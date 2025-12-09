Blumatica Energy
Blumatica Energy
sed edilizia espositori

Nuovo Decreto Requisiti Minimi: cosa cambia nella progettazione energetica degli edifici

Lettura tecnica del nuovo quadro normativo che anticipa l’evoluzione della progettazione energetica

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Annachiara Castagna - 09/12/2025

Involucro edilizio, ponti termici e comportamento estivo

Il riferimento esplicito alla trasmittanza termica periodica YIE rappresenta un segnale culturale importante. Non introduce nuovi concetti, ma riconosce formalmente il comportamento dinamico dell’involucro, già centrale nella progettazione attenta al comfort estivo.

Il decreto sposta così l’attenzione dalla sola verifica numerica alla risposta reale dell’edificio nel tempo.

La nuova definizione di ponte termico, allineata alla UNI EN ISO 10211, chiarisce che non si tratta semplicemente di una maggiore dispersione, ma di una distorsione del flusso termico.
È un passaggio tecnico, ma anche culturale: rafforza l’approccio modellistico e riduce lo spazio per semplificazioni improprie.

Allegati e applicazione

Gli Allegati 1 e 2 costituiscono il vero nucleo operativo del decreto: tipologie di intervento, verifiche richieste, valori limite e norme tecniche di riferimento.
La sfida principale non sarà tecnica, ma applicativa: l’allineamento tra norma, strumenti di calcolo e procedure regionali.

© Riproduzione riservata
Tag:
ENERGIA Certificazione energetica Riqualificazione energetica Efficienza energetica APE Prestazione energetica Attestato di Prestazione Energetica Efficientamento energetico Diagnosi energetiche Decreto Requisiti Minimi

Documenti Allegati

INDICE

1
Nuovo Decreto Requisiti Minimi: cosa cambia nella progettazione energetica degli edifici
2
Metodo di calcolo: uno sguardo in avanti
3
Infrastrutture di ricarica: chiarezza necessaria
4
Involucro edilizio, ponti termici e comportamento estivo
5
Oltre il decreto: la responsabilità della progettazione
STS piani di abbonamento

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026