Il futuro del Codice dei contratti pubblici passa anche dalla riforma europea degli appalti e delle concessioni, attraverso la quale la Commissione intende superare l’attuale sistema delle direttive per introdurre una disciplina unitaria, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Un cambiamento che potrebbe ridisegnare ampi settori della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 36/2023, dal sistema di qualificazione delle imprese alla digitalizzazione degli affidamenti, dalle tutele dei lavoratori ai meccanismi di conservazione dell’equilibrio economico dei contratti.

Su questo tema si è espressa anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che, nel corso dell’audizione del 18 novembre 2026 presso la XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera dei deputati, ha presentato le proprie osservazioni sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni (COM(2026) 590 final), nell’ambito della verifica di conformità al principio di sussidiarietà.

Pur comprendendo le ragioni che hanno portato il Governo italiano a esprimere una preferenza per il mantenimento dello strumento della direttiva, ANAC ha suggerito di concentrare il negoziato sui contenuti della riforma, affinché l’armonizzazione delle discipline nazionali lasci agli Stati membri la possibilità di conservare e sviluppare gli istituti attraverso i quali hanno raggiunto livelli più avanzati di efficienza, digitalizzazione e qualità degli affidamenti.

Riforma europea degli appalti pubblici: obiettivi e novità del Public Procurement Act

Presentata dalla Commissione europea il 9 settembre 2026, la proposta denominata Public Procurement Act prevede l’abrogazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, riunendo in un unico atto normativo la disciplina degli appalti nei settori ordinari e speciali e quella delle concessioni.

Alla base della riforma vi sono i risultati della valutazione sull’applicazione delle direttive del 2014, dalla quale sono emerse una progressiva riduzione della concorrenza, le persistenti difficoltà delle piccole e medie imprese nell’accesso ai mercati degli altri Stati membri e una frammentazione normativa e tecnologica che continua a ostacolare la realizzazione di un mercato unico dei contratti pubblici.

A distanza di oltre dieci anni, sono cambiate anche le esigenze dell’Unione europea, che intende utilizzare la domanda pubblica, pari a circa il 15% del PIL europeo secondo la relazione illustrativa della proposta, per sostenere la competitività delle imprese, l’innovazione tecnologica, la transizione ecologica e la sicurezza degli approvvigionamenti.

Nel condividere le ragioni della riforma, ANAC ha distinto la semplificazione che riduce gli oneri burocratici attraverso la digitalizzazione da quella che, attraverso una compressione delle regole, rischia di indebolire le garanzie di trasparenza, concorrenza e legalità, con conseguenze che possono manifestarsi anche durante l’esecuzione dei contratti.

Dalle direttive al Regolamento UE: il futuro del Codice dei contratti pubblici

Il passaggio dalle direttive a un regolamento modifica il rapporto tra la normativa europea e quella nazionale, considerato che, ai sensi dell’articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Ciò non significa che il D.Lgs. n. 36/2023 sia destinato a scomparire, tanto più che l’articolo 1 della proposta circoscrive l’ambito di applicazione del Regolamento agli appalti e alle concessioni di importo pari o superiore alle soglie europee, facendo salve, tra l’altro, le disposizioni generali del diritto amministrativo e contrattuale nazionale estranee alle materie disciplinate.

Il considerando 2 riconosce espressamente agli Stati membri la libertà di regolamentare gli affidamenti esclusi dal suo ambito di applicazione, nel rispetto del diritto dell’Unione.

Più delicata è la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni nazionali nelle materie disciplinate dal futuro Regolamento, per la quale ANAC ha proposto l’inserimento di due clausole generali di flessibilità:

la prima, che consenta agli Stati membri di disciplinare gli aspetti non compiutamente regolamentati a livello europeo, come la progettazione dei lavori pubblici, il partenariato pubblico-privato, la finanza di progetto e la qualificazione degli operatori economici;

la seconda, che permetta di conservare e sviluppare istituti più avanzati rispetto agli standard europei, superando i limiti tradizionalmente associati al divieto di gold plating.

Attraverso queste clausole sarebbe possibile salvaguardare l’esperienza italiana nella digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, nell’utilizzo del BIM e nella qualificazione delle stazioni appaltanti, consentendo al legislatore nazionale di proseguire il percorso di modernizzazione intrapreso.

Buy Europe e digitalizzazione degli appalti: le proposte di ANAC

La volontà di utilizzare gli appalti pubblici per rafforzare l’autonomia strategica dell’Unione si traduce, nell’articolo 73 della proposta, nella possibilità per gli acquirenti pubblici di limitare la partecipazione alle procedure, escludere determinate offerte o introdurre criteri premiali legati all’origine degli operatori economici e delle prestazioni offerte, nel rispetto degli impegni internazionali dell’Unione.

