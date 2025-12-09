Nuovo Decreto Requisiti Minimi: cosa cambia nella progettazione energetica degli edifici
Lettura tecnica del nuovo quadro normativo che anticipa l’evoluzione della progettazione energetica
Involucro edilizio, ponti termici e comportamento estivo
Il riferimento esplicito alla trasmittanza termica periodica YIE rappresenta un segnale culturale importante. Non introduce nuovi concetti, ma riconosce formalmente il comportamento dinamico dell’involucro, già centrale nella progettazione attenta al comfort estivo.
Il decreto sposta così l’attenzione dalla sola verifica numerica alla risposta reale dell’edificio nel tempo.
La nuova definizione di ponte termico, allineata alla UNI EN ISO
10211, chiarisce che non si tratta semplicemente di una maggiore
dispersione, ma di una distorsione del flusso
termico.
È un passaggio tecnico, ma anche culturale: rafforza l’approccio modellistico e riduce lo spazio per semplificazioni improprie.
Allegati e applicazione
Gli Allegati 1 e 2 costituiscono il vero nucleo operativo del
decreto: tipologie di intervento, verifiche richieste, valori
limite e norme tecniche di riferimento.
La sfida principale non sarà tecnica, ma applicativa: l’allineamento tra norma, strumenti di calcolo e procedure regionali.
Documenti AllegatiDecreto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 28 ottobre 2025
