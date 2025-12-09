Nuovo Decreto Requisiti Minimi: cosa cambia nella progettazione energetica degli edifici

Oltre il decreto: la responsabilità della progettazione

Il nuovo Decreto Requisiti Minimi fissa una soglia, non un traguardo.

E questa distinzione è fondamentale.

La mia impressione, leggendo il testo e osservando la pratica progettuale quotidiana, è che una parte significativa dei professionisti sia già oggi tecnicamente più avanzata di quanto il decreto prescrive. Metodi di calcolo più raffinati, attenzione al comportamento dinamico dell’edificio, consapevolezza del ruolo dell’involucro e dei servizi energetici sono realtà diffuse, spesso ben oltre il minimo normativo.

È proprio per questo che il decreto non va vissuto come un limite, ma come una base comune su cui costruire qualità. Il rischio non è di chiedere troppo, ma di accontentarsi di troppo poco.

La vera sfida per la progettazione energetica, oggi, non è dimostrare la conformità, ma tradurre il sapere tecnico in scelte progettuali migliori, capaci di anticipare l’evoluzione normativa e, soprattutto, di rispondere in modo concreto alle esigenze degli edifici e di chi li utilizza. In questo senso, il decreto non ci chiede di rallentare, ma di continuare a fare ciò che i professionisti e le professioniste più preparati già fanno: progettare guardando oltre la norma, perché è lì che si misura davvero la qualità del progetto.

A cura di Annachiara Castagna

PM di TeamSystem Logical Soft