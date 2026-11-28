Se una domanda di condono degli anni Ottanta viene respinta, l’ordine di demolizione può colpire chi non ha costruito? Per far abbattere un fabbricato in piedi da decenni, il Comune deve avvisare e spiegare perché? E basta dire di non avere il bene per evitare la demolizione?

Sono domande che si pongono in molti, perché l’ordine di demolizione che segue il diniego di un vecchio condono edilizio arriva spesso quando il fabbricato è già passato di mano e chi lo possiede oggi si chiede se debba rispondere di scelte altrui. Con questo intreccio di tempi lunghi e titolari diversi si misura il TAR Puglia nella sentenza n. 1455 del 18 novembre 2026, chiamato a valutare quanto pesino, su un ordine arrivato a distanza di decenni, il tempo trascorso e l’estraneità all’abuso invocata dall’attuale proprietaria.

Il nodo riguarda chiunque erediti o compri un immobile nato senza titolo. Da un lato c’è un Comune rimasto fermo per decenni, che sembra aver rinunciato a reprimere l’abuso; dall’altro un proprietario che non ha posato un mattone e che non sempre ha in mano l’immobile. Sullo sfondo resta quanto l’amministrazione debba spiegare, e prima ancora se debba avvisare, quando si decide a intervenire.

Domanda di sanatoria del 1986 e demolizione nel 2026: la vicenda

La vicenda trae origine da una domanda di sanatoria presentata nel maggio del 1986, ai sensi della Legge n. 47/1985, da colui dal quale l’attuale proprietaria ha ricevuto il fabbricato. Il Comune ha respinto la domanda soltanto nell’ottobre del 2022, con un atto comunicato anche alla ricorrente nel quale si preannunciavano i provvedimenti conseguenti, e nel luglio del 2026 ha ingiunto di demolire il fabbricato, realizzato senza permesso di costruire, e di riportare l’area a terreno vegetale.

La proprietaria ha impugnato l’ordinanza e il parere dirigenziale che l’aveva preceduta, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto comunicarle l’avvio del procedimento e motivare l’ordinanza anche in relazione al legittimo affidamento. Ha contestato inoltre di essere la destinataria corretta dell’ordine, perché non aveva realizzato l’abuso e non aveva la disponibilità del bene, e ha lamentato che l’ordinanza non individuasse con esattezza la consistenza dei manufatti.

Ordine di demolizione, condono e partecipazione: le norme di riferimento

Il perimetro normativo è segnato dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Il comma 2 prevede che il dirigente comunale, accertato l’abuso, ingiunga al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando l’area che sarà acquisita di diritto.

Se il responsabile non provvede entro 90 giorni, prorogabili con atto motivato fino a 240 per serie e comprovate esigenze di salute, assoluto bisogno o gravi situazioni di disagio socio-economico, il comma 3 dispone l’acquisizione gratuita del bene e delle aree al patrimonio comunale. Il comma 4-bis collega all’inottemperanza una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro, irrogata sempre nella misura massima per gli abusi sulle aree e sugli edifici indicati dall’art. 27, comma 2. L’ordinanza è fondata sugli artt. 27 e 31, il primo dei quali affida al dirigente comunale la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia.

Per la partecipazione al procedimento contano gli articoli 7 e 10 della Legge n. 241/1990, che impongono di comunicare l’avvio del procedimento ai destinatari, salvo particolari esigenze di celerità, e riconoscono loro il diritto di accedere agli atti e di presentare memorie e documenti. Resta infine la Legge n. 47/1985, che ha introdotto il primo condono edilizio.

Demolizione senza avviso e senza motivazione sull’affidamento: i principi del TAR Puglia

I giudici partono dall’orientamento consolidato per cui i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi sono atti vincolati, il cui contenuto è rigidamente predeterminato dalla legge, con la conseguente irrilevanza della comunicazione di avvio del procedimento e, più in generale, delle regole sulla partecipazione. Tra le altre richiamano TAR Campania (sentenza n. 5146/2026), che però la legava al fatto che il privato avesse comunque conosciuto gli addebiti e potuto interloquire con l’amministrazione. La ricorrente, aggiunge il TAR, non ha indicato circostanze ulteriori rispetto a quelle emerse nel procedimento che avrebbero potuto indurre il Comune a determinarsi altrimenti.

Sulla motivazione, il TAR richiama il Consiglio di Stato (sentenza n. 6404/2023), secondo cui l’ordinanza di demolizione è un atto dovuto che non richiede motivazioni ulteriori rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi. L’ordinanza impugnata, che descriveva con esattezza le opere realizzate senza titolo e indicava le norme violate, è quindi sufficientemente motivata.

Il discorso non cambia quando, come in questo caso, è passato un notevole lasso di tempo dalla costruzione. La tutela dell’affidamento, ricorda il TAR con una formula ricorrente in giurisprudenza, riguarda i provvedimenti che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, e non opere prive dei titoli prescritti.

