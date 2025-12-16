blumatica software bim
grafill editoria tecnica
mapei pavimentazioni architettoniche in pietra

Impianti FER: il MASE pubblica i nuovi modelli unici PAS e Autorizzazione Unica

Con un nuovo decreto, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica approva i format nazionali per PAS e AU, in attuazione di quanto previsto dal d.Lgs. n. 190/2024

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 16/12/2025

Con il decreto del MASE 11 dicembre 2025, n. 441, il quadro delle procedure autorizzative per gli impianti a fonti rinnovabili compie un passo avanti significativo sul piano operativo.

Il provvedimento approva infatti i nuovi modelli unici nazionali per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e per l’Autorizzazione Unica (AU), dando attuazione alle previsioni del d.lgs. n. 190/2024, come modificato dal d.lgs. n. 178/2025.

Rinnovabili: pubblicati i nuovi modelli unici per PAS e AU

L’intervento uniforma a livello nazionale formati, contenuti e documentazione delle istanze, con l’obiettivo di superare prassi applicative disomogenee e modulistiche locali spesso non coerenti tra loro. Un’esigenza avvertita da tempo, soprattutto nella fase istruttoria dei procedimenti FER.

L’adozione dei modelli unici è espressamente prevista dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 190/2024, che ha demandato a uno o più decreti ministeriali la definizione degli schemi standard per PAS e AU.

Il D.M. n. 441/2025 dà concreta attuazione a questa previsione, dopo l’intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, stabilendo che:

  • i modelli approvati con Allegato A (PAS) e Allegato B (AU) costituiscono l’unico formato utilizzabile sull’intero territorio nazionale;
  • la loro operatività è fissata entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto;
  • eventuali aggiornamenti futuri avverranno sempre con decreto del MASE, d’intesa con la Conferenza Unificata.

Il raccordo con la piattaforma SUER, gestita dal GSE, completa il disegno di progressiva digitalizzazione delle procedure, già avviato con i precedenti decreti attuativi.

© Riproduzione riservata
Tag:
ENERGIA Fotovoltaico Energie rinnovabili FER Rinnovabili MASE

Documenti Allegati

INDICE

1
Impianti FER: il MASE pubblica i nuovi modelli unici PAS e Autorizzazione Unica
2
Il nuovo modello unico per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)
3
Il modello unico per l’Autorizzazione Unica (AU)
4
Tempistiche e fase di transizione
Tokebì: piattaforma per acquistare e vendere crediti d’imposta online

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 15/12/2025
Ante 42, ante 67, centro abitato e stato legittimo: cosa chiarisce il Consiglio di Stato
2
LAVORI PUBBLICI - 13/12/2025
Codice Appalti e Incentivi alle funzioni tecniche: il MIT sull’attestazione delle attività
3
EDILIZIA - 10/12/2025
Terzo condono e vincolo paesaggistico: i nuovi volumi restano insanabili
4
FISCO E TASSE - 12/12/2025
Aggiornamenti catastali post Superbonus: esempio numerico e quesito
5
ENERGIA - 07/12/2025
Decreto Requisiti Minimi 2025: ecco il nuovo decreto del MASE che cambia l’APE
6
LAVORI PUBBLICI - 10/12/2025
Costi manodopera e ribasso offerta: nuovo intervento del Consiglio di Stato