Chi deve dimostrare la data di costruzione di una casa quando il Comune contesta un abuso edilizio? Bastano foto aeree, vecchi rogiti e una perizia per spostare sul Comune la prova contraria? E se la data resta impossibile da ricostruire, si demolisce comunque?

La data dell’abuso edilizio è uno di quei dettagli che nessuno annota quando si costruisce e che tutti cercano il giorno in cui il Comune notifica un’ordinanza di demolizione. Il legislatore ha legato la legittimità degli immobili a soglie temporali precise, che dopo decenni diventano però difficili da dimostrare. Su questo crinale torna Palazzo Spada con la sentenza n. 8442 del 18 novembre 2026, chiamato a stabilire chi dovesse provare l’epoca di ampliamenti e manufatti accessori realizzati su un fabbricato degli anni Cinquanta.

La questione riguarda chiunque compri o erediti un immobile datato, e il tecnico che ne attesta lo stato legittimo, perché da quella data dipende se un ampliamento resta in piedi o va demolito. Solo che le carte utili sono sparse tra archivi pubblici e cassetti di famiglia. Chi debba cercarle, quali documenti bastino e che cosa accada quando la data resta indecifrabile sono i nodi su cui si è misurata la giurisprudenza del 2026, con esiti diversi.

Data di costruzione e stato legittimo: le soglie fissate dalla legge

Due date segnano il perimetro normativo. L’art. 31 della Legge n. 1150/1942 imponeva la licenza edilizia nei centri abitati e, nei Comuni dotati di piano regolatore, nelle zone di espansione, mentre dal 1° settembre 1967 la Legge n. 765/1967 (Legge Ponte) ha esteso l’obbligo all’intero territorio comunale. La formula «ante ’67», da sola, non significa nulla, perché molti Comuni avevano già previsto la licenza nei propri regolamenti edilizi, e un’opera costruita prima di quella data fuori dal centro abitato può essere abusiva se il regolamento locale la richiedeva.

Per la prova dell’epoca il riferimento è l’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Per gli immobili realizzati quando il titolo abilitativo non era obbligatorio, lo stato legittimo si desume dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, come le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio o altri atti, pubblici o privati, di cui sia dimostrata la provenienza. A queste fonti si somma il titolo dell’ultimo intervento sull’intero immobile, integrato dai titoli successivi per interventi parziali.

Le stesse regole valgono quando esiste un principio di prova del titolo abilitativo, ma non ne sono disponibili la copia o gli estremi. Chi debba fornire quelle fonti quando l’epoca è contestata, però, la norma non lo dice, e su questo silenzio ha lavorato la giurisprudenza.

Chi deve provare la data dell’abuso edilizio: la regola del Consiglio di Stato

Il punto fermo della giurisprudenza amministrativa è il principio di vicinanza della prova, perché i documenti capaci di datare un’opera stanno di norma nelle mani del proprietario. L’onere di provare l’epoca di realizzazione e la consistenza di un abuso edilizio grava sulla parte privata, mentre l’amministrazione che accerta un’opera priva di titolo ha soltanto il potere-dovere di sanzionarla.

Nella pronuncia di novembre Palazzo Spada richiama l’orientamento secondo cui il principio vale in qualsiasi frangente e a prescindere da chi abbia assunto l’iniziativa. Nel merito, considera attendibile la nota tecnica con cui il Comune, confrontando in ambiente GIS cartografie del 1972, del 1974 e del 2008, aveva ricavato elementi per collocare gli ampliamenti dopo il 1967.

Contano anche la distanza ridotta da un manufatto già esistente nel 1974 e un atto del 1968 che descriveva l’area come seminativo, mentre le critiche degli appellanti, fondate su atti di compravendita e aerofotogrammetrie, vengono liquidate come considerazioni apodittiche. I giudici aggiungono che, anche accedendo alla loro tesi, il Comune aveva comunque offerto validi elementi a sostegno della propria datazione.

Sulla stessa linea si colloca il Consiglio di Stato (sentenza n. 6374/2026), per il quale non spettava al Comune dimostrare che le opere fossero successive al 1° settembre 1967. Per i giudici d’appello (sentenza n. 6027/2026) un rilievo fotogrammetrico del 1984, che mostra soltanto la sagoma dell’edificio, non prova che il muro di cinta precedesse il vincolo paesaggistico, né il giudice può supplire con i propri poteri istruttori. Già prima del vincolo, del resto, una nuova costruzione richiedeva il titolo. Con la sentenza n. 1421/2026 Palazzo Spada conferma che il regolamento edilizio comunale del 1935 aveva già introdotto l’obbligo di licenza, per cui l’opera sarebbe abusiva anche se anteriore al 1967.

Quando la prova contraria passa al Comune: i casi del 2026

Accanto alla regola vive il correttivo che la prassi chiama inversione dell’onere. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 3838/2026) ricorda che la deduzione, da parte del privato, di elementi di riscontro sull’epoca dell’opera è idonea a trasferire all’amministrazione l’onere della prova contraria. È un orientamento che avevamo già seguito commentando la pronuncia del 2025 sull’onere di datazione delle opere.

Il TAR Veneto (sentenza n. 1389/2026) ha annullato l’ordine di demolire alcune parti di un edificio degli anni Venti. I proprietari avevano prodotto un certificato di abitabilità del 1924, che richiamava un permesso di costruzione dello stesso anno, e foto di famiglia d’epoca. Il Comune aveva riconosciuto l’esistenza del titolo senza trovarne in archivio né l’originale né gli elaborati, e per il TAR non aveva analizzato a dovere gli elementi dei proprietari, preferendo dati incerti. I giudici hanno accolto anche il motivo sull’art. 9-bis, ritenendo fornito il principio di prova del titolo.

