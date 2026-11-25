Le opere di urbanizzazione a scomputo possono essere affidate direttamente dal privato senza applicare il Codice dei contratti pubblici? La deroga prevista per le opere primarie funzionali vale anche quando la convenzione urbanistica comprende interventi di diversa natura? E quali responsabilità conserva il Comune quando la progettazione e l'esecuzione dei lavori sono affidate al soggetto attuatore?

Con il Comunicato del Presidente del 10 novembre 2026, n. 15, l'Autorità Nazionale Anticorruzione è tornata sulla disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo, dopo aver riscontrato interpretazioni non corrette delle regole di affidamento, soprattutto per gli interventi sottosoglia, e numerose criticità nell'esecuzione dei lavori previsti dalle convenzioni urbanistiche.

Le verifiche condotte hanno fatto emergere opere non completate, lavori eseguiti con notevoli ritardi e infrastrutture già utilizzate dalla collettività senza essere state regolarmente collaudate, spesso in assenza di un adeguato controllo da parte dei Comuni, che in alcuni casi non disponevano neppure di informazioni aggiornate sull'andamento degli interventi.

Il comunicato ha richiamato le disposizioni dell'art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.12, precisando i criteri per individuare le procedure di affidamento, le condizioni che consentono al privato di eseguire direttamente le opere primarie funzionali e gli obblighi di digitalizzazione e tracciabilità, insieme alle responsabilità delle amministrazioni comunali nella vigilanza sull'esecuzione e nell'approvazione del collaudo.

Opere a scomputo: il Comunicato ANAC sull'applicazione del Codice dei contratti

L'art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede l'applicazione del Codice anche all'aggiudicazione dei lavori pubblici realizzati da soggetti privati titolari di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo, quando questi assumono direttamente l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo di costruzione oppure provvedono alla loro realizzazione nell'ambito di una convenzione urbanistica.

La disciplina è completata dall'Allegato I.12, che esclude l'applicazione di alcune disposizioni, tra cui quelle relative alla programmazione dei lavori, agli incentivi per le funzioni tecniche e agli avvisi di preinformazione, mentre per la fase esecutiva richiama esclusivamente le norme sul collaudo previste dall'art. 116.

I soggetti privati tenuti soltanto parzialmente all'applicazione del Codice non sono inoltre soggetti all'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti, ferma restando la necessità di rispettare le disposizioni applicabili alle procedure di affidamento.

La possibilità di eseguire direttamente le opere, senza ricorrere alle procedure del Codice, rimane invece circoscritta alla fattispecie prevista dall'art. 16, comma 2-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che riguarda le opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento edilizio, purché il valore complessivo delle urbanizzazioni sia inferiore alla soglia europea.

Calcolo delle soglie e opere primarie funzionali: i limiti dell'esecuzione diretta

Per stabilire quale procedura debba essere seguita, il primo passaggio è la determinazione del valore complessivo delle opere previste dalla convenzione urbanistica, evitando che la suddivisione degli interventi in categorie o lotti differenti possa essere utilizzata per sottrarre gli affidamenti alle regole dell'evidenza pubblica.

Secondo le indicazioni già contenute nelle Linee guida n. 4, aggiornate con la deliberazione n. 636/2019 e richiamate nel comunicato, nel calcolo devono essere considerate cumulativamente tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria collegate all'intervento edilizio, anche quando sono previste in lotti distinti o destinate a essere affidate separatamente.

Il criterio trova corrispondenza nell'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui, quando un'opera può essere realizzata attraverso più appalti, il valore stimato deve comprendere la totalità dei lotti. Se una convenzione prevede, ad esempio, la realizzazione di strade, parcheggi, reti tecnologiche e ulteriori infrastrutture, il confronto con la soglia europea deve quindi essere effettuato considerando il valore complessivo delle urbanizzazioni e non quello delle singole lavorazioni.

La verifica è determinante anche per l'applicazione della deroga prevista dall'art. 16, comma 2-bis, del d.P.R. n. 380/2001, che consente l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria funzionali soltanto quando il valore complessivo degli interventi rimane inferiore alla soglia europea.

Il carattere funzionale si ricava dal rapporto di strumentalità tra l'opera e l'intervento edilizio assentito, secondo la definizione già contenuta nelle Linee guida n. 4, che comprende le opere primarie destinate direttamente al servizio della lottizzazione o dell'intervento edilizio e quelle assegnate alla realizzazione a carico del destinatario del titolo abilitativo.

Non tutte le opere di urbanizzazione primaria possono quindi essere eseguite direttamente dal privato, dal momento che la loro classificazione urbanistica deve essere accompagnata dalla verifica della funzionalità rispetto all'intervento.

Quando il valore complessivo delle urbanizzazioni rimane inferiore alla soglia europea, il privato può eseguire direttamente le opere primarie funzionali, mentre per quelle primarie non funzionali e per le opere secondarie trovano applicazione le procedure previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo i relativi presupposti e limiti di importo.

Se invece il valore complessivo raggiunge o supera la soglia europea, la deroga non può essere utilizzata e anche le opere primarie funzionali devono essere affidate attraverso le procedure di evidenza pubblica previste dal Codice.

