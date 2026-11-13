Per un volume in muratura e una tettoia costruiti anni fa sul terrazzo può ancora arrivare l’ordine di demolizione? Se togliere il volume rischia di danneggiare l’edificio, si può pagare una sanzione e tenerlo? Chi non abbatte entro novanta giorni, cosa perde a favore del Comune?

Sono domande che si pongono in molti quando il Comune notifica un ordine di demolizione per volumi e tettoie stratificati sui terrazzi dei centri storici, spesso ereditati con l’acquisto e mai coperti da un titolo. Il Testo Unico Edilizia ammette in alcuni casi una sanzione in denaro al posto della demolizione e in altri no, e chi riceve l’ingiunzione raramente sa in quale categoria rientri la propria opera. Con questo nodo si misura il TAR Campania nella sentenza n. 6499/2026 del 10 novembre 2026, chiamato a valutare un’ingiunzione a demolire opere realizzate in zona di interesse storico.

La questione riguarda tanto il proprietario, che spesso confida negli anni trascorsi, quanto il tecnico che deve decidere quale strada indicargli. Sullo sfondo restano il peso della comunicazione di avvio e la domanda su quanto debba essere precisa l’ordinanza nell’indicare ciò che il Comune acquisirà.

Volume e tettoia sul terrazzo di copertura: la vicenda

Tutto comincia con un appartamento acquistato nel 2006 insieme a due locali ai piani superiori. Nell’ottobre 2022 un sopralluogo della polizia locale insieme ai tecnici comunali ha accertato, sul terrazzo di copertura e in aderenza al torrino scale, due manufatti privi di qualsiasi titolo.

Il primo era un volume adibito a pertinenza dell’appartamento sottostante, con pareti in muratura e copertura in legno a falda, di circa 50 metri quadrati in pianta e alto circa 2,40 metri; il secondo una tettoia in legno di circa 95 metri quadrati, estesa sul volume e sul resto del terrazzo. L’area ricadeva in zona A, cioè negli insediamenti di interesse storico, e il responsabile del procedimento ha qualificato le opere come nuova costruzione.

Il ricorrente, indicato nell’ordinanza del febbraio 2023 come proprietario e responsabile dell’abuso, l’ha impugnata per difetto di istruttoria e di motivazione e per la mancata comparazione con il suo interesse, richiamando la risalenza degli abusi e il carattere già urbanizzato dell’area, e ha sostenuto che le opere fossero di terzi. Ha contestato poi l’omessa indicazione dell’area di sedime, la mancata comunicazione di avvio e l’illegittimità derivata della sanzione pecuniaria prevista per l’inottemperanza. Ha invocato infine le sanzioni alternative alla demolizione, sostenendo che mancasse un accertamento preventivo sulla possibilità del ripristino e che l’abbattimento avrebbe pregiudicato le parti costruite in conformità.

Ordine di demolizione e fiscalizzazione: cosa prevede il Testo Unico Edilizia

Il perimetro normativo è segnato dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che per gli interventi eseguiti senza permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali impone di ingiungere al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando l’area acquisita di diritto. Se l’ingiunzione resta ineseguita per novanta giorni, prorogabili solo nei casi previsti dalla norma, il bene e l’area di sedime, con quella necessaria a opere analoghe ed entro dieci volte la superficie utile abusiva, passano gratuitamente al Comune. Constatata l’inottemperanza, il comma 4-bis prevede anche una sanzione da 2.000 a 20.000 euro.

La nuova costruzione è definita in via residuale dall’art. 3, comma 1, lettera e), come ogni trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non riconducibile alle altre categorie. Il ricorso invocava due delle norme che consentono di pagare anziché demolire. L’art. 33 riguarda la ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire, eseguita senza titolo o in totale difformità, e quando un motivato accertamento dell’ufficio tecnico esclude il ripristino impone una sanzione pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile. L’art. 34 disciplina le opere in parziale difformità dal permesso di costruire e, se la demolizione pregiudica la parte conforme, prevede una sanzione oggi pari al triplo del costo di produzione o, per gli usi non residenziali, del valore venale.

Sul piano procedimentale rileva l’art. 7 della Legge n. 241/1990, che impone di comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti su cui il provvedimento finale produrrà effetti diretti, salvo ragioni di impedimento legate a particolari esigenze di celerità.

Abuso risalente e ordine di demolizione: perché per il TAR Campania resta dovuto

Il punto fermo da cui partono i giudici è la sufficienza della motivazione. Facendo proprie le difese del Comune, il TAR osserva che l’ordinanza descrive puntualmente le opere, indica le norme violate, richiama il verbale di sopralluogo, le qualifica come nuova costruzione e dà conto della zona storica. Sulla presunta proprietà altrui delle opere i giudici non entrano nel merito, perché l’affermazione, rimasta senza riscontro probatorio, è per ciò stesso irrilevante.

Sul tempo trascorso il TAR richiama una giurisprudenza assolutamente consolidata. Un abuso edilizio, anche se risalente, non genera alcun affidamento tutelabile, e l’ordine di demolizione, in quanto atto vincolato, non richiede una motivazione su un interesse pubblico diverso dal ripristino della legalità violata né la comparazione con gli interessi privati. Lo affermano il TAR Lazio (sentenza n. 17360/2025) e due sentenze dello stesso TAR Campania (sentenza n. 14/2019 e sentenza n. 3000/2021), l’ultima delle quali colloca l’interesse alla demolizione in re ipsa, a prescindere dal grado di urbanizzazione dell’area.

