvenire entro il 31 dicembre 2026, pena il rigetto dell'istanza di contributo. Le domande devono essere presentate attraverso le rispettive sezioni dedicate sul sito dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, dove sono disponibili gli avvisi, la modulistica, le condizioni di finanziamento e l'accesso al Portale Clienti.