Impianti FER: il MASE pubblica i nuovi modelli unici PAS e Autorizzazione Unica

Con un nuovo decreto, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica approva i format nazionali per PAS e AU, in attuazione di quanto previsto dal d.Lgs. n. 190/2024

di Redazione tecnica - 16/12/2025

Il nuovo modello unico per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

L’Allegato A introduce il modello nazionale per la PAS di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 190/2024, destinato alla realizzazione o modifica di impianti FER, impianti assimilati e delle relative opere connesse.

Il modello è costruito per garantire una tracciabilità completa del procedimento, dalla corretta identificazione del proponente e dei soggetti tecnici coinvolti, fino alla classificazione puntuale dell’intervento proposto.

Particolarmente rilevante è la sezione dedicata agli allegati obbligatori, che richiama in modo espresso, tra gli altri:

  • il progetto di fattibilità tecnico-economica;
  • la relazione tecnica descrittiva dell’impianto e della fonte;
  • gli elaborati progettuali;
  • la documentazione per la connessione;
  • il cronoprogramma dei lavori;
  • le relazioni di mitigazione degli impatti e di inserimento ambientale.

Altro elemento centrale del nuovo modello PAS è rappresentato dalle schede tecniche differenziate per tipologia impiantistica:

  • fotovoltaico, anche nelle configurazioni agrivoltaica e flottante;
  • eolico;
  • biomasse, biogas e biometano;
  • impianti termici e geotermici;
  • sistemi di accumulo elettrochimici e termomeccanici;
  • elettrolizzatori e opere connesse.

Le informazioni richieste attraverso queste schede standardizzano il livello minimo di approfondimento progettuale, imponendo la dichiarazione di dati tecnici coerenti con la specifica tecnologia e rendendoli parte integrante della valutazione istruttoria.