L’ordine di demolizione di un fabbricato senza titolo è un atto dovuto e vincolato, sufficientemente motivato quando descrive le opere abusive e le norme violate, e il tempo trascorso dalla costruzione non fa nascere alcun affidamento da tutelare.

Quanto alla posizione della proprietaria, il TAR fa leva sul dato letterale dell’art. 31, comma 2, e sulla natura reale della sanzione demolitoria, già affermata da TAR Campania (sentenza n. 6714/2024). Per il TAR l’ordine si rivolge al proprietario o al possessore che abbiano la disponibilità del bene necessaria a ripristinare la legalità violata. La ricorrente, su cui gravava l’onere, non ha poi provato iniziative volte a rendere palese la propria estraneità all’abuso e a indurre il responsabile a ripristinare lo stato dei luoghi.

La dedotta mancanza di disponibilità del fabbricato non è stata accertata nel merito, perché la pronuncia si è arrestata prima, sul terreno della prova. Cade infine la censura sull’indeterminatezza, perché l’ordinanza individua con esattezza i manufatti, e le residue doglianze sono ritenute generiche e indimostrate.

Condono pendente e demolizione tardiva: cosa deve verificare il tecnico

Anche se la pronuncia non lo affronta, sul piano sistematico l’art. 38 della Legge n. 47/1985 collega alla presentazione nei termini della domanda di condono, accompagnata dal versamento dell’oblazione, la sospensione del procedimento per le sanzioni amministrative. Se la domanda aveva questi requisiti, la repressione dell’abuso è rimasta sospesa per legge finché il Comune non ha deciso, e da quella lunga attesa il privato non può ricavare aspettative.

Chi riceve un fabbricato con un condono pendente deve quindi mettere in conto che il diniego riattivi il potere repressivo anche verso di sé, come già visto per l’ordine di demolizione al proprietario non autore dell’abuso. Il tempo estingue il reato ma lascia intatto l’illecito amministrativo, come ricordato nell’approfondimento su abuso edilizio dopo vent’anni e demolizione.

Per il proprietario che non ha più il bene in mano la partita si gioca sulla prova. È prudente raccogliere e datare diffide al detentore, richieste di rilascio e sollecitazioni al responsabile dell’abuso, perché alla ricorrente non è bastato dichiararsi estranea. Lo stato di una pratica di condono, invece, va controllato prima del rogito, quando con il venditore si può ancora trattare, come si è cercato di mostrare nel volume Regolarità edilizia e catastale nelle compravendite immobiliari.

Ordine di demolizione al proprietario dopo il condono negato: conclusioni operative

In conclusione, il TAR Puglia ha respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi. Per chi possiede un fabbricato nato senza titolo, il diniego della sanatoria apre una fase nuova, in cui il ritardo del Comune non è un argomento e l’estraneità all’abuso va dimostrata con fatti.

La pronuncia si colloca nel solco dell’Adunanza Plenaria (sentenza n. 9/2017), che per gli immobili mai assistiti da alcun titolo ha escluso una motivazione rafforzata dell’ordine tardivo, anche quando il titolare attuale non è responsabile dell’abuso. Dialoga poi con TAR Campania (sentenza n. 6563/2026), sull’ingiunzione al proprietario non autore delle opere, e con TAR Lazio (sentenza n. 15013/2026), che chiede al proprietario estraneo la prova di essersi attivato per sottrarsi alla sanzione pecuniaria. Il fabbricato porta con sé il proprio abuso come un peso che nessun registro riporta e che nessun passaggio di mano riesce a cancellare.

Ordine di demolizione al proprietario non responsabile: le domande più frequenti

Chi eredita o compra un immobile abusivo può ricevere l’ordine di demolizione?

In linea generale sì, per le opere realizzate senza permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, perché l’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 prevede che l’ingiunzione sia rivolta anche al proprietario e non solo al responsabile dell’abuso. Il TAR Puglia (sentenza n. 1455/2026) ha ricondotto questa regola alla natura reale della sanzione e, nel caso deciso, ha rilevato che la proprietaria non aveva provato iniziative idonee a dimostrare la propria estraneità e a indurre il responsabile al ripristino.

La mancata comunicazione di avvio del procedimento rende illegittimo l’ordine di demolizione?

In linea generale no, secondo l’orientamento richiamato dal TAR Puglia (sentenza n. 1455/2026), perché l’ordine di demolizione è un atto vincolato il cui contenuto è fissato dalla legge. Nel caso deciso, inoltre, la ricorrente non aveva indicato circostanze capaci di portare il Comune a una determinazione diversa.

Dopo decenni dalla costruzione l’ordine di demolizione va motivato in modo particolare?

No, se l’immobile non è mai stato assistito da alcun titolo. L’Adunanza Plenaria (sentenza n. 9/2017) ha escluso che l’ordine tardivo debba indicare ragioni di interesse pubblico diverse dal ripristino della legalità, anche se chi possiede oggi l’immobile non ha commesso l’abuso, e il TAR Puglia (sentenza n. 1455/2026) ha ribadito che il tempo trascorso non fa nascere un affidamento tutelabile.