Digitalizzazione delle gare: obblighi di CIG anche per le vecchie convenzioni

Le disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici si applicano anche ai soggetti privati chiamati ad affidare lavori per opere di urbanizzazione a scomputo, che devono utilizzare piattaforme di approvvigionamento digitale certificate per acquisire il CIG e trasmettere alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici le informazioni previste dalla deliberazione ANAC n. 261/2023, limitatamente agli adempimenti applicabili.

L'obbligo riguarda anche le procedure avviate in esecuzione di convenzioni urbanistiche stipulate prima dell'efficacia del D.Lgs. n. 36/2023, per le quali l'art. 226, comma 2, lettera c), mantiene applicabile la disciplina del precedente Codice, senza escludere le disposizioni sulla digitalizzazione introdotte dagli artt. da 19 a 36 del nuovo testo normativo.

La disciplina sostanziale dell'affidamento rimane quindi quella vigente alla data di stipula della convenzione, mentre le modalità operative della procedura devono rispettare le regole attuali sulla digitalizzazione, come già precisato nella FAQ D8 dell'Autorità.

Per agevolare i privati nell'utilizzo delle piattaforme, il comunicato ha raccomandato ai Comuni di mettere a disposizione, su richiesta, quella utilizzata dall'amministrazione, lasciando la gestione della gara al soggetto attuatore e ponendo a suo carico i relativi costi, con la possibilità di prevedere tale modalità direttamente nelle nuove convenzioni urbanistiche.

Quanto agli adempimenti successivi alla stipula del contratto, è prevista una trasmissione semplificata dei dati da parte dei privati, limitata alla conclusione del contratto e al collaudo.

Una disciplina distinta riguarda le opere di urbanizzazione primaria funzionali sottosoglia, per le quali l'esecuzione diretta non elimina gli obblighi di tracciabilità e acquisizione del CIG. La deliberazione n. 584/2023 e la Determinazione n. 4/2011, aggiornata dalla deliberazione n. 176/2026, costituiscono i riferimenti richiamati nel comunicato, che individua nella scheda P3_1 dell'Orchestratore ANAC la modalità prevista per questa tipologia di contratti esclusi dal Codice ma soggetti agli obblighi di acquisizione del CIG e contribuzione all'Autorità.

Vigilanza comunale: responsabilità, controlli e collaudo

Le irregolarità riscontrate durante l'attività di vigilanza hanno portato l'Autorità a richiamare anche le responsabilità delle amministrazioni comunali, soprattutto nei casi in cui la realizzazione delle opere viene interamente gestita dal soggetto privato.

Il privato, quando opera come stazione appaltante, rimane responsabile della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, mentre il Comune conserva i poteri di vigilanza e controllo collegati all'attuazione della convenzione urbanistica, che comprendono l'approvazione del progetto sotto il profilo tecnico ed economico, delle eventuali varianti e la possibilità di acquisire informazioni sulle procedure seguite per la scelta degli esecutori.

Richiamando l'Atto del Presidente dell'8 maggio 2024, il comunicato ha raccomandato di disciplinare questi poteri nelle convenzioni urbanistiche, prevedendo modalità che consentano all'amministrazione di acquisire gli atti del soggetto attuatore, effettuare verifiche presso i cantieri e conoscere tempestivamente eventuali ritardi o anomalie, così da poter intervenire durante l'esecuzione e non soltanto quando i lavori avrebbero già dovuto essere completati.

Per il collaudo, è stata confermata la distinzione tra le competenze della stazione appaltante privata, cui spetta la nomina dei collaudatori, e quelle dell'amministrazione comunale, alla quale è riservata l'approvazione degli atti nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, secondo i principi già espressi nella Determinazione n. 7/2009 e richiamati alla luce dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le convenzioni possono comunque prevedere che i collaudatori siano individuati tra tecnici appartenenti all'amministrazione o da questa indicati, purché siano rispettati i requisiti di qualificazione, indipendenza e terzietà previsti dalla normativa.

L'Autorità ha infine raccomandato che le garanzie prestate dal soggetto attuatore rimangano efficaci fino all'approvazione del collaudo da parte del Comune, evitando che l'amministrazione perda gli strumenti di tutela prima della conclusione delle verifiche sulle opere realizzate.

Le indicazioni per privati e amministrazioni comunali

Con il Comunicato viene confermato che il nuovo Codice dei contratti pubblici non ha introdotto una liberalizzazione generalizzata degli affidamenti delle opere di urbanizzazione a scomputo, per le quali la possibilità di esecuzione diretta rimane subordinata alla verifica del valore complessivo degli interventi e del carattere funzionale delle opere primarie.

Le indicazioni fornite interessano anche la predisposizione delle convenzioni urbanistiche, nelle quali devono trovare adeguata disciplina gli obblighi del soggetto attuatore, le modalità di vigilanza comunale e le garanzie collegate all'esecuzione, affinché l'amministrazione possa seguire l'andamento dei lavori fino all'approvazione del collaudo.

La responsabilità del privato nella gestione degli affidamenti e nell'esecuzione delle opere non esclude infatti quella del Comune di verificarne la regolare realizzazione, soprattutto quando gli interventi sono destinati a entrare nel patrimonio pubblico e a essere utilizzati dalla collettività.