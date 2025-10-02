Nuove costruzioni: la SCIA può sanare un abuso edilizio?

In materia edilizia capita spesso di imbattersi in interventi realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo. In questi casi, uno dei dubbi più frequenti riguarda la possibilità di utilizzare strumenti “semplificati” come la SCIA in sanatoria per regolarizzare quanto già costruito.

La risposta che emerge dalla recente sentenza del TAR Lazio, 25 settembre 2025, n. 16587 non lascia spazio a incertezze: in caso di nuove costruzioni, la SCIA non è un titolo sanante e non può sostituire né il condono straordinario né l’accertamento di conformità. Solo questi ultimi, se ne ricorrono i presupposti, sono idonei a rimuovere l’abusività di un’opera edilizia.

SCIA in sanatoria: il no del TAR sulle nuove costruzioni

Il caso nasce dall’ordine di demolizione disposto per alcuni interventi eseguiti senza titolo su un fabbricato residenziale, consistenti in:

un ampliamento dell’edificio principale, con una nuova porzione di circa 3,2 x 5,2 metri;

un aumento della superficie non residenziale mediante l’ampliamento di un balcone preesistente.

Constatata l’assenza di titolo edilizio, il Comune ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. I proprietari hanno impugnato l’ordinanza sostenendo, tra l’altro, che era stata presentata una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico Edilizia, che avrebbe dovuto paralizzare l’efficacia del provvedimento repressivo.