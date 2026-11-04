ANAC ha avviato una consultazione pubblica sul nuovo schema di delibera relativo alle modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici, che sostituirà la delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, adottata in attuazione dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Obblighi di pubblicazione contratti pubblici: in consultazione il nuovo schema di delibera ANAC

Il documento, approvato dal Consiglio dell'Autorità il 28 ottobre 2026, aggiorna le indicazioni operative alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo al Codice dei contratti pubblici), dell'esperienza maturata dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e degli orientamenti adottati dall'ANAC.

Il nuovo schema mantiene la struttura della precedente delibera, confermandone le disposizioni non interessate dalle modifiche e intervenendo su alcuni aspetti della gestione degli obblighi di trasparenza.

Trasparenza dei contratti pubblici: cosa prevede l'art. 28 del Codice

L'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 collega gli obblighi di trasparenza alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, prevedendo la trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale.

Accanto a questo flusso informativo rimane l'obbligo di rendere disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente” gli atti e i documenti soggetti a pubblicazione che non devono essere comunicati alla BDNCP.

La delibera ANAC n. 264/2023, successivamente modificata e integrata dalla delibera n. 601/2023, ha fornito le prime indicazioni applicative, individuando i dati, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione e le modalità attraverso le quali adempiere agli obblighi previsti dalla normativa.

Con il nuovo schema, l'Autorità intende aggiornare tale disciplina tenendo conto delle modifiche normative e delle difficoltà di applicazione riscontrate dalle amministrazioni nella gestione degli adempimenti.

Le modifiche proposte per piattaforme digitali, varianti e pubblicazione degli atti

Tra gli aggiornamenti proposti, particolare attenzione viene dedicata all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) anche per la pubblicazione degli atti e dei documenti che non devono essere trasmessi alla BDNCP, ma che rimangono soggetti agli obblighi di trasparenza.

L'obiettivo è valorizzare gli strumenti digitali già utilizzati dalle amministrazioni, favorendo una gestione integrata delle informazioni relative al ciclo di vita dei contratti pubblici.

Lo schema prevede inoltre l'aggiornamento dell'ambito soggettivo di applicazione della delibera, delle indicazioni sulla comunicazione all'ANAC delle modifiche e varianti in corso d'opera e dei regimi di responsabilità per il mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Viene infine aggiornato l'elenco degli atti e dei documenti da rendere disponibili nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” dell'area “Amministrazione trasparente”, con l'obiettivo di coordinare gli adempimenti delle amministrazioni con il sistema digitalizzato previsto dal Codice.

Le modifiche, ancora in fase di consultazione, potranno essere ulteriormente precisate prima dell'adozione definitiva del provvedimento. Fino ad allora continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Consultazione ANAC: scadenza e modalità per inviare le osservazioni

Gli interessati possono trasmettere osservazioni e contributi entro le ore 23:59 di mercoledì 2 dicembre 2026, utilizzando esclusivamente il questionario online predisposto dall'ANAC.

L'Autorità ha precisato che non saranno presi in considerazione i contributi inviati attraverso modalità differenti. Lo schema e il questionario sono disponibili nella pagina ANAC dedicata alla consultazione.