Nuovo Decreto Requisiti Minimi: cosa cambia nella progettazione energetica degli edifici
Lettura tecnica del nuovo quadro normativo che anticipa l’evoluzione della progettazione energetica
Metodo di calcolo: uno sguardo in avanti
La scomparsa dei riferimenti temporali allo sviluppo del calcolo orario non va letta come un arretramento. La direzione resta chiara: con l’evoluzione della EPBD, il calcolo dinamico diventerà sempre più centrale, portando probabilmente al superamento del concetto di edificio di riferimento.
Nella pratica professionale, questo scenario è in parte già realtà: strumenti di calcolo come TERMOLOG consentono da tempo analisi più consapevoli del comportamento energetico dell’edificio, anticipando un approccio che la normativa sta gradualmente rendendo esplicito.
Documenti AllegatiDecreto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 28 ottobre 2025
