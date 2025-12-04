Nuovo Codice dell’edilizia: cosa cambia davvero con la delega e cosa rischia di non funzionare
Dall’articolo 2 alle undici tematiche della riforma: cosa prevede davvero la delega e quali criticità rischiano di comprometterne l’efficacia
Dovrebbe essere esaminato oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri il disegno di legge recante la “delega al Governo per l’adozione del Codice dell'edilizia e delle costruzioni”. Un primo passaggio formale verso l’attesa riforma della normativa edilizia contenuta nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che, certamente, non arriverà prima della fine del 2026.
Dal Testo Unico Edilizia al Codice dell'edilizia e delle costruzioni
Dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri, infatti, il disegno di legge comincerà il suo percorso all’interno del Parlamento e solo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delega, il Governo potrà cominciare a pensare al testo del Decreto Legislativo che conterrà il nuovo “Codice dell’edilizia e delle costruzioni”.
Alla vigilia di questa prima approvazione – che appare una formalità– è lecito porsi alcune domande:
- cosa cambierà realmente con il nuovo Codice dell’edilizia e delle costruzioni?
- siamo davanti a un intervento capace di mettere ordine in vent’anni di sovrapposizioni o rischiamo l’ennesima riforma costruita in fretta, senza una vera regia tecnica?
- e, soprattutto, chi scriverà davvero il decreto legislativo destinato a sostituire il d.P.R. n. 380/2001?
- sarà creato uno spazio reale per i professionisti che l’edilizia la vivono ogni giorno, o il testo nascerà all’interno di stanze ministeriali, con audizioni formali ma prive di effetti concreti?
- infine, verrà concesso al comparto il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi paradigmi?
Sono interrogativi tutt’altro che marginali, perché il contenuto della delega è ambizioso, molto dettagliato (forse anche troppo) nei principi e criteri direttivi, ma molto dipenderà dal metodo con cui verrà attuata.
La riforma della normativa edilizia non è un tema nuovo. Se ne parla da almeno il 2019 con proposte concrete che, però, non sono mai riuscite a fare breccia all’interno delle varie Legislature e Governi che si sono succeduti.
In questo contesto, mentre il “dottore studiava”, il d.P.R. n. 380/2001 ha continuato a “subire” un percorso di continue modifiche più o meno importanti. Modifiche che, nella maggior parte dei casi, sono arrivate a colpi di provvedimenti d’urgenza – proprio come il D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) – che non hanno mai consentito un serio transitorio per la piena comprensione delle novità.
Il “Testo Unico Edilizia” ha, quindi, cominciato a perdere quella sua “unicità”, generando contrasti e fiumi di giurisprudenza che solo in alcuni casi è riuscita a colmare quelle pericolose zone grigie di cui si compone l’attuale quadro normativo.
È da questa evidenza che nasce la volontà di riformare la normativa edilizia e il disegno di legge delega all’esame del Consiglio dei Ministri si propone di superare definitivamente queste zone grigie, prevedendo la prossima emanazione di un Decreto Legislativo che contenga quello che è stato denominato Codice dell’edilizia e delle costruzioni. Questo Codice ha l’obiettivo di:
- sostituire il d.P.R. n. 380/2001;
- coordinare edilizia, urbanistica, paesaggio, salute, sicurezza ed energia;
- definire dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) validi su tutto il territorio;
- riorganizzare titoli edilizi, categorie di intervento, procedimenti, sanzioni e sanatorie;
- stabilire regole aggiornate per agibilità, vigilanza, digitalizzazione e fascicolo dell’opera.
La relazione illustrativa allegata alla bozza di disegno di legge parla apertamente di riforma “organica e sistematica”, mentre la relazione tecnica ricorda che tutto dovrà avvenire a invarianza finanziaria, salvo eventuali coperture da prevedere nei decreti attuativi.
In questo approfondimento proveremo ad analizzare i contenuti della delega e mettere in risalto cosa manca affinché il futuro decreto legislativo possa avere un impatto concreto e positivo per il comparto.
IL NOTIZIOMETRO