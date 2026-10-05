Un ordine di demolizione già notificato perde davvero efficacia se il proprietario chiede subito la sanatoria dell’abuso? Una domanda di condono e un’istanza di accertamento di conformità pesano allo stesso modo? E dopo il diniego, il Comune deve concedere altri 90 giorni per demolire?

Le tempistiche in edilizia sono scandite dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e, quando c’è di mezzo un ordine di demolizione, lasciano margini molto stretti, ma non tutte le domande presentate dal proprietario producono gli stessi effetti. È così che spesso viene in aiuto la giustizia amministrativa a fare luce sulle zone grigie della normativa.

È il caso della sentenza n. 663 del 30 settembre 2026, con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) chiarisce uno degli aspetti più sottovalutati dell’ordine di demolizione, ovvero che l’accertamento di conformità, a differenza del condono, non lo travolge ma ne sospende soltanto l’efficacia. Chi riceve l’ingiunzione e chiede il permesso in sanatoria ex art. 36 ottiene quindi una semplice pausa, finita la quale può ritrovarsi a dover demolire nei pochi giorni che gli restavano, pena l’acquisizione del bene al patrimonio comunale. Non lo protegge il silenzio dell’amministrazione, perché dopo 60 giorni la domanda si intende respinta, né l’idea che, chiusa la partita della sanatoria, il Comune debba notificargli un nuovo ordine con un nuovo termine pieno.

La sanatoria ordinaria non è, insomma, un modo per rimettere a zero il conto dei 90 giorni fissato dall’art. 31 del Testo Unico Edilizia. Quell’effetto la giurisprudenza lo riconosce al solo condono, leggendo in questo senso la sospensione dei procedimenti sanzionatori prevista dalla sua legge speciale, mentre per l’art. 36 non esiste alcuna regola analoga.

Né basta contestare il diniego sostenendo che il manufatto è precario o pertinenziale, senza dire quali regole urbanistiche lo consentirebbero e senza una perizia, perché tocca a chi chiede la sanatoria provare che l’opera era in regola sia quando è stata costruita sia al momento della domanda; e neppure una sospensiva del giudice, poi superata dal rigetto del ricorso, fa ripartire da capo i 90 giorni.

Ingiunzione a demolire dopo il diniego di condono: la vicenda

Il caso oggetto della sentenza riguarda un prefabbricato di circa 160 mq, con struttura metallica su plinti in cemento armato, realizzato senza titolo in un’area a destinazione agricola. Il proprietario aveva presentato nel dicembre 2004 una domanda di condono, respinta dal Comune quasi undici anni più tardi, nell’ottobre del 2015.

Nel marzo del 2016 è arrivata l’ingiunzione a demolire e, poco più di due mesi dopo, il proprietario ha chiesto il permesso in sanatoria tramite accertamento di conformità. Anche questa istanza è stata respinta con un provvedimento espresso, che gli assegnava un termine residuo di 22 giorni per demolire.

Le censure, respinte dal TAR Sicilia e riproposte in appello, toccavano tempi e merito. Secondo l’appellante, l’ordine sarebbe stato adottato in pendenza delle domande di sanatoria e, chiuso il procedimento, ne sarebbe servito un altro con un nuovo termine; le opere, precarie e pertinenziali, sarebbero state regolarizzabili anche senza doppia conformità, malgrado il contrasto con la destinazione agricola, il diniego non avrebbe confutato puntualmente le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto e il termine avrebbe dovuto essere di 90 giorni anziché di 22.

Condono edilizio e accertamento di conformità: cosa prevede la legge per l’ordine di demolizione

Per comprendere la decisione occorre partire dall’art. 31, comma 3, del Testo Unico Edilizia, che assegna al responsabile dell’abuso 90 giorni dall’ingiunzione per demolire, prorogabili dal Comune fino a 240 giorni solo in casi eccezionali di salute, bisogno o disagio socio-economico, scaduti i quali il bene e l’area di sedime sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune.

Entro lo stesso termine l’art. 36 consente di ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda (c.d. doppia conformità), e il comma 3 prevede che, decorsi 60 giorni senza pronuncia, la richiesta si intenda rifiutata, regole già vigenti all’epoca dei fatti.

Su un binario diverso corre il condono, la sanatoria straordinaria della Legge n. 47/1985, le cui regole sono state richiamate dalla Legge n. 724/1994 e dal Decreto-Legge n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003. L’art. 38 della legge del 1985 prevede che la domanda presentata nei termini, accompagnata dal versamento dell’oblazione, sospenda il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative, e l’art. 44 sospende i procedimenti fino alla scadenza dei termini per presentarla.

L’accertamento di conformità sospende l’ordine di demolizione? I principi del CGARS

Alla luce di questo quadro, i giudici ricordano che la parola sanatoria, nella prassi, è diventata atecnica, perché indica due istituti con effetti diversi sulle ingiunzioni già notificate. Richiamando un precedente del Consiglio di Stato, il CGARS sottolinea che, per i principi di legalità e tipicità, soltanto la legge può far cessare di diritto l’efficacia di un atto per effetto di una successiva iniziativa del destinatario.

La domanda di condono presentata dopo l’ordine di demolizione, nei casi previsti e in presenza dei presupposti, lo rende inefficace e, in caso di diniego, obbliga il Comune a emettere una nuova ingiunzione con nuovi termini. È illegittimo, poi, l’ordine adottato mentre la domanda è pendente o il termine per presentarla non è scaduto, perché l’amministrazione deve esaminare per prima la domanda di condono. L’istanza ex art. 36, invece, non ha effetto caducante e determina la sola temporanea inefficacia e ineseguibilità dell’ordine, dopo il cui rigetto riprende a decorrere il termine per demolire; in caso di inottemperanza il Comune può disporre l’acquisizione senza nuova ingiunzione né altri 90 giorni, come già affermato da Palazzo Spada.

