Il rapporto tra ordine di demolizione e pendenza di un’istanza di condono edilizio può essere particolarmente complesso, soprattutto quando l’abuso edilizio insiste su aree sottoposte a vincolo paesaggistico e il procedimento amministrativo resta indefinito per lunghi periodi.

In queste situazioni, la linea di confine tra ciò che può incidere sull’esecuzione della demolizione e ciò che, invece, rimane irrilevante non è sempre chiara. In questa direzione va la sentenza della Corte di Cassazione del 23 dicembre 2025, n. 41202, in relazione al ricorso contro l’ordinanza di esecuzione della demolizione di un fabbricato realizzato in assenza di titolo, per il quale erano state presentate due diverse istanze di condono edilizio mai definite, a fronte di una condanna penale divenuta irrevocabile.

Sullo sfondo, ma con un peso tutt’altro che marginale, vi è la localizzazione dell’opera in area vincolata, circostanza che incide direttamente sulla concreta possibilità di definizione favorevole delle procedure di sanatoria. In questo contesto, l’assenza del parere di compatibilità paesaggistica assume rilievo quale elemento significativo nella valutazione del possibile esito della domanda di condono e della conseguente sospensione dell’ordine di demolizione, senza tuttavia esaurire da sola il quadro delle verifiche richieste in fase esecutiva.

Ordine di demolizione e condono edilizio: la Cassazione sulle nuove costruzioni in area vincolata

La vicenda prende avvio dalla realizzazione di un fabbricato di circa 130 mq, eseguito in assenza di titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica, su un’area sottoposta a vincolo. Per tale manufatto veniva presentata istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994, con pagamento dell’oblazione, istanza che tuttavia non è mai giunta a definizione.

A seguito di accertamenti e sequestri, veniva instaurato un procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna divenuta irrevocabile, limitatamente ai reati di natura paesaggistica, con conseguente ordine di ripristino dello stato dei luoghi. Per i restanti illeciti urbanistici e sismici, il giudice dichiarava il non doversi procedere per intervenuta oblazione.

Negli anni successivi veniva realizzato un ulteriore intervento edilizio al di sotto dell’abitazione principale, consistente in un piano seminterrato destinato a deposito e cantina, per il quale veniva presentata una nuova istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003, anch’essa rimasta priva di definizione.

A distanza di tempo, veniva quindi emesso un provvedimento di ingiunzione a demolire, riferito all’opera abusiva, in esecuzione della sentenza penale. Contro tale atto veniva promosso incidente di esecuzione, con il quale si chiedeva la revoca, l’annullamento o quantomeno la sospensione dell’ordine demolitorio.

Nel ricorso venivano dedotti molteplici profili di illegittimità, tra cui:

la mancata notifica dell’estratto contumaciale della sentenza penale;

della sentenza penale; la pendenza delle istanze di condono ;

; la distinzione tra sanzione demolitoria urbanistica e ripristino paesaggistico ;

e ; l’asserita autonomia funzionale del piano seminterrato ;

; la dedotta situazione abitativa ed economica del nucleo familiare.

Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza, ritenendo l’ordine di demolizione legittimamente eseguibile e rilevando che, per effetto dell’inottemperanza, si fosse già determinata l’acquisizione gratuita dell’opera e dell’area di sedime al patrimonio comunale.

Da qui il ricorso per Cassazione, incentrato sul presunto venir meno o sulla sospensione dell’efficacia dell’ordine demolitorio.

Il quadro normativo di riferimento

Le istanze di sanatoria richiamate nel caso di specie trovano fondamento nella legge n. 724/1994 e nella legge n. 326/2003, che hanno riaperto, in via straordinaria, la possibilità di regolarizzare determinati abusi edilizi entro precisi limiti temporali.

Tuttavia, quando l’intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico, la disciplina del condono incontra limiti stringenti: la definizione favorevole dell’istanza resta subordinata al parere vincolante di compatibilità paesaggistica, che non costituisce un adempimento formale ma un presupposto sostanziale.

Va inoltre ricordato che l’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria (art. 167 d.lgs. 42/2004) è ammesso solo per interventi “minori” e non può legittimare ex post opere riconducibili a nuova costruzione o a incrementi di volumetria o superficie, per le quali l’esito ordinario resta la rimessione in pristino.

Il ripristino non ha natura discrezionale, ma costituisce una conseguenza necessaria della violazione, volta a eliminare gli effetti dell’abuso sul bene paesaggistico tutelato.

Ordine di demolizione e fase esecutiva

L’ordine di demolizione del manufatto abusivo si inserisce tra le misure ripristinatorie finalizzate alla restitutio in integrum dello stato dei luoghi. Esso non è assimilabile a una sanzione penale in senso stretto, ma configura un dovere giuridico di eliminazione dell’opera abusiva, azionabile anche in sede esecutiva.

In questa fase, il giudice è chiamato a verificare:

l’esistenza di un titolo esecutivo valido ;

la sopravvenienza di fatti o provvedimenti idonei a incidere sull’efficacia dell’ordine.

La pendenza di un’istanza di condono assume rilievo solo se il procedimento presenti concrete e attuali possibilità di definizione favorevole. In mancanza, l’ordine di demolizione conserva la propria efficacia.

Inottemperanza e acquisizione al patrimonio comunale

In caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, l’opera abusiva e l’area di sedime sono acquisite di diritto al patrimonio comunale, secondo un meccanismo che opera ope legis.

L’acquisizione non costituisce una sanzione autonoma, ma un effetto legale conseguente al mancato ripristino, destinato a consolidare gli effetti dell’azione repressiva.

I principi espressi nella sentenza

La Cassazione ha ribadito che l’ordine di demolizione non si blocca per automatismo e che la pendenza di un procedimento di condono rileva solo se il giudice dell’esecuzione può ritenere concreto e non meramente teorico l’esito favorevole della procedura.

Nel caso concreto, la procedura di condono non poteva produrre un provvedimento favorevole, poiché l’opera era in area vincolata e priva del parere vincolante di compatibilità paesaggistica nei termini.

La compatibilità paesaggistica opera quindi come filtro sostanziale della sanabilità e consente di valutare se il procedimento amministrativo possa ragionevolmente concludersi con esito favorevole.

Quanto all’autonomia delle opere, la Corte ha valorizzato:

la prosecuzione dell’attività edilizia nel tempo ;

; il collegamento funzionale tra abitazione e locali accessori.

L’ordine di demolizione, come dovere ripristinatorio, riguarda l’edificio nel suo complesso, includendo aggiunte e superfetazioni, poiché il carattere abusivo dell’opera originaria si riversa anche sugli interventi successivi.

Conclusioni

Il ricorso è stato respinto, confermando l’ordine di demolizione e chiarendo che, nel caso di specie, il condono edilizio risultava impraticabile in presenza di nuove costruzioni in area vincolata e in assenza del parere di compatibilità paesaggistica.

La decisione ribadisce che il giudice dell’esecuzione non è chiamato a un controllo meramente formale sull’esistenza di un’istanza pendente, ma a una valutazione sostanziale sulla sua praticabilità, fondata sui presupposti tecnici e giuridici della sanatoria.

In questo quadro, il vincolo paesaggistico non assume un ruolo isolato, ma diventa un fattore selettivo che restringe il campo delle soluzioni possibili. Quando tale perimetro risulta compromesso, l’ordine di demolizione recupera integralmente la propria funzione ripristinatoria.