Pur condividendo le finalità del cosiddetto Buy Europe, ANAC ha messo in discussione l’opportunità di demandare alle singole amministrazioni decisioni che richiedono valutazioni di politica industriale, commerciale e geopolitica, suggerendo la definizione di indirizzi e criteri a livello centrale, almeno per i settori maggiormente sensibili.

Per quanto riguarda la digitalizzazione degli appalti, la proposta europea punta alla realizzazione di una rete interoperabile tra i sistemi nazionali che, secondo l’Autorità, rischia però di limitarsi prevalentemente allo scambio di informazioni tra piattaforme, senza sviluppare un ambiente nel quale tutte le fasi del ciclo di vita del contratto siano gestite in maniera unitaria.

La possibile limitazione della rete europea agli affidamenti sopra soglia potrebbe inoltre costringere le amministrazioni a utilizzare infrastrutture differenti in funzione dell’importo del contratto, vanificando parte dei benefici attesi dalla digitalizzazione. Da qui la proposta di estendere il sistema europeo anche agli affidamenti sotto soglia, accompagnandone l’introduzione con adeguati meccanismi transitori.

Qualificazione SOA, avvalimento e RTI: cosa potrebbe cambiare con il Regolamento UE

Per il settore dei lavori pubblici, particolarmente delicata è la formulazione dell’articolo 27, che lascia agli acquirenti pubblici la scelta di introdurre criteri di selezione degli operatori economici, limitando la possibilità di richiedere esperienze pregresse negli appalti pubblici ai casi in cui siano giustificate dalla complessità del contratto o dalla natura delle prestazioni.

La disposizione non preclude la richiesta di capacità tecniche, professionali ed economico-finanziarie, né esclude il ricorso a certificazioni o informazioni contenute negli elenchi ufficiali, ma lascia irrisolto il problema della compatibilità con un sistema di qualificazione obbligatoria come quello delle attestazioni SOA, disciplinato dall’articolo 100 e dall’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023.

ANAC ha sottolineato come il ridimensionamento dei sistemi di qualificazione preventiva possa trasferire sulle stazioni appaltanti l’onere di individuare, gara per gara, i criteri di selezione e di verificare capacità che oggi sono accertate attraverso organismi specializzati, proponendo di riconoscere espressamente agli Stati membri la possibilità di mantenere sistemi nazionali di qualificazione coerenti con i principi europei.

Anche nella disciplina dell’avvalimento ANAC ha ravvisato un possibile indebolimento delle garanzie sulla capacità esecutiva delle imprese. Se l’articolo 23 della proposta prevede l’obbligo di verificare il possesso dei requisiti da parte dell’ausiliaria, la richiesta della prova dell’effettiva disponibilità delle sue risorse per tutta la durata dell’esecuzione contrattuale è rimessa alla discrezionalità dell’acquirente pubblico, con il rischio di indebolire uno dei presupposti essenziali dell’istituto disciplinato dall’articolo 104 del Codice.

Per i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), l’articolo 22 consente già di riservare determinate prestazioni critiche al componente in possesso del requisito pertinente, mentre ANAC ha suggerito di rendere obbligatoria la corrispondenza tra qualificazione ed esecuzione almeno negli appalti di lavori e nei servizi di particolare complessità.

Procedure di affidamento, cause di esclusione e affidamenti in house

Il Public Procurement Act ridisegna il sistema delle procedure di aggiudicazione attraverso quattro tipologie: aperta, dinamica, per le sfide di innovazione e speciale.

Nell’ambito della procedura aperta e di quella dinamica, gli acquirenti pubblici possono scegliere se introdurre criteri di selezione e procedere alla negoziazione delle offerte, mentre gli articoli 46 e seguenti consentono, in determinate circostanze, di acquisire direttamente le prestazioni senza un preventivo confronto concorrenziale, arrivando a contemplare, in situazioni di emergenza o crisi, anche l’acquisto dietro presentazione di fattura.

Richiamando l’esperienza maturata nella gestione delle emergenze, ANAC ha ricordato come la contrazione della concorrenza possa compromettere la stessa celerità degli interventi, quando le carenze professionali degli operatori selezionati senza gara si traducono in difficoltà e ritardi durante l’esecuzione.

La maggiore discrezionalità riconosciuta agli acquirenti pubblici interessa anche la disciplina delle cause di esclusione. Per quelle obbligatorie, l’articolo 25 ammette alcune deroghe i cui presupposti, secondo l’Autorità, dovrebbero essere maggiormente circoscritti e accompagnati, in presenza di esigenze imperative di interesse generale, da un rafforzamento degli obblighi di trasparenza.

La proposta riserva inoltre il self-cleaning alle cause facoltative di esclusione, discostandosi dall’impostazione dell’articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023, mentre la definizione di grave illecito professionale contenuta nell’articolo 26 rimane generica rispetto alla tipizzazione delle fattispecie e dei mezzi di prova prevista dall’articolo 98 del Codice.