Nel caso esaminato il condono era stato respinto prima dell’ingiunzione, che quindi non è stata adottata in pendenza di alcuna domanda, mentre l’istanza ex art. 36, successiva alla notifica, ha prodotto un effetto sospensivo transitorio, limitato al periodo che la legge assegna per definire il procedimento. Decorsi 60 giorni la domanda doveva intendersi rifiutata, e il diniego espresso adottato in seguito vale come conferma del rigetto già formato per silenzio. I primi due motivi sono quindi infondati.

Infondato è anche il motivo sui 22 giorni, perché il termine è sospeso e non interrotto. I giudici trovano conferma nell’Adunanza Plenaria n. 7/2026, secondo cui neppure la pronuncia cautelare o la sentenza di primo grado favorevole al ricorrente, poi superata, interrompe i 90 giorni, che riprendono dalla comunicazione della decisione di segno contrario, salve la verifica della possibilità di eseguire nel tempo residuo e la facoltà di chiedere l’accertamento di conformità o un ulteriore congruo termine.

Sul diniego, il CGARS rileva la genericità del motivo, che non indica i parametri urbanistici in base ai quali le opere sarebbero regolarizzabili e non è sostenuto da una perizia di parte. Lo stesso appellante, del resto, ammette che le opere richiederebbero allo stato una regolarizzazione, il che è incompatibile con la doppia conformità. L’onere di dimostrarla grava interamente sul richiedente, come ricorda il Consiglio di Stato, e il provvedimento è vincolato, per cui, anche rispetto alle osservazioni presentate, basta la motivazione sulla corrispondenza o meno dell’opera alle prescrizioni urbanistico-edilizie nei due momenti rilevanti.

Termine residuo per demolire e onere della prova: cosa deve verificare il tecnico

Sul piano tecnico, la vicenda è una lezione di aritmetica. Dalle date indicate in sentenza, dalla notifica dell’ingiunzione al deposito dell’istanza erano trascorsi 68 giorni, e i 22 assegnati dal Comune sono esattamente quelli che mancavano a 90. Ogni giorno speso prima di depositare la domanda è quindi sottratto al tempo per demolire, e un’istanza presentata a ridosso dei 90 giorni, termine che per l’accertamento di conformità resta perentorio, lascia dopo il rigetto margini quasi nulli.

La natura precaria o pertinenziale del prefabbricato non è stata in realtà decisa, perché la pronuncia si è arrestata prima, sul terreno della genericità del motivo e della prova.

Sul piano sistematico, anche se la pronuncia non lo affronta, va ricordato che dopo il Decreto-Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), convertito dalla Legge n. 105/2024, l’art. 36 riguarda gli interventi senza permesso di costruire o in totale difformità, mentre parziali difformità, variazioni essenziali e abusi su SCIA ordinaria passano dall’art. 36-bis, con doppia conformità attenuata e, per il permesso in sanatoria, silenzio-assenso a 45 giorni. Per un manufatto realizzato interamente senza permesso di costruire la strada resta l’art. 36, mentre il confine tra totale difformità e 36-bis è ancora discusso, come mostra una recente ordinanza cautelare del Consiglio di Stato.

Ordine di demolizione dopo il rigetto della sanatoria: le conclusioni operative

In conclusione, il CGARS ha respinto l’appello, lasciando in piedi la sentenza del TAR e, con essa, l’ingiunzione a demolire e il diniego di accertamento di conformità.

Chi riceve un’ingiunzione deve trattare la domanda ex art. 36 non come una via di fuga dal termine ma come una parentesi da aprire presto e riempire di prove.

La decisione si inserisce in un orientamento stabile, che lo stesso CGARS ha ribadito pochi giorni prima nella pronuncia sulla sanatoria condizionata. Che la sosta venga dal giudice o dal procedimento di sanatoria, il tempo per demolire funziona come una clessidra che si può coricare su un fianco, ma che solo il condono ha il potere di capovolgere.

Ordine di demolizione e termine per demolire: le domande più frequenti

Se il Comune non risponde all’istanza di accertamento di conformità ex art. 36, l’ordine di demolizione resta sospeso?

Solo per 60 giorni. Secondo il CGARS (sentenza n. 663/2026), decorso questo termine dal ricevimento dell’istanza la domanda si intende respinta ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, l’ordine torna eseguibile e il diniego espresso adottato in seguito vale come semplice conferma.

Dopo il rigetto dell’accertamento di conformità serve una nuova ingiunzione a demolire?

No. Il termine di 90 giorni è sospeso e non interrotto, per cui riprende a decorrere soltanto per la parte non ancora trascorsa al momento della domanda e, se il proprietario non ottempera, il Comune può disporre l’acquisizione senza adottare un nuovo ordine.

La domanda di condono ha lo stesso effetto sull’ordine di demolizione?

No. Per la giurisprudenza richiamata dal CGARS, la domanda di condono presentata nei termini e con i presupposti di legge rende inefficace l’ordine adottato in precedenza e, se viene respinta, il Comune deve emetterne uno nuovo con un nuovo termine. Le finestre dei tre condoni edilizi sono però chiuse da tempo, per cui la regola riguarda soltanto le domande già presentate.