Ancora più esplicito è il TAR Campania (sentenza n. 2332/2026), che ha annullato la demolizione richiamando la giurisprudenza per cui, davanti a un principio di prova che secondo il parametro del «più probabile che non» colloca l’opera prima del 1967, l’onere di dimostrare il contrario si ribalta sul Comune. Pesavano l’intonaco dell’officina, steso prima che le si addossasse l’abitazione, e una dichiarazione catastale che la datava al 1965, mentre il Comune si era appiattito su una consulenza resa in un giudizio civile di divisione ereditaria senza spiegare perché avesse cambiato orientamento.

Data impossibile da ricostruire: il temperamento confermato dal Consiglio di Stato

Diverso è il caso in cui la prova manca per l’oggettiva impossibilità di ricostruire il passato. Nella vicenda decisa dalla sentenza n. 418/2026, nata dal ricorso di un terzo contro lavori su un manufatto in legno e lamiera, neppure la verificazione disposta in primo grado era riuscita a stabilirne l’epoca. Confermando il TAR Liguria, il Consiglio di Stato osserva che in un caso simile non è ragionevolmente esigibile che il proprietario, anche se non ha costruito lui, subisca le conseguenze negative dell’incertezza. Ne abbiamo parlato nel commento su stato legittimo e incertezza storica.

Il TAR Lazio (sentenza n. 16014/2026) ha richiamato quel principio per annullare la demolizione di due garage che documenti e verificazione non erano riusciti a datare, fuori dal centro abitato di un Comune senza strumenti urbanistici. Per un altro fabbricato, realizzato in totale difformità dal titolo, la demolizione è stata confermata.

Nessuna attenuazione, però, per la perizia di parte. Nella sentenza n. 394/2026 il Consiglio di Stato scarta due perizie, fondate su racconti di seconda mano e su una foto aerea del 1968 troppo sgranata, e nega valore alle dichiarazioni di anteriorità rese nei rogiti da venditori che non avevano costruito, perché «doppiamente de relato». Per i giudici quegli elementi non hanno neppure il minimo grado di verosimiglianza che giustificherebbe un’attenuazione dell’onere.

Datazione dell’immobile: cosa deve documentare il tecnico

Viste dal progettista, le pronunce del 2026 descrivono una prova che si costruisce per convergenza e non per accumulo. Una foto aerea leggibile, una mappa catastale di primo impianto o un atto notarile che descrive i luoghi pesano se raccontano la stessa storia dello stesso manufatto, mentre documenti che si smentiscono a vicenda indeboliscono chi li produce.

La prima verifica resta quella sul regolamento edilizio comunale vigente all’epoca, senza la quale la soglia del 1967 rischia di essere quella sbagliata. La sovrapposizione GIS di cartografie storiche, che i giudici d’appello ritengono metodologicamente corretta, alza il livello del confronto, e chi voglia contestarla deve rispondere sullo stesso piano, con fonti datate e misurabili. È un lavoro da fare prima del rogito, come abbiamo provato a spiegare nel volume Regolarità edilizia e catastale nelle compravendite immobiliari, perché i problemi di datazione emergono quasi sempre quando non c’è più modo di rimediare.

Onere della prova e demolizione: cosa cambia per proprietari e Comuni

In conclusione, nel giudizio definito dalla n. 8442/2026 Palazzo Spada ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR Campania, lasciando in piedi l’ordinanza di demolizione. Al proprietario si chiede una ricostruzione documentata e riferita al singolo manufatto, al Comune di misurarsi con gli elementi seri che il privato porta, perché un’ordinanza che li trascura, come mostrano le sentenze n. 1389/2026 e n. 2332/2026, rischia di non reggere.

Sul piano della tendenza, il Consiglio di Stato tiene ferma la regola della vicinanza della prova e ammette l’inversione solo davanti a riscontri seri, mentre, tra le pronunce qui ricordate, gli esiti favorevoli ai proprietari arrivano soprattutto dai TAR, fuori dal caso dell’incertezza insuperabile. Il passato di un immobile non si presume, né in un senso né nell’altro, e a ricostruirlo può partecipare anche il Comune, ma solo dopo che il proprietario ha fatto seriamente la sua parte.

Data dell’abuso edilizio: le domande più frequenti

Se il Comune ordina la demolizione, tocca a lui dimostrare che l’abuso è recente?

In linea generale no, perché la prova della data spetta al proprietario o al responsabile dell’abuso, salvo che porti elementi di riscontro seri capaci di far passare al Comune la prova contraria. Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 8442/2026) la regola vale a prescindere da chi abbia avviato il procedimento.

Come si prova che una casa è stata costruita prima del 1967?

Con documenti oggettivi di provenienza dimostrata, come le informazioni catastali di primo impianto, le riprese fotografiche e gli estratti cartografici indicati dall’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, tenendo presente che anche prima del 1967 la licenza poteva servire nei centri abitati o per effetto del regolamento edilizio comunale. Per il Consiglio di Stato (sentenza n. 3838/2026) elementi di riscontro seri sono idonei a trasferire al Comune l’onere della prova contraria, mentre non bastano perizie basate su ricordi riferiti da altri (sentenza n. 394/2026).

Cosa succede se neppure il verificatore nominato dal giudice riesce a datare l’opera?

Nel caso deciso dal Consiglio di Stato (sentenza n. 418/2026), che ha confermato il TAR Liguria, i giudici hanno ritenuto non ragionevolmente esigibile che il proprietario subisse le conseguenze negative di quell’incertezza. La soluzione resta però legata a un’epoca che neppure la verificazione era riuscita a stabilire.