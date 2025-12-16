Impianti FER: il MASE pubblica i nuovi modelli unici PAS e Autorizzazione Unica
Con un nuovo decreto, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica approva i format nazionali per PAS e AU, in attuazione di quanto previsto dal d.Lgs. n. 190/2024
Il nuovo modello unico per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)
L’Allegato A introduce il modello nazionale per la PAS di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 190/2024, destinato alla realizzazione o modifica di impianti FER, impianti assimilati e delle relative opere connesse.
Il modello è costruito per garantire una tracciabilità completa del procedimento, dalla corretta identificazione del proponente e dei soggetti tecnici coinvolti, fino alla classificazione puntuale dell’intervento proposto.
Particolarmente rilevante è la sezione dedicata agli allegati obbligatori, che richiama in modo espresso, tra gli altri:
- il progetto di fattibilità tecnico-economica;
- la relazione tecnica descrittiva dell’impianto e della fonte;
- gli elaborati progettuali;
- la documentazione per la connessione;
- il cronoprogramma dei lavori;
- le relazioni di mitigazione degli impatti e di inserimento ambientale.
Altro elemento centrale del nuovo modello PAS è rappresentato dalle schede tecniche differenziate per tipologia impiantistica:
- fotovoltaico, anche nelle configurazioni agrivoltaica e flottante;
- eolico;
- biomasse, biogas e biometano;
- impianti termici e geotermici;
- sistemi di accumulo elettrochimici e termomeccanici;
- elettrolizzatori e opere connesse.
Le informazioni richieste attraverso queste schede standardizzano il livello minimo di approfondimento progettuale, imponendo la dichiarazione di dati tecnici coerenti con la specifica tecnologia e rendendoli parte integrante della valutazione istruttoria.
Documenti AllegatiDecreto
IL NOTIZIOMETRO