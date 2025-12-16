Con il decreto del MASE 11 dicembre 2025, n. 441, il quadro delle procedure autorizzative per gli impianti a fonti rinnovabili compie un passo avanti significativo sul piano operativo.

Il provvedimento approva infatti i nuovi modelli unici nazionali per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e per l’Autorizzazione Unica (AU), dando attuazione alle previsioni del d.lgs. n. 190/2024, come modificato dal d.lgs. n. 178/2025.

Rinnovabili: pubblicati i nuovi modelli unici per PAS e AU

L’intervento uniforma a livello nazionale formati, contenuti e documentazione delle istanze, con l’obiettivo di superare prassi applicative disomogenee e modulistiche locali spesso non coerenti tra loro. Un’esigenza avvertita da tempo, soprattutto nella fase istruttoria dei procedimenti FER.

L’adozione dei modelli unici è espressamente prevista dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 190/2024, che ha demandato a uno o più decreti ministeriali la definizione degli schemi standard per PAS e AU.

Il D.M. n. 441/2025 dà concreta attuazione a questa previsione, dopo l’intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, stabilendo che:

i modelli approvati con Allegato A (PAS) e Allegato B (AU) costituiscono l’unico formato utilizzabile sull’intero territorio nazionale ;

e costituiscono ; la loro operatività è fissata entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto;

dall’entrata in vigore del decreto; eventuali aggiornamenti futuri avverranno sempre con decreto del MASE, d’intesa con la Conferenza Unificata.

Il raccordo con la piattaforma SUER, gestita dal GSE, completa il disegno di progressiva digitalizzazione delle procedure, già avviato con i precedenti decreti attuativi.