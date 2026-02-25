Con la pubblicazione sul sito ufficiale della Presidenza della Repubblica dell’atto di autorizzazione alla presentazione alle Camere del disegno di legge 24 febbraio 2026, la riforma della disciplina edilizia compie un passaggio formale che segna l’ingresso definitivo della proposta nel circuito legislativo.

L’autorizzazione riguarda il disegno di legge delega per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni e rappresenta l’atto costituzionalmente necessario affinché il Governo possa trasmettere il testo al Parlamento per l’esame e la successiva discussione.

È opportuno chiarirlo subito: non siamo davanti a una legge approvata né a un nuovo testo normativo operativo. Siamo nella fase iniziale dell’iter parlamentare di una legge delega, cioè di uno strumento con il quale il Parlamento definisce principi e criteri direttivi entro i quali il Governo dovrà muoversi per adottare uno o più decreti legislativi attuativi.

La qualità di quei criteri sarà determinante, perché delimita l’ampiezza della riscrittura e incide direttamente sull’assetto del futuro Codice.

Un sistema normativo frammentato che richiede un riordino organico

La necessità di riformare il D.P.R. n. 380/2001 non nasce oggi, ma è il risultato di oltre vent’anni di interventi normativi che hanno progressivamente inciso sull’impianto originario del Testo Unico. Nel tempo si sono sovrapposti correttivi, discipline speciali, disposizioni emergenziali e adattamenti settoriali che, pur rispondendo a esigenze contingenti, hanno alterato la coerenza sistematica del testo, trasformandolo da corpus organico in un insieme stratificato di norme non sempre coordinate tra loro.

Oggi l’attività edilizia si colloca in un sistema complesso nel quale convivono e interagiscono la disciplina edilizia contenuta nel Testo Unico, la pianificazione urbanistica che continua a trovare le proprie radici nella Legge 17 agosto 1942 n. 1150, gli standard inderogabili del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, la ridefinizione dei regimi amministrativi operata dal D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 e la disciplina paesaggistica del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, oltre alle normative regionali e ai regolamenti edilizi locali.

Il problema, per chi opera quotidianamente nel governo del territorio, non è soltanto quantitativo ma strutturale. Edilizia e urbanistica non sono compartimenti stagni. La qualificazione di un intervento, la verifica della conformità urbanistica, l’applicazione degli standard, il rispetto dei vincoli e la corretta individuazione del titolo abilitativo si collocano in un quadro unitario che oggi fatica a presentarsi come tale.

In questo contesto, l’idea di un Codice che integri in modo organico edilizia e urbanistica risponde a una criticità evidente, ossia ricondurre a coerenza un sistema normativo che nel tempo si è progressivamente frammentato, generando incertezza interpretativa e disomogeneità applicative.

Le prospettive della riforma tra semplificazione e qualità normativa

Nel commentare l’avvio dell’iter parlamentare, l’on. Erica Mazzetti (Forza Italia) ha parlato di una svolta attesa per la filiera delle costruzioni, affermando che si tratta di "un passo avanti necessario per concretizzare un intervento di riforma atteso, fondamentale, utile al Paese e a una filiera determinante da un punto di vista economico ma anche ambientale-sociale".

La deputata ha definito il provvedimento "la madre di tutte le riforme per l’edilizia e per l’urbanistica", precisando che "per la prima volta, la politica produce un testo che non aggiunge nuove norme ma le razionalizza e semplifica, stabilendo principi fondativi chiari e dettando, con un corpus armonico di norme, disposizioni uniformi e di facile applicazione, che renderanno nettamente più facile lavorare e investire".

Secondo quanto dichiarato, l’obiettivo è "tenere insieme edilizia e urbanistica, per la prima volta nello stesso testo, dando spazio alla qualità della progettazione e al progettista in una visione olistica del governo del territorio" e costruire "una cornice grazie alla quale è nettamente più facile fare programmazione tecnico-economica e pianificare gli investimenti per il benessere delle attuali e delle future generazioni".

Dal punto di vista tecnico, tuttavia, la questione centrale non è l’enunciazione degli obiettivi ma la qualità della tecnica legislativa che verrà adottata. Una riforma di sistema non si misura sulla quantità delle norme eliminate o accorpate, ma sulla capacità di costruire un impianto coerente nel quale definizioni, categorie di intervento, titoli abilitativi e rapporti con la pianificazione risultino chiari e stabili.

La certezza del diritto, per imprese, professionisti e amministrazioni, dipende dalla prevedibilità del quadro normativo e dalla coerenza tra pianificazione e disciplina edilizia. È su questo terreno che il futuro Codice sarà chiamato a dimostrare la propria efficacia.

Sul piano operativo, allo stato attuale non cambia nulla. Il D.P.R. n. 380/2001 resta pienamente vigente e continua a rappresentare il riferimento normativo per l’attività edilizia, così come rimane invariato l’assetto dei rapporti tra Stato e Regioni.

Il cambiamento è oggi istituzionale e procedurale, ma rilevante: segna l’ingresso della riforma nel confronto parlamentare e apre una fase che dovrà essere seguita con attenzione, perché sarà nella definizione della legge delega e, soprattutto, nella redazione dei decreti legislativi attuativi che si capirà se il nuovo Codice dell’edilizia e delle costruzioni riuscirà davvero a restituire al sistema normativo quell’unitarietà che nel tempo si è progressivamente indebolita.