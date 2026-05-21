Offerta superiore alla base d’asta: il Consiglio di Stato sui costi della manodopera

Per le amministrazioni, la decisione richiama l’esigenza di costruire la documentazione di gara in modo particolarmente rigoroso, definendo con precisione la composizione della base d’asta e chiarendo senza ambiguità la struttura economica dell’offerta richiesta ai concorrenti. Allo stesso tempo, la sentenza evidenzia quanto sia importante distinguere correttamente tra appalti a corpo e appalti a misura, evitando formulazioni incoerenti che rischiano di generare incertezze applicative.

Sul punto il Consiglio di Stato ha ricordato che, affinché un contratto possa essere qualificato “a misura”, non è sufficiente un generico richiamo contenuto nella documentazione di gara, ma occorrono elementi ben più precisi, a partire da una chiara indicazione della natura del contratto e dalla presenza dell’elenco dei prezzi unitari sui quali formulare i ribassi.

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