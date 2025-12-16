Impianti FER: il MASE pubblica i nuovi modelli unici PAS e Autorizzazione Unica
Con un nuovo decreto, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica approva i format nazionali per PAS e AU, in attuazione di quanto previsto dal d.Lgs. n. 190/2024
Tempistiche e fase di transizione
Il decreto prevede una finestra temporale di 120 giorni dall’entrata in vigore per rendere i nuovi modelli pienamente operativi.
Al termine di tale periodo, il loro utilizzo diventerà obbligatorio e esclusivo, superando definitivamente modelli precedenti e modulistiche regionali non allineate.
Dal punto di vista operativo, si tratta di un passaggio che rafforza la certezza procedurale e sposta l’attenzione, ancora di più, sulla qualità e completezza della documentazione tecnica presentata fin dall’avvio del procedimento.
Documenti AllegatiDecreto
