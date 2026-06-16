Quando il giudice dell'esecuzione può dichiarare inammissibile, senza udienza, l'istanza con cui si chiede la revoca di un ordine di demolizione? La legittimità di un condono edilizio può essere valutata senza un confronto tra le parti? E cosa accade quando un provvedimento di questo tipo viene reso senza udienza ("de plano"), pur essendo in gioco questioni di merito?

Ordine di demolizione e procedura de plano: cosa stabilisce la Cassazione

Parlare dell’ordine di demolizione non è mai semplice, perché è il momento in cui un abuso edilizio accertato si traduce in una ingiunzione di abbattimento che incide su un bene e sulle posizioni di chi vi ha interesse. Se al quadro si aggiunge il tema del condono edilizio, con la verifica di legittimità del titolo che dovrebbe aver messo al riparo le opere, le questioni si complicano ulteriormente e finiscono per intrecciare profili sostanziali e regole del procedimento.

A questi interrogativi risponde la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19268 del 27 maggio 2026, che mette al centro non la legittimità del condono edilizio ma il metodo con cui il giudice dell'esecuzione può respingere l'istanza di revoca di un ordine di demolizione, ricordando che la procedura de plano resta un'eccezione e non la regola.

Il procedimento di esecuzione che riguarda la demolizione di opere abusive si svolge di norma nelle forme dell'udienza in camera di consiglio, con la partecipazione delle parti e la possibilità di interloquire davanti al giudice. La decisione assunta de plano – espressione che indica un provvedimento adottato direttamente sugli atti, senza fissare l'udienza e senza aprire il contraddittorio tra le parti – è ammessa solo in casi tassativi, quando la richiesta è manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge oppure si limita a riproporre una domanda già rigettata sugli stessi elementi.

La vicenda: revoca dell'ordine di demolizione e declaratoria di inammissibilità

Il caso oggetto dell'intervento della Cassazione riguarda un'istanza con cui la condannata alla demolizione di alcune opere abusive e un terzo interessato chiedono alla Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, la revoca dell'ordine di demolizione