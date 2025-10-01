blumatica software sicurezza cantieri
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
made expo Acquista il tuo biglietto d’ingresso
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Offerta economica senza ribasso percentuale: no all'esclusione dell'OE

Il TAR Campania chiarisce che la mancata indicazione del ribasso percentuale non invalida l’offerta se il prezzo complessivo consente di ricostruirlo con certezza

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 01/10/2025

Un’offerta economica che indica soltanto il prezzo finale, senza riportare la percentuale di ribasso richiesta dal disciplinare, determina l’automatica esclusione dalla gara? E fino a che punto la stazione appaltante può rettificare errori o omissioni dell’operatore, distinguendo tra carenze sostanziali e meri refusi emendabili?

A rispondere a queste domande, confermando la validità dell’aggiudicazione di un appalto, è il TAR Campania con la sentenza del 26 settembre 2025, n. 6406.

Offerta senza percentuale di ribasso: va esclusa?

La controversia trae origine da una procedura di gara per l’affidamento della gestione di un asilo nido. La ricorrente sosteneva che l’aggiudicataria dovesse essere esclusa per violazione del disciplinare, in quanto l’offerta presentava solo l’indicazione del prezzo complessivo, senza esplicitare il ribasso percentuale.

Da qui l’impugnazione dell’aggiudicazione davanti al TAR Campania, che ha confermato la legittimità dell'operato della stazione appaltante, sia nel riconoscere l'errore materiale che l'effettiva volontà dell'operatore.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Codice Appalti 2023 Principio del risultato

Documenti Allegati

INDICE

1
Offerta economica senza ribasso percentuale: no all'esclusione dell'OE
2
Analisi tecnica
3
La decisione del TAR
4
Conclusioni operative
2ps formazione tecnica corso valutazione sicurezza

IL NOTIZIOMETRO

1
ENERGIA - 30/09/2025
Conto Termico 3.0: gli interventi ammessi per i privati nel residenziale
2
PROFESSIONE - 23/09/2025
Direttore dei lavori responsabile per i difetti nelle impermeabilizzazioni
3
EDILIZIA - 24/09/2025
Agibilità e altezza interna dei locali: il TAR Lombardia sulle deroghe del Salva Casa
4
EDILIZIA - 22/09/2025
Autorizzazione paesaggistica: il ddl delega approvato dal Senato e ora alla Camera
5
EDILIZIA - 29/09/2025
Sanatoria edilizia e doppia conformità: la Cassazione sui limiti dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia
6
FISCO E TASSE - 27/09/2025
Conto Termico 3.0: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MASE