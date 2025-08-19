Offerta economica: il TAR sullo scorporo dei costi della manodopera

La questione relativa all’inclusione o allo scorporo dei costi della manodopera dall’offerta economica è sicuramente una tra le più delicate che gli operatori si trovano ad affrontare durante le procedure di gara e il rischio di esclusione, nel caso di errata interpretazione della lex specialis, è sempre in agguato.

Costi della manodopera: si possono scorporare dall'offerta?

Una delle cause più frequenti di anomalia dell’offerta, per esempio, è il ribasso operato al netto dei costi della manodopera: una prassi che, spiega il TAR Lazio con la sentenza del 29 luglio 2025, n. 14968, giustifica pienamente la decisione presa dalla Stazione Appaltante di escludere un'offerta per errata applicazione dell’art. 41, comma 14 del d.Lgs. n. 36/2023.

La questione attiene il ricorso presentato da un RTI che, pur avendo ottenuto il primo posto nella graduatoria provvisoria, era risultato destinatario di un subprocedimento di verifica per anomalia. In particolare, l’esclusione è stata disposta per incongruità dell’offerta economica, ritenuta priva della necessaria chiarezza e coerenza rispetto all’importo complessivo posto a base di gara.

Le imprese ricorrenti avevano formulato un’offerta che – sebbene conforme alle stringhe della piattaforma telematica – scorporava i costi della manodopera dall’importo soggetto a ribasso, indicando tali costi in una sezione distinta, insieme agli oneri di sicurezza aziendali. Secondo l’operatore, tale struttura era coerente con il dato normativo e con la lex specialis, che indicava come “ribassabili” anche i costi della manodopera.

A seguito dell’attivazione del subprocedimento di verifica, le giustificazioni fornite dall’ATI non sono state ritenute sufficienti. Da qui l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria e la nuova aggiudicazione all’operatore successivo in graduatoria.

Ne è scaturito il ricorso, che il TAR ha respinto sulla base dell'interpretazione sistematica dell'art. 41, comma 14, del Codice Appalti.