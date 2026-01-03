sed edilizia espositori
Offerta tecnica oscurata e diritto di accesso: quando l’aggiudicazione è illegittima

Il TAR Emilia-Romagna chiarisce i limiti al segreto tecnico-commerciale e il ruolo della stazione appaltante nell’accesso agli atti di gara

di Redazione tecnica - 03/01/2026

Conclusioni

Il ricorso è stato accolto e l’amministrazione resistente è stata condannata all’ostensione integrale dei documenti richiesti, con riferimento alle offerte tecniche dei primi due classificati.

Secondo il TAR, la stazione appaltante ha operato illegittimamente, sia per avere omesso di motivare le decisioni di oscuramento nella comunicazione di aggiudicazione, sia per avere recepito dichiarazioni di riservatezza generiche e non comprovate.

L’oscuramento dell’offerta tecnica è una misura eccezionale, che non può fondarsi su richiami indistinti al know how. Il segreto tecnico o commerciale deve essere specificamente individuato e dimostrato, e l’amministrazione è tenuta a esplicitare il proprio bilanciamento già nella fase dell’aggiudicazione.

Quando l’accesso è funzionale alla difesa in giudizio, soprattutto nelle gare OEPV con scarti minimi di punteggio, la trasparenza della procedura prevale.

