sed edilizia espositori
grafill editoria tecnica
systab consolidamento fondazioni

Impianti FER: il MASE pubblica i nuovi modelli unici PAS e Autorizzazione Unica

Con un nuovo decreto, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica approva i format nazionali per PAS e AU, in attuazione di quanto previsto dal d.Lgs. n. 190/2024

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 16/12/2025

Il modello unico per l’Autorizzazione Unica (AU)

L’Allegato B del decreto approva il modello nazionale per la richiesta di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 190/2024.

Qui il livello di dettaglio cresce, in modo coerente con la complessità del procedimento e con la funzione accentrata dell’AU.

Il modello richiede:

  • una descrizione articolata dell’intervento, distinguendo tra nuova realizzazione, modifica, potenziamento o riconversione;
  • l’indicazione della potenza installata o risultante;
  • i dati relativi alle connessioni alla rete elettrica o gas;
  • la verifica dell’eventuale assoggettabilità a VIA o ad altre procedure ambientali;
  • la richiesta, ove necessario, di variante urbanistica.

Anche per l’AU, la documentazione da allegare è dettagliatamente elencata e comprende, tra gli altri, il progetto di fattibilità tecnico-economica, la relazione tecnica, il preventivo di connessione e tutta la documentazione necessaria all’attivazione della Conferenza di servizi.

Come per la PAS, il modello AU è completato da un sistema strutturato di schede tecniche specifiche per ciascuna tecnologia FER, che costituiscono parte essenziale dell’istanza.

© Riproduzione riservata
Tag:
ENERGIA Fotovoltaico Energie rinnovabili FER Rinnovabili MASE

Documenti Allegati

INDICE

1
Impianti FER: il MASE pubblica i nuovi modelli unici PAS e Autorizzazione Unica
2
Il nuovo modello unico per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)
3
Il modello unico per l’Autorizzazione Unica (AU)
4
Tempistiche e fase di transizione
STS piani di abbonamento

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026