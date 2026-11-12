Il Comune può ordinare la demolizione all’affittuario dell’area anche se non ha costruito lui le opere? Se l’ordinanza contesta opere senza permesso ma esistono vecchie autorizzazioni, chi deve fare il confronto? Chiedere la sanatoria durante il ricorso fa cadere la causa contro la demolizione?

L’ordine di demolizione all’affittuario è un problema tipico delle aree produttive concesse in godimento, dove chi lavora sul terreno non coincide con il proprietario né, spesso, con chi ha costruito. La legge dice a chi va rivolta l’ingiunzione, ma non fin dove debba spingersi il Comune quando davanti a sé trova chi ha l’area in affitto. Con questo confine si misura il TAR Piemonte nella sentenza n. 2186/2026 del 10 novembre 2026, chiamato a valutare un’ordinanza che aveva colpito insieme la proprietaria e l’affittuaria di un deposito di automezzi.

Sullo stesso suolo si sovrappongono spesso autorizzazioni di decenni prima e lavori più recenti, e non sempre è facile dire dove finisce l’assentito e dove comincia l’abuso. Per l’impresa che opera su un’area altrui, e per il tecnico che la assiste, resta da capire che peso abbiano quei titoli davanti a un’ordinanza. C’è poi un nodo processuale, legato alla domanda di regolarizzazione presentata a giudizio in corso.

Reti antigrandine e recinzioni su un’area in affitto: la vicenda

Tutto è cominciato con alcuni sopralluoghi della vigilanza edilizia comunale su un’area da tempo destinata a parcheggio per finalità produttive, in parte ricadente in fascia di rispetto fluviale e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Alla società proprietaria e alla società affittuaria, indicata come occupante, il Comune ha contestato opere eseguite senza permesso di costruire. Si trattava di tubolari metallici coperti da reti antigrandine, che dividevano l’area esterna in zone di stoccaggio, oltre a tratti pavimentati, recinzioni e segni di movimento terra. Ne è seguito un ordine di demolizione e ripristino rivolto a entrambe, esteso alle opere su aree demaniali.

Nei ricorsi, poi riuniti, l’affittuaria ha riconosciuto di aver posato le reti antigrandine in sostituzione, a suo dire, di manufatti analoghi già assentiti, lamentando però che nessuno avesse accertato la sua responsabilità per i numerosi illeciti contestati. Entrambe hanno ricondotto almeno parte delle opere all’edilizia libera, la proprietaria in subordine alla CILA, e hanno denunciato la mancata verifica dei titoli rilasciati negli anni, che il verbale di sopralluogo si era riservato di esaminare. Il TAR ha quindi chiesto al Comune una relazione con planimetrie che distinguesse opere abusive ed eventuali opere assentite, aree private e demaniali, poi depositata.

Nelle more è stata presentata una SCIA in sanatoria, archiviata con esito negativo, e poi una richiesta di permesso di costruire in sanatoria per le sole strutture antigrandine, sottoscritta insieme da affittuaria e proprietaria con richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità di alcuni motivi, anche per la mancata contestazione dei vincoli, e il venir meno dell’interesse alla decisione, mentre le ricorrenti hanno chiesto un rinvio in attesa della sanatoria.

Ordine di demolizione e destinatari: cosa prevede l’art. 31 del Testo Unico Edilizia

Il perimetro normativo è segnato dall’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), secondo cui il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, «ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione». La norma non menziona chi detiene il bene in locazione o in affitto.

La richiesta di permesso in sanatoria depositata dalle parti rinvia invece all’art. 36, che consente al responsabile dell’abuso o all’attuale proprietario di sanare gli interventi senza permesso o in totale difformità, entro i termini di legge, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda (c.d. doppia conformità).

Affittuario destinatario dell’ordine di demolizione: cosa deve accertare il Comune per il TAR

Su questo sfondo il TAR Piemonte guarda a chi, come il conduttore o l’affittuario, non ha con l’immobile un rapporto qualificato assimilabile a quello del proprietario. Quando l’ordine di demolizione è rivolto a un affittuario non proprietario, l’amministrazione ha l’onere di svolgere i necessari approfondimenti istruttori e di motivare adeguatamente sulla sua responsabilità, e la lacuna non può essere colmata da risultanze acquisite soltanto in giudizio. I giudici seguono le proprie pronunce sull’area confinante, tra cui la sentenza n. 1178/2026, e il TAR Veneto (sentenza n. 1689/2024), per il quale va accertato, con puntuale motivazione, se il conduttore sia il responsabile degli abusi.

Qui l’ordinanza indicava l’affittuaria come «occupante», non come proprietaria né come autrice dell’abuso, e per le opere diverse dalle reti, la cui posa la società aveva riconosciuto, ciò integra la violazione dell’art. 31, comma 2. Gli atti richiamati non permettevano di identificare gli effettivi autori, e il Comune ha ricostruito l’evoluzione delle aree solo su ordine del TAR, a provvedimento già adottato.

Per le reti il difetto di istruttoria riguarda gli archivi. Una delle autorizzazioni risalenti copriva reti in ampliamento su un’ampia parte del lotto, a doppia falda anziché ad arco ma con altezze e ingombri notevoli, per cui il relativo impatto urbanistico era già stato considerato. Il Comune avrebbe dovuto raffrontare lo stato assentito con quello rilevato e scorporare le opere su area demaniale, mentre ha trattato i manufatti de plano come non assentiti.

