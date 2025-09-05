Opere abusive, pertinenze e fiscalizzazione: il Consiglio di Stato chiarisce i confini

Quando diverse opere abusive diventano un intervento unitario? È possibile considerare come semplici pertinenze una veranda, una tavernetta o una sopraelevazione? E in quale momento può davvero entrare in gioco la cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso, prevista dall’art. 34 del Testo Unico Edilizia?

Domande come queste tornano ciclicamente nelle aule di giustizia e il Consiglio di Stato, con la sentenza dell’11 agosto 2025, n. 7010 ha offerto un chiarimento che vale la pena approfondire.

Abusi edilizi: no a fiscalizzazione per manufatti rilevanti

Il caso riguarda un immobile oggetto di un ordine di demolizione per una serie di opere eseguite in difformità dal titolo edilizio e comprendenti la realizzazione di vani comunicanti al piano seminterrato dell'immobile, di due verande, di una sopraelevazione a copertura dell’intero fabbricato e di una tettoia.

I proprietari hanno sostenuto che si trattasse di interventi di natura pertinenziale, comunque riconducibili a parziali difformità, e che l’amministrazione avrebbe dovuto applicare la sanzione pecuniaria sostitutiva, evitando la demolizione.

In primo grado, il TAR aveva già respinto il ricorso e in appello i proprietari del manufatto hanno insistito sugli stessi argomenti, aggiungendo che la demolizione avrebbe compromesso anche le parti legittime dell’edificio.

Il quadro normativo

La decisione si innesta su due pilastri normativi del Testo Unico Edilizia(d.P.R. n. 380/2001):

l’art. 31, che disciplina la sanzione demolitoria per gli interventi realizzati in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio;

per gli interventi realizzati in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio; l’art. 34, che consente, solo nei casi di parziale difformità e con verifica tecnica, di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria.

Su queste basi normative i giudici hanno fondato il loro ragionamento, inserendosi in un solco giurisprudenziale che da tempo distingue tra pertinenze irrilevanti dal punto di vista urbanistico e veri e propri volumi che incidono sull’assetto del territorio.