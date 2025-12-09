deas Gestione completa successioni e volture catastali
deas Gestione completa successioni e volture catastali
systab consolidamento fondazioni

Nuovo Decreto Requisiti Minimi: cosa cambia nella progettazione energetica degli edifici

Lettura tecnica del nuovo quadro normativo che anticipa l’evoluzione della progettazione energetica

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Annachiara Castagna - 09/12/2025

Metodo di calcolo: uno sguardo in avanti

La scomparsa dei riferimenti temporali allo sviluppo del calcolo orario non va letta come un arretramento. La direzione resta chiara: con l’evoluzione della EPBD, il calcolo dinamico diventerà sempre più centrale, portando probabilmente al superamento del concetto di edificio di riferimento.

Nella pratica professionale, questo scenario è in parte già realtà: strumenti di calcolo come TERMOLOG consentono da tempo analisi più consapevoli del comportamento energetico dell’edificio, anticipando un approccio che la normativa sta gradualmente rendendo esplicito.

© Riproduzione riservata
Tag:
ENERGIA Certificazione energetica Riqualificazione energetica Efficienza energetica APE Prestazione energetica Attestato di Prestazione Energetica Efficientamento energetico Diagnosi energetiche Decreto Requisiti Minimi

Documenti Allegati

INDICE

1
Nuovo Decreto Requisiti Minimi: cosa cambia nella progettazione energetica degli edifici
2
Metodo di calcolo: uno sguardo in avanti
3
Infrastrutture di ricarica: chiarezza necessaria
4
Involucro edilizio, ponti termici e comportamento estivo
5
Oltre il decreto: la responsabilità della progettazione
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026