L’ordinanza, poi, individuava l’area da acquisire con i dati catastali. In ogni caso, l’omessa o imprecisa indicazione dell’area non vizia l’ingiunzione. Per il Consiglio di Stato (sentenza n. 3594/2026) l’acquisizione è una distinta misura sanzionatoria e la lacuna può essere colmata nel successivo procedimento di acquisizione.

Neppure la comunicazione di avvio era necessaria, perché, come ricorda il TAR Lazio (sentenza n. 2054/2026), per un atto dovuto la partecipazione del privato non porterebbe a un esito diverso. Il motivo contro la sanzione del comma 4-bis è invece inammissibile, perché il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri non ancora esercitati.

Per la fiscalizzazione il TAR parte anzitutto dalla qualificazione delle opere. Condividendo le difese del Comune, ricorda che l’art. 33 presuppone una ristrutturazione, mentre qui le opere sono state correttamente qualificate come nuova costruzione, e il Consiglio di Stato (sentenza n. 1177/2026) esclude il rimedio per la nuova opera senza permesso. Anche l’art. 34, osservano i giudici, presuppone un titolo, qui assente, da cui le opere si discostano solo in parte, e la parziale difformità è per il TAR Campania (sentenza n. 4012/2026) una categoria residuale, riferita a interventi previsti dal titolo ma eseguiti con modalità diverse su elementi non essenziali.

In ogni caso, con il Consiglio di Stato (sentenza n. 4382/2025), i giudici ricordano che la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione è una mera eventualità della fase esecutiva, che non tocca la legittimità dell’ordine. Quella dell’art. 33, comma 2, richiede la dimostrazione dell’oggettiva impossibilità di demolire le parti difformi senza incidere sulla stabilità dell’intero edificio. È una prova rigorosa, aggiunge il TAR, che spetta all’autore dell’illecito e che in giudizio non è stata fornita.

Volume pertinenziale sul terrazzo: cosa deve verificare il tecnico

Guardata con gli occhi del progettista, la vicenda invita a non dare troppo peso alla parola «pertinenza», usata nel verbale per descrivere la destinazione del volume e su cui la sentenza non si sofferma. Sul piano sistematico, la pertinenza urbanistica è più ristretta di quella civilistica, e la lettera e.6) dello stesso art. 3 considera comunque nuova costruzione gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici qualificano come tali in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico dell’area, o che superano il 20% del volume dell’edificio principale.

Chi assiste il proprietario deve partire dalla ricerca dei titoli e dalla ricostruzione dello stato legittimo, e documentare ogni circostanza che intende far valere. Chi compra farebbe bene a svolgere la stessa ricerca prima del rogito, perché l’ingiunzione si rivolge al proprietario oltre che al responsabile dell’abuso, ed è il tema a cui è dedicato il volume Regolarità edilizia e catastale nelle compravendite immobiliari.

Quando l’intervento rientra davvero negli artt. 33 o 34, la prova richiesta per la fiscalizzazione, misura eccezionale da chiedere dopo l’ingiunzione passa di regola per una perizia strutturale su come la demolizione inciderebbe sulla parte legittima. L’area ulteriore si contesta semmai nell’atto di acquisizione, dove l’estensione oltre il sedime va motivata.

Ordine di demolizione sul terrazzo: le conclusioni operative

In conclusione, il TAR Campania ha respinto il ricorso, lasciando così efficace l’ordine di demolizione.

Per proprietari e tecnici, davanti a un’ingiunzione che descrive e qualifica le opere, le doglianze sul tempo trascorso o sul contraddittorio servono a poco; contano la classificazione dell’intervento e la prova tecnica.

Pochi giorni prima il TAR Campania ha escluso la fiscalizzazione quando l’intervento crea un organismo integralmente abusivo (sentenza n. 6354/2026) e ribadito la natura vincolata dell’ordine anche a distanza di anni (sentenza n. 6362/2026). Sui terrazzi dei centri storici molti di questi manufatti sono lì da così tanto tempo che chi li usa ha smesso di considerarli abusivi; per il Comune, se costruiti senza titolo, restano abusi da reprimere.

Ordine di demolizione: le domande più frequenti

Un abuso edilizio realizzato molti anni fa può ancora essere demolito?

In linea generale sì. Secondo il TAR Campania (sentenza n. 6499/2026), che richiama un orientamento consolidato, il tempo trascorso non fa nascere un affidamento da tutelare e l’ordine di demolizione, essendo un atto vincolato, non va motivato con un interesse pubblico diverso dal ripristino della legalità.

Per una nuova costruzione realizzata senza aver mai avuto il permesso, si può pagare una sanzione invece di demolire?

Non attraverso gli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380/2001, perché il primo riguarda la ristrutturazione edilizia eseguita senza permesso o in totale difformità e il secondo le opere in parziale difformità da un titolo esistente. Così ha deciso il TAR Campania (sentenza n. 6499/2026) per un volume e una tettoia costruiti senza titolo sul terrazzo e qualificati come nuova costruzione.

L’ordine di demolizione è illegittimo se non indica l’area che il Comune acquisirà?

Secondo il TAR Campania (sentenza n. 6499/2026), che richiama il Consiglio di Stato (sentenza n. 3594/2026), la mancata o imprecisa indicazione dell’area non rende illegittima l’ingiunzione, anche se l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 chiede di indicarla, perché l’acquisizione è una misura distinta e l’area può essere individuata nel successivo procedimento. Nel caso deciso, peraltro, l’ordinanza la indicava con i dati catastali.