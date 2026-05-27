Nel comune di Scafati, in provincia di Salerno, è in corso la realizzazione del nuovo Polo Scolastico di via Oberdan, un intervento pubblico di particolare rilevanza per il territorio e per il futuro dell’istruzione locale.

Nuovo Polo Scolastico di Scafati: con Ytong di Xella edilizia scolastica efficiente, sicura e sostenibile

L’opera si inserisce in un più ampio percorso di riqualificazione urbana dell’area ex Del Gaizo, dove in passato sorgeva lo storico palazzetto dello sport cittadino, e rappresenta uno degli investimenti più significativi degli ultimi decenni per la comunità campana.

Avviato a partire dal 2014 nell’ambito dei finanziamenti europei, il progetto ha l’obiettivo di dotare il territorio di una struttura scolastica moderna, efficiente e rispondente agli standard richiesti dall’edilizia pubblica contemporanea. Il nuovo complesso nasce infatti per coniugare qualità architettonica, funzionalità degli spazi, sicurezza, contenimento dei consumi energetici e comfort per studenti, docenti e personale scolastico.

L’edificio si sviluppa su una superficie complessiva di circa 7.000 m², distribuiti su due livelli da 3.500 m² ciascuno. Il programma funzionale prevede ambienti dedicati alla didattica, laboratori, spazi di servizio e un palazzetto dello sport, configurando il Polo Scolastico come un vero e proprio hub educativo a servizio degli studenti e delle famiglie di Scafati.

Il sistema costruttivo Ytong per un’edilizia scolastica efficiente e sicura

In un’opera pubblica destinata alla formazione, la scelta dei materiali assume un ruolo centrale, sia in termini prestazionali sia rispetto alla durabilità e alla gestione futura dell’edificio. Per il nuovo Polo Scolastico di Scafati è stato adottato il sistema costruttivo Ytong di Xella Italia, una soluzione in Calcestruzzo Aerato Autoclavato pensata per rispondere alle esigenze di efficienza energetica, comfort ambientale, sicurezza e sostenibilità.

Per le murature esterne sono stati impiegati i blocchi Ytong Climagold, sistema monostrato ad alte prestazioni termiche e acustiche. Questa soluzione consente di realizzare un involucro efficiente, capace di contribuire alla riduzione dei fabbisogni energetici per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti scolastici, con vantaggi concreti sia in fase d’uso sia nella gestione complessiva dell’edificio.

La struttura cellulare del Calcestruzzo Aerato Autoclavato favorisce inoltre la regolazione dell’umidità interna, contribuendo alla qualità degli ambienti e al benessere degli utenti. Si tratta di un aspetto particolarmente importante negli edifici scolastici, dove comfort termoigrometrico, salubrità e continuità prestazionale incidono direttamente sulla fruibilità degli spazi.

Pareti interne leggere, performanti e rapide da realizzare

Per la suddivisione degli ambienti interni sono stati scelti i blocchi sottili Ytong Y-PRO, utilizzati per organizzare gli spazi didattici e funzionali del complesso. La soluzione offre un equilibrio efficace tra leggerezza, rapidità di posa e prestazioni acustiche, caratteristiche di particolare interesse per interventi pubblici complessi, nei quali tempi di cantiere, qualità esecutiva e comfort finale devono essere gestiti in modo integrato.

L’impiego di Ytong Y-PRO consente una distribuzione flessibile degli ambienti e contribuisce all’isolamento tra le diverse aule e funzioni scolastiche. Il comfort acustico rappresenta infatti un requisito essenziale negli edifici destinati alla didattica, dove la qualità della concentrazione e dell’ascolto dipende anche dalle prestazioni delle partizioni interne.

Prestazioni al fuoco, durabilità e sostenibilità dell’opera pubblica

La scelta dei prodotti Ytong per il Polo Scolastico di Scafati risponde anche a requisiti di sicurezza e affidabilità nel tempo. Il Calcestruzzo Aerato Autoclavato è un materiale incombustibile e offre un’elevata resistenza al fuoco, caratteristica determinante per una struttura destinata ad accogliere quotidianamente un numero elevato di studenti e operatori.

Alle prestazioni di sicurezza si aggiungono la durabilità del sistema e la sua coerenza con una visione di edilizia pubblica sostenibile. In un intervento di questa scala, la capacità dei materiali di mantenere nel tempo le proprie caratteristiche, riducendo le necessità manutentive, rappresenta un valore strategico per l’amministrazione e per la gestione futura dell’edificio.

Il sistema costruttivo Ytong si inserisce così in un modello di progettazione orientato a edifici scolastici più efficienti, confortevoli e sicuri, in grado di rispondere alle esigenze attuali della collettività e di mantenere elevate prestazioni nel lungo periodo.

Scheda intervento

Intervento: Nuovo Polo Scolastico di Scafati

Luogo: Scafati, area ex Del Gaizo

Superficie complessiva: circa 7.000 m²

Funzioni previste: aule, laboratori, spazi didattici, servizi, palazzetto dello sport

Impresa costruttrice: Italia Impresit S.r.l.

Direzione lavori: Ing. Fienga

Data di realizzazione: 2024 - in corso

Prodotti Xella utilizzati: blocchi Ytong Climagold per le murature esterne; blocchi sottili Ytong Y-PRO per le partizioni interne.

Xella Group

Il Gruppo Xella, con sede a Duisburg (Germania), conta 52 stabilimenti e organizzazioni di vendita in 22 paesi, impiegando oltre 4.000 dipendenti. Xella è uno dei principali fornitori a livello internazionali di materiali per l'edilizia e per l'isolamento e uno dei maggiori produttori al mondo di calcestruzzo aerato autoclavato e silicato di calcio. In Italia la società Xella Italia Srl è operativa dal 2005 ed è presente con i marchi Ytong, Multipor, Siporex e Thrakon. Xella Italia ha la sede commerciale e amministrativa a Grassobbio (BG) e due stabilimenti ubicati ad Atella (Potenza) e a Pontenure (Piacenza), dove sono prodotti con processi altamente sostenibili e all’avanguardia, i blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato e i prodotti premiscelati (malte, intonaci e rasanti).

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