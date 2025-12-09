blumatica software bim
grafill editoria tecnica
mapei pavimentazioni architettoniche in pietra

Nuovo Decreto Requisiti Minimi: cosa cambia nella progettazione energetica degli edifici

Lettura tecnica del nuovo quadro normativo che anticipa l’evoluzione della progettazione energetica

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Annachiara Castagna - 09/12/2025

Il nuovo Decreto Requisiti Minimi si inserisce in un momento di transizione profonda della normativa energetica. Non introduce discontinuità improvvise, ma compie un’operazione più sottile e necessaria: consolidare un impianto normativo già maturo e orientarlo con maggiore chiarezza verso le evoluzioni europee.

Letto con attenzione tecnica, il decreto non va interpretato come un punto di svolta, ma come un passaggio di assestamento, utile a ridurre ambiguità e a rendere più coerente il rapporto tra norma e progetto.

Ambito di applicazione: nessuna area residuale

Il decreto ribadisce un perimetro ormai definitivo: edifici pubblici e privati, residenziali e non residenziali, nuovi ed esistenti sottoposti a ristrutturazione.
È un messaggio chiaro: la prestazione energetica riguarda ogni intervento edilizio, senza eccezioni legate alla tipologia o alla scala.

Questo significa assumere la dimensione energetica come parte strutturale del progetto, non come verifica finale.

© Riproduzione riservata
Tag:
ENERGIA Certificazione energetica Riqualificazione energetica Efficienza energetica APE Prestazione energetica Attestato di Prestazione Energetica Efficientamento energetico Diagnosi energetiche Decreto Requisiti Minimi

Documenti Allegati

INDICE

1
Nuovo Decreto Requisiti Minimi: cosa cambia nella progettazione energetica degli edifici
2
Metodo di calcolo: uno sguardo in avanti
3
Infrastrutture di ricarica: chiarezza necessaria
4
Involucro edilizio, ponti termici e comportamento estivo
5
Oltre il decreto: la responsabilità della progettazione
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 05/12/2025
Testo Unico Edilizia e permesso di costruire: via libera al silenzio-assenso sugli immobili vincolati
2
EDILIZIA - 04/12/2025
Condono edilizio e Google Earth: il TAR chiarisce l’onere della prova
3
EDILIZIA - 02/12/2025
Variazioni essenziali in area vincolata: il Consiglio di Stato ribalta il TAR
4
PROFESSIONE - 01/12/2025
La professione di ingegnere e architetto, una storia di altri tempi
5
STIME E IMMOBILI - 03/12/2025
Compravendite immobiliari, preliminare e sanatoria: interviene la Cassazione
6
EDILIZIA - 04/12/2025
Nuovo Codice dell’edilizia: cosa cambia davvero con la delega e cosa rischia di non funzionare