Di fronte a interventi edilizi apparentemente “leggeri”, quanto conta davvero la loro destinazione d’uso e, soprattutto, la loro permanenza nel tempo? E fino a che punto si può invocare la precarietà per sottrarsi al regime del permesso di costruire e alle conseguenze sanzionatorie previste dal Testo Unico Edilizia?

Si tratta di questioni che tornano spesso, quando si parla di prefabbricati, strutture metalliche, roulotte e case mobili. Soluzioni percepite come “reversibili” e, proprio per questo, ritenute – a torto – sottratte al regime ordinario dei titoli abilitativi.

In realtà, a rilevare non sono la tecnica costruttiva, né la maggiore o minore facilità di rimozione del manufatto: il vero discrimine sta nell’uso concreto dell’opera e nella sua collocazione nel tempo. Quando una struttura, anche formalmente leggera, viene destinata stabilmente ad abitazione, dotata di impianti, servizi e collegamenti funzionali, la pretesa precarietà si dissolve e lascia spazio a una trasformazione del territorio pienamente rilevante sul piano urbanistico.

A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 21 gennaio 2026, n. 463, che affronta un caso di opere dichiarate “temporanee” ma utilizzate in via continuativa, in area peraltro a destinazione agricola. Una pronuncia che torna utile per chiarire i confini tra edilizia libera e nuova costruzione e per riportare l’attenzione a una valutazione complessiva degli interventi che ne colga l’effettivo impatto sull’assetto del territorio.

Prefabbricati e strutture metalliche: sono opere precarie?

La questione in esame nasce dall’ordine di demolizione di alcuni manufatti presenti su un terreno a destinazione agricola, di proprietà di più soggetti. Si trattava di opere eterogenee, consistenti in una recinzione in muratura con sovrastante parte metallica e cancello carraio; diversi locali prefabbricati sollevati dal suolo e sorretti da strutture metalliche, adibiti ad abitazione; un box metallico su platea in calcestruzzo destinato a deposito; un locale prefabbricato adibito a bagno; ulteriori prefabbricati con patio e roulotte di fatto stabilmente collocate; un cortile quasi interamente pavimentato con autobloccanti, comprensivo di fossa biologica e pozzo di captazione.

Il Comune, ritenendo che tali interventi fossero stati realizzati in assenza di permesso di costruire e senza i necessari adempimenti strutturali, aveva avviato il procedimento repressivo ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, culminato appunto nell’ordine di demolizione.

Nel provvedimento veniva inoltre evidenziato che l’area ricadeva in zona agricola, in fascia di rispetto stradale e presentava pericolosità geomorfologica, elementi che rafforzavano la valutazione di incompatibilità urbanistica degli interventi.

I proprietari avevano partecipato al procedimento sostenendo, in più occasioni, la natura precaria delle strutture. L’ordinanza era stata quindi impugnata davanti al TAR, ma senza esito, motivo per cui è stato proposto appello.

Nel giudizio di secondo grado, gli appellanti hanno insistito su una serie di profili ben noti nella prassi:

l’illegittimità della demolizione della recinzione, in quanto oggetto – a loro dire – di una precedente istanza di condono mai esaminata;

la genericità dell’ordinanza nella descrizione degli abusi e nella loro qualificazione giuridica;

dell’ordinanza nella descrizione degli abusi e nella loro qualificazione giuridica; l’insufficienza dei richiami ai vincoli di fascia di rispetto stradale e alla pericolosità geomorfologica ;

; l’erronea applicazione dell’art. 31 del TUE a opere che sarebbero state riconducibili all’ edilizia libera ;

; la mancata indicazione dell’area di sedime da acquisire in caso di inottemperanza.

In sostanza, la tesi difensiva ruotava attorno a due concetti chiave: assenza di trasformazione urbanisticamente rilevante e precarietà dei manufatti.

Quadro normativo di riferimento

Il tema delle opere c.d. “precarie” si colloca all’interno di un quadro normativo che, almeno sul piano formale, è tutt’altro che lacunoso, ma che continua a generare incertezze applicative, soprattutto quando la qualificazione dell’intervento viene affidata a una lettura parziale o meramente descrittiva delle opere.

Il primo riferimento imprescindibile è l’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che definisce le categorie degli interventi edilizi. In particolare, la lettera e.5) del comma 1 ricomprende tra le nuove costruzioni anche l’installazione di manufatti leggeri, prefabbricati o strutture di qualsiasi genere – inclusi camper, roulotte e case mobili – quando siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro o depositi e soprattutto collocate in modo continuativo. È proprio quest’ultimo elemento a segnare il confine tra temporaneità e rilevanza urbanistica.

La disciplina sanzionatoria si innesta, coerentemente, sull’art. 31 del Testo Unico Edilizia, che prevede l’ordine di demolizione per gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire. Si tratta di un potere vincolato, che presuppone esclusivamente l’accertamento dell’abuso e non richiede valutazioni discrezionali sull’interesse pubblico, né motivazioni ulteriori rispetto alla descrizione delle opere e all’indicazione delle norme violate.

