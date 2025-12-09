Nuovo Decreto Requisiti Minimi: cosa cambia nella progettazione energetica degli edifici

Involucro edilizio, ponti termici e comportamento estivo

Il riferimento esplicito alla trasmittanza termica periodica YIE rappresenta un segnale culturale importante. Non introduce nuovi concetti, ma riconosce formalmente il comportamento dinamico dell’involucro, già centrale nella progettazione attenta al comfort estivo.

Il decreto sposta così l’attenzione dalla sola verifica numerica alla risposta reale dell’edificio nel tempo.

La nuova definizione di ponte termico, allineata alla UNI EN ISO 10211, chiarisce che non si tratta semplicemente di una maggiore dispersione, ma di una distorsione del flusso termico.

È un passaggio tecnico, ma anche culturale: rafforza l’approccio modellistico e riduce lo spazio per semplificazioni improprie.

Allegati e applicazione

Gli Allegati 1 e 2 costituiscono il vero nucleo operativo del decreto: tipologie di intervento, verifiche richieste, valori limite e norme tecniche di riferimento.

La sfida principale non sarà tecnica, ma applicativa: l’allineamento tra norma, strumenti di calcolo e procedure regionali.