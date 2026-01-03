L'analisi del TAR

Il ragionamento del TAR si sviluppa lungo due direttrici tra loro complementari: il rispetto degli obblighi procedimentali gravanti sull’amministrazione e la verifica della reale sussistenza dei presupposti del segreto tecnico o commerciale.

Sotto un primo profilo, il TAR ha ritenuto fondate le censure relative alla violazione dell’art. 36, comma 3, del Codice. La stazione appaltante aveva infatti omesso di indicare, nella comunicazione di aggiudicazione, le decisioni assunte sulle richieste di oscuramento delle offerte tecniche.

Tale omissione incide direttamente sulla possibilità per il concorrente di comprendere se e in che misura l’accesso sia stato limitato e di esercitare tempestivamente il proprio diritto di impugnazione. Nel nuovo Codice, la comunicazione di aggiudicazione non svolge più una funzione meramente informativa, ma diventa il luogo in cui deve emergere in modo trasparente il bilanciamento tra riservatezza e accesso.

Il TAR ha inoltre escluso che tale obbligo potesse ritenersi assolto mediante una successiva ostensione parziale e indistinta, priva di motivazione e di riferimento alla necessaria dichiarazione “motivata e comprovata” dell’offerente.

I presupposti sostanziali del segreto tecnico o commerciale

Entrando nel merito, il TAR ha ribadito che la tutela della riservatezza non può fondarsi su affermazioni generiche. L’offerente deve individuare puntualmente le informazioni da proteggere e dimostrare che esse siano suscettibili di sfruttamento economico, idonee a conferire un vantaggio concorrenziale e caratterizzate da effettivi e comprovabili profili di segretezza.

Nel caso esaminato, le istanze di oscuramento si fondavano su richiami ampi a modelli organizzativi e progetti gestionali di natura “confidenziale”, senza però individuare elementi tecnici specifici la cui divulgazione avrebbe compromesso l’originalità dell’offerta.

Secondo il TAR, tali argomentazioni si risolvono in un riferimento alle ordinarie competenze professionali dell’operatore economico, non riconducibili ai segreti tecnici o commerciali tutelabili ai sensi del Codice. Considerazione rafforzata dalla natura dell’appalto, riferito a un servizio caratterizzato da contenuti ampiamente standardizzati e vincolati da criteri normativi e ambientali.

Quanto alla stretta indispensabilità dell’accesso, il Collegio ha valorizzato il ridottissimo scarto di punteggio e il peso determinante dell’offerta tecnica, ritenendo evidente la strumentalità dell’ostensione ai fini della tutela giurisdizionale.