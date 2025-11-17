blumatica rottamazione software
Danni da perdita Superbonus: niente risarcimento se non si dimostra di avere i requisiti

Per ottenere il risarcimento della perdita del Superbonus non basta dimostrare l’inadempimento dell’impresa, ma occorre provare di possedere tutti i requisiti soggettivi e tecnici previsti dalla normativa

di Cristian Angeli - 17/11/2025

Una pronuncia che sposta il baricentro del contenzioso

La decisione del Tribunale di Velletri segna un’evoluzione importante nelle cause post–Superbonus. Riporta il tema del risarcimento su un piano di rigore probatorio e di verifica concreta del diritto al beneficio, evitando di considerare il danno come conseguenza automatica dell’inadempimento.

Chi intende agire per la perdita dell’agevolazione dovrà quindi impostare la propria causa partendo da un presupposto diverso: non si tratta solo di dimostrare che l’appaltatore non ha fatto i lavori, ma di provare che, se li avesse fatti, il committente avrebbe realmente potuto ottenere il Superbonus.

Un’impostazione che, al tempo stesso, rafforza le difese di imprese e professionisti convenuti, che potranno eccepire la mancanza di prova dei requisiti e contestare il nesso causale tra inadempimento e perdita del vantaggio.

Una pronuncia destinata ad avere un impatto concreto nelle aule di giustizia e a orientare le strategie di chi, a vario titolo, si muove oggi nel complesso contenzioso del “dopo Superbonus”.

A cura di Cristian Angeli
Ingegnere esperto di agevolazioni fiscali, perizie e contenziosi edilizi
www.cristianangeli.it

INDICE

1
Danni da perdita Superbonus: niente risarcimento se non si dimostra di avere i requisiti
2
Dalla perdita di chance alla prova del diritto
3
Il nuovo livello probatorio imposto ai ricorrenti
4
Una pronuncia che sposta il baricentro del contenzioso
