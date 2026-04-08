Quest’anno l’azienda celebra i suoi 40 anni di attività, un traguardo che testimonia esperienza, affidabilità e capacità di innovare nel tempo. Ogni progetto è una sfida che la spinge a superare i confini del settore e a sviluppare soluzioni tecniche all’avanguardia, funzionali e dal grande valore estetico.

Newfloor: pavimenti sopraelevati tra sicurezza sismica, illuminazione LED e design su misura

Newfloor accompagna i propri clienti in ogni fase del progetto, non limitandosi alla sola fornitura di pavimenti sopraelevati, settore in cui è leader, ma mettendosi in gioco al fine di soddisfare al meglio le necessità del cliente. A tal proposito, si ricorda la realizzazione di un cantiere di circa 17.000 mq in Emilia Romagna, il cui requisito importante per il committente era un tema ancora poco esplorato in Italia: il comportamento dei pavimenti sopraelevati in caso di eventi sismici.

Questa sfida ha portato alla nascita del S-Lock System AS, un sistema autocentrante che garantisce il corretto posizionamento dei pannelli grazie a una speciale guarnizione polimerica con quattro punte tronco-coniche che si inseriscono in quattro fori presenti agli angoli inferiori dei pannelli.

La stabilità del S-Lock System AS è stata testata su tavola vibrante presso Eucentre, il Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica di Pavia. I test hanno simulato diverse condizioni di carico, confermando che il sistema resiste a eventi sismici significativi, tipici di metà del territorio italiano.

Lumifloor LED: design e funzionalità integrati

Lumifloor LED è un pannello che valorizza il pavimento sopraelevato attraverso un sistema di illuminazione integrato.

Disponibile con rivestimenti traslucidi Freefloor, di spessore tra 10 e 22 mm, e diverse finiture: pietre naturali, materiali ricomposti e vetro Glapix.

Pannello con anima portante in solfato di calcio da 30 mm con modulo illuminante integrato.

Formati: standard 60x60 cm o su misura.

Collegabile a impianto elettrico manuale o domotico, con tutta la componentistica nascosta nel plenum sottostante.

In modalità OFF, il pannello si mimetizza completamente; in modalità ON, crea un effetto luminoso raffinato, ideale per percorsi, zone specifiche o valorizzare architettura e arredo. Lumifloor LED diventa così uno strumento creativo per architetti, interior designer e arredatori, offrendo un’esperienza multisensoriale unica.

Soluzioni personalizzate e radiante integrato

Newfloor realizza pavimenti sopraelevati completamente personalizzabili: finiture, texture, dimensioni, colori ed elementi integrati.

X-Floor : pannello inerte da esterno, composto di due ceramiche assemblate con una fibra di vetro nel mezzo, personalizzabile con erba sintetica o con accessori come Greenfloor.

: pannello inerte da esterno, composto di due ceramiche assemblate con una fibra di vetro nel mezzo, personalizzabile con erba sintetica o con accessori come Greenfloor. Radiafloor C: sistema radiante elettrico integrato, composto da un pannello superiore tipo X-Floor accoppiato a un modulo radiante in fibra di carbonio, inserito in uno scatolare in alluminio, che garantisce un riscaldamento efficiente attraverso l'emissione di raggi infrarossi.

Vantaggi di Radiafloor C:

Efficienza e risparmio energetico.

Calore uniforme e immediato.

Flessibilità e personalizzazione.

Installazione semplice e veloce.

Distribuzione uniforme del calore, regolabile tramite termostati digitali o sistemi domotici.

Il sistema può essere installato con finiture in ceramica, marmo, granito o acciaio inox, garantendo soluzioni tailor-made per ogni esigenza progettuale.

Formazione e cultura: spazi che chiedono innovazione

Gli edifici dedicati alla formazione e alla cultura richiedono pavimenti in grado di unire sicurezza, comfort e stimolo creativo. La modularità e la posa a secco dei pavimenti sopraelevati Newfloor permettono di gestire con facilità il plenum sottostante, dove trovano spazio impianti elettrici, informatici e idraulici, garantendo flessibilità ed efficienza.

Un esempio è il Planetario Tamassou & Orinis di Nicosia, il più grande del Mediterraneo orientale e primo di Cipro.

Il cliente desiderava evocare il cielo stellato, e Newfloor ha fornito oltre 600 mq di pannelli in Silestone by Cosentino Nero Stellar lucido, 200 mq con finiture in ceramica Casalgrande Padana e Caesar, e gradinate realizzate con pannelli in solfato di calcio. In totale, circa 1.200 mq di pavimento sopraelevato con strutture di diversa altezza, a dimostrazione della versatilità del sistema.

Per scuole e ambienti educativi, il Pavimento Pedagogico combina funzionalità tecnica e stimoli sensoriali, con colori vivaci e finiture tattili come fieno alpino by Organoid o pannelli Lumifloor LED retroilluminati, trasformando il pavimento in uno strumento educativo che stimola creatività e sviluppo cognitivo.

Nei musei, biblioteche e teatri, i requisiti si concentrano su durabilità, acustica e resistenza ai carichi. Progetti come il Museo Archeologico di Gerusalemme o la Biblioteca di Birmingham dimostrano come la personalizzazione dei pannelli – dal parquet alla pietra naturale, passando dalla ceramica – possa coniugare estetica e funzionalità, rispettando le esigenze dei progettisti e dei fruitori.

Sostenibilità e certificazioni

Newfloor è impegnata nella sostenibilità ambientale, come dimostra la certificazione EPD, che attesta l’impatto ambientale dei prodotti lungo tutto il ciclo di vita. La certificazione è stata ottenuta per diversi tipi di pannelli in solfato di calcio, materiale scelto per le sue qualità strutturali e il ridotto impatto ambientale.

Scegliere Newfloor significa affidarsi a un partner che unisce innovazione, personalizzazione e responsabilità ambientale, offrendo pavimenti sopraelevati all’avanguardia, funzionali, estetici e sostenibili, capaci di rispondere alle sfide di un mercato in continua evoluzione.