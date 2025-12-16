Il modello unico per l’Autorizzazione Unica (AU)

L’Allegato B del decreto approva il modello nazionale per la richiesta di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 190/2024.

Qui il livello di dettaglio cresce, in modo coerente con la complessità del procedimento e con la funzione accentrata dell’AU.

Il modello richiede:

una descrizione articolata dell’intervento , distinguendo tra nuova realizzazione, modifica, potenziamento o riconversione;

, distinguendo tra nuova realizzazione, modifica, potenziamento o riconversione; l’indicazione della potenza installata o risultante ;

; i dati relativi alle connessioni alla rete elettrica o gas ;

; la verifica dell’eventuale assoggettabilità a VIA o ad altre procedure ambientali ;

; la richiesta, ove necessario, di variante urbanistica.

Anche per l’AU, la documentazione da allegare è dettagliatamente elencata e comprende, tra gli altri, il progetto di fattibilità tecnico-economica, la relazione tecnica, il preventivo di connessione e tutta la documentazione necessaria all’attivazione della Conferenza di servizi.

Come per la PAS, il modello AU è completato da un sistema strutturato di schede tecniche specifiche per ciascuna tecnologia FER, che costituiscono parte essenziale dell’istanza.