Accanto al profilo urbanistico-edilizio, assume rilievo anche la normativa strutturale. Gli artt. 53 e 64 del d.P.R. n. 380/2001 estendono infatti gli obblighi di calcolo, deposito e collaudo non solo alle opere in conglomerato cementizio armato, ma anche a quelle a struttura metallica, ossia a tutte le opere in cui la statica sia assicurata, in tutto o in parte, da elementi in acciaio o altri metalli. Ne deriva che prefabbricati sorretti da telai metallici, box e locali appoggiati su strutture in ferro non possono essere automaticamente esclusi dall’ambito applicativo della disciplina antisismica.

Sul versante delle possibili regolarizzazioni, l’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 consente l’accertamento di conformità solo in presenza della c.d. doppia conformità, ossia della rispondenza dell’opera sia alla disciplina vigente al momento della realizzazione sia a quella in vigore al momento della domanda. In presenza di aree agricole, fasce di rispetto o condizioni di pericolosità geomorfologica, tale possibilità risulta spesso solo teorica e comunque fortemente compressa dal conformato urbanistico.

Infine, completa il quadro il principio consolidato secondo cui l’intervento edilizio deve essere valutato in modo unitario e non atomistico. La pluralità di opere, anche se singolarmente considerate di modesta entità, può dar luogo a una trasformazione urbanisticamente rilevante quando l’insieme degli interventi incide sull’assetto del territorio e ne altera la destinazione funzionale.

L’analisi del Consiglio di Stato

È all’interno di questo perimetro normativo che si innesta la decisione di Palazzo Spada, che ha confermato integralmente la decisione di primo grado, muovendo da un punto fermo: l’ordinanza di demolizione è atto vincolato e non richiede una motivazione ulteriore rispetto alla descrizione delle opere abusive e all’indicazione delle norme violate.

Nel caso di specie, l’atto comunale conteneva una descrizione puntuale dei manufatti, delle loro dimensioni, della collocazione, della destinazione d’uso e dell’inquadramento urbanistico dell’area. Tali elementi, letti unitamente ai verbali di sopralluogo e alla relazione tecnica, erano più che sufficienti a qualificare le opere come interventi soggetti a permesso di costruire.

Particolarmente rilevante è il passaggio in cui il Collegio ribadisce che la precarietà non si desume dalla tecnica costruttiva, ma dall’uso effettivo e dalla durata della collocazione. Prefabbricati, roulotte e strutture apparentemente removibili, quando utilizzati stabilmente come abitazioni e dotati di impianti, servizi igienici e sistemi di riscaldamento, perdono qualsiasi carattere di temporaneità.

Da qui la corretta applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), del TUE, che qualifica come nuove costruzioni «l’istallazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili imbarcazioni che siano usate come abitazioni, ambienti di lavoro…che siano collocate in via continuativa».

È proprio da tale collocazione continuativa che discende la necessità del titolo abilitativo.

Altrettanto interessante è il passaggio relativo all’applicazione degli artt. 53 e 64 del d.P.R. 380/2001. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la normativa sulle opere strutturali non riguarda esclusivamente il calcestruzzo armato, ma si estende anche alle opere a struttura metallica, ogniqualvolta la statica sia garantita da elementi in acciaio o metallo.

In questo caso, i prefabbricati sollevati dal suolo, i box metallici e locali bagno poggianti su strutture metalliche rientravano pienamente in tale ambito, rendendo legittimo il richiamo agli obblighi di calcolo e collaudo strutturale.

Quanto alla possibilità di sanatoria ex art. 36, i giudici d'appello hanno sottolineato che l’assetto urbanistico dell’area – agricola, in fascia di rispetto stradale e con pericolosità geomorfologica – non consentiva di superare il vaglio di conformità, se non in astratto e nei limiti del conformato, comunque non compatibili con l’uso residenziale accertato.

Infine, viene ribadito un orientamento costante: la mancata o imprecisa indicazione dell’area di sedime da acquisire non inficia la legittimità dell’ordinanza di demolizione, poiché tale individuazione può essere effettuata nei successivi atti esecutivi, una volta accertata l’inottemperanza.

Conclusioni

L’appello è stato respinto, confermando l’ordine di demolizione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima sia la qualificazione degli interventi come nuove costruzioni realizzate in assenza di permesso di costruire, sia l’applicazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001.

Vale la pena sottolineare come il concetto di precarietà non possa legarsi a una presunta “leggerezza” del manufatto né alla sua astratta rimovibilità, rilevando invece l’uso concreto e la collocazione nel tempo.

Quando una struttura è destinata stabilmente ad abitazione, la precarietà è solo apparente e incide sulla necessità del titolo edilizio. Titolo che, peraltro, è impossibile ottenere laddove non sussistano i presupposti per la conformità urbanistica ed edilizia, come avvenuto nel caso in esame.