Lo stesso difetto rende fondato il ricorso della proprietaria, perché andavano considerati i titoli esistenti, tanto più che riguardavano opere almeno in parte sovrapponibili sul piano funzionale, pur non identiche. Il referto tecnico annotava anzi «nessuna pratica edilizia presentata», in una contraddizione con la relazione poi depositata che il TAR giudica incomprensibile.

Quanto all’interesse, per i giudici la richiesta di sanatoria, per di più parziale, incide sull’eseguibilità dell’ordine ma non ne comporta l’automatica caducazione, e l’interesse a contestarlo resta intatto. Il rinvio è negato, perché una sanatoria pendente non è un caso eccezionale, e non conta la mancata contestazione dei vincoli, dato che le censure colpiscono vizi propri dell’ordinanza.

Titoli edilizi pregressi e conduttore dell’area: cosa documentare prima della demolizione

Sul piano tecnico, la qualificazione delle opere sostenuta dalle ricorrenti non è stata in realtà decisa, perché la pronuncia si è arrestata prima, sul terreno dell’istruttoria. Chi assiste un’impresa insediata su un’area altrui ne ricava piuttosto un’indicazione di metodo, cioè recuperare per tempo i titoli con le loro tavole, sovrapporli al rilievo dello stato attuale e solo dopo separare manufatti sostituiti e nuovi, sedimi privati e demaniali. Per gli uffici comunali vale la logica già seguita su LavoriPubblici.it a proposito del titolo edilizio originario irreperibile e dell’ordine di demolizione, dove la ricostruzione dello stato legittimo prima di reprimere spettava al Comune.

Anche se la pronuncia non ne fa cenno, sul destinatario non proprietario la giurisprudenza non è uniforme. Il TAR Lazio (sentenza n. 15867/2026) ha ritenuto legittimo l’ordine all’affittuaria indicata dal Comune come esecutrice, perché la natura reale della misura rende superfluo accertare chi abbia materialmente eseguito l’abuso. Lo stesso TAR ha poi richiamato quella pronuncia nella sentenza n. 17326/2026, resa ai soli fini della soccombenza virtuale, dove però il Comune aveva distinto le responsabilità dei conduttori succedutisi nel tempo.

Più vicino alla pronuncia commentata è il Consiglio di Stato (sentenza n. 5031/2022), richiamato su LavoriPubblici.it a proposito dei destinatari dell’ordine di demolizione, per il quale il semplice utilizzo dell’opera, anche da parte di un affittuario, non basta a fondare la responsabilità. Sul piano sistematico, infine, la lettura sull’interesse non coincide con quella del TAR Lazio (sentenza n. 9021/2026) commentata a proposito della sanatoria Salva Casa che rende improcedibile il ricorso, che riguardava però una domanda presentata ai sensi dell’art. 36-bis.

Ordine di demolizione annullato per difetto di istruttoria: cosa cambia per Comuni e imprese

In conclusione, il TAR Piemonte ha accolto entrambi i ricorsi riuniti, nei limiti indicati in motivazione, e ha annullato l’ordinanza di demolizione, dopo aver respinto le eccezioni di rito del Comune e assorbito i profili non esaminati.

Per le amministrazioni ne discende l’esigenza di fare prima ciò che qui è stato fatto dopo, cioè stabilire chi ha realizzato che cosa e su quale titolo. Alle imprese che lavorano su aree altrui conviene far valere già nel procedimento quali opere hanno eseguito e quali hanno trovato, senza attendere il giudizio.

La sentenza si colloca così nel filone, oggi non unanime, che chiede al potere repressivo, vincolato nell’esito, di essere esatto nei presupposti. La demolizione resta un atto dovuto, ma un atto dovuto deve sapere a chi è dovuto e che cosa deve togliere.

Ordine di demolizione all’affittuario: le domande più frequenti

Chi deve ricevere l’ordine di demolizione se l’immobile è in affitto?

Per gli interventi senza permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 indica come destinatari il proprietario e il responsabile dell’abuso. Secondo il TAR Piemonte (sentenza n. 2186/2026), se l’ordine colpisce un affittuario non proprietario il Comune deve accertare e motivare nel provvedimento la sua responsabilità nella realizzazione delle opere, mentre il TAR Lazio (sentenza n. 15867/2026), in un caso in cui il Comune indicava l’affittuaria come esecutrice, ha ritenuto superfluo accertare chi avesse materialmente eseguito l’abuso.

Un’ordinanza di demolizione è valida se ignora le autorizzazioni edilizie già rilasciate?

Nel caso deciso dal TAR Piemonte (sentenza n. 2186/2026) l’ordinanza è stata annullata anche per difetto di istruttoria, perché sull’area esistevano autorizzazioni per opere almeno in parte sovrapponibili a quelle contestate e il Comune aveva considerato i manufatti tutti non assentiti, senza raffrontare stato autorizzato e stato rilevato.

Una domanda di sanatoria presentata a ricorso pendente rende improcedibile l’impugnazione dell’ordine di demolizione?

Non necessariamente. Per il TAR Piemonte (sentenza n. 2186/2026) la domanda dell’art. 36, riferita solo a parte delle opere, incide sull’eseguibilità dell’ordine ma non ne comporta l’automatica caducazione, per cui l’interesse alla decisione resta intatto, mentre in un caso relativo a una domanda dell’art. 36-bis il TAR Lazio (sentenza n. 9021/2026) ha ritenuto il ricorso improcedibile.