ANAC ha suggerito di dettagliare maggiormente la disciplina europea o di prevedere apposite linee guida, prospettando anche la possibilità di svolgere la funzione di valutazione delle misure di self-cleaning che la proposta consente di attribuire a un’autorità nazionale, le cui decisioni positive sarebbero vincolanti per gli acquirenti pubblici.

Quanto agli affidamenti in house, ANAC ha evidenziato le difficoltà di coordinamento tra l’articolo 80, paragrafo 6, e il divieto di subappalto integrale previsto dall’articolo 24, segnalando il rischio che anche il subappalto parziale consenta alla società affidataria di acquisire prestazioni da terzi senza gara, diversamente da quanto previsto dall’ordinamento italiano, che assoggetta gli acquisti delle società in house alla disciplina dei contratti pubblici.

Criteri di aggiudicazione degli appalti: offerta economicamente più vantaggiosa, CAM e CCNL

Sebbene la Commissione europea abbia individuato nel miglior rapporto qualità-prezzo il criterio ordinario di aggiudicazione, le percentuali previste dall’articolo 98 della proposta potrebbero determinare un arretramento rispetto alle scelte compiute dal legislatore italiano.

Il peso minimo della componente qualitativa dell’offerta è fissato al 30%, elevato al 50% per i contratti ad alta intensità di manodopera, fatte salve le deroghe previste dall’articolo 98, paragrafo 5, mentre per questi contratti l’articolo 108, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede un tetto massimo del 30% per il punteggio economico.

ANAC ha segnalato il rischio che, attraverso una ponderazione meno favorevole alla componente qualitativa, le gare possano tornare a essere prevalentemente una competizione sul prezzo, pur adottando formalmente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La salvaguardia degli standard nazionali interessa anche gli appalti pubblici verdi e quelli socialmente responsabili, disciplinati rispettivamente dagli articoli 50 e 55 della proposta, per i quali resta da definire la possibilità di mantenere il sistema italiano dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e le disposizioni che regolano l’applicazione dei CCNL, le tutele economico-normative dei lavoratori e la stabilità occupazionale, previste dagli articoli 11 e 57 del Codice.

In materia di offerte anormalmente basse, l’articolo 101 include il costo del lavoro tra gli elementi da considerare nella verifica di congruità dell’offerta, prevedendone il rigetto qualora le giustificazioni presentate dall’operatore economico non siano ritenute soddisfacenti. ANAC ha richiamato, al riguardo, le maggiori garanzie previste dalla legislazione italiana in materia di costo della manodopera.

Revisione prezzi e modifiche contrattuali: il confronto con il Codice dei contratti pubblici

Le differenze tra la proposta europea e la disciplina nazionale si accentuano in relazione alla fase esecutiva del contratto.

L’articolo 105 attribuisce agli acquirenti pubblici la facoltà di introdurre nei documenti di gara meccanismi di adeguamento delle condizioni contrattuali, purché giustificati dalla natura dell’appalto e funzionali alla conservazione del suo equilibrio economico, mentre l’articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce l’obbligatorietà dell’inserimento delle clausole di revisione prezzi, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa disposizione.

L’articolo 105, paragrafo 3, precisa inoltre che gli adeguamenti effettuati sulla base di tali clausole non costituiscono modifiche contrattuali ai sensi del successivo articolo 106.

ANAC ha proposto di valutare l’introduzione di un obbligo analogo a quello italiano, segnalando inoltre come l’articolo 106, dedicato alle modifiche contrattuali, non riproduca la previsione dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/24/UE, che consente di apportare modifiche già previste nei documenti iniziali di gara, secondo un’impostazione recepita anche dall’articolo 120 del Codice.

Resterebbero inoltre prive di una disciplina compiuta le fattispecie dei rinnovi e delle opzioni contrattuali, richiamate dalla proposta europea ai fini del calcolo del valore stimato dell’appalto.

Il negoziato europeo dovrà quindi tenere conto delle peculiarità dell’ordinamento italiano, nel quale la qualificazione delle imprese e delle stazioni appaltanti, la digitalizzazione, le tutele dei lavoratori e i meccanismi di conservazione dell’equilibrio contrattuale rispondono a esigenze maturate attraverso anni di esperienza applicativa.

La possibilità di conservare e sviluppare questi istituti dipenderà anche dall’accoglimento delle clausole di flessibilità proposte dall’Autorità e dai conseguenti margini di autonomia normativa riconosciuti al legislatore nazionale, affinché la costruzione di un mercato unico europeo degli appalti non precluda agli Stati membri la possibilità di migliorare ulteriormente la qualità della spesa pubblica.