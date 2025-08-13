Nuovi prezzi appalto e ribasso d’asta: il chiarimento del MIT

Cosa succede se durante l’esecuzione emergono lavorazioni non previste in gara? È corretto applicare il ribasso d’asta anche ai nuovi prezzi costruiti per analisi? La disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici consente di estendere automaticamente le condizioni economiche dell’offerta a lavorazioni sopravvenute, non incluse nei prezzari?

Nuovi prezzi appalto e ribasso d’asta: il quesito al MIT

Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con il parere n. 3545 del 23 giugno 2025, ha fornito un importante chiarimento in merito all’ambito applicativo dell’art. 5, comma 7, lett. b), dell’Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).

Il caso (frequente) riguarda la necessità, in corso di esecuzione di un appalto lavori, di introdurre nuove lavorazioni o materiali non previsti nel progetto né coperti da prezzi contrattuali o da voci nei prezzari ufficiali. In tale situazione, il Codice impone di procedere con la formazione di nuovi prezzi, costruiti per analisi.

In particolare, viene posto il seguente quesito:

“La fattispecie è quella in cui, durante una commessa, si verifichi l'ipotesi per cui si debba eseguire una categoria di lavori non prevista inizialmente nel progetto a base di gara o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta prefissato il prezzo contrattuale. In tali casi, dovendo provvedere alla formazione di nuovi prezzi e non potendo desumerli dal prezzario regionale, si rende necessario applicare quanto disposto dall'art. 5, co. 7, lett. b) dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Si rileva che la disciplina contenuta nel previgente DPR 207/2010, all'art. 163, co. 4 prevedeva espressamente che "tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti a ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art. 133 co. 3 e 4...". Si chiede, pertanto, se in un appalto lavori eseguito in vigenza del D.Lgs. 36/2023 e dallo stesso disciplinato - nel caso di specie, l'offerta è stata presentata a luglio 2024 -, i nuovi prezzi di cui all'art. 5, co. 7, lett. b) dell'Allegato II.14 del Codice (determinati mediante procedimento di analisi, con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta), siano da assoggettare o meno al ribasso percentuale unitario offerto in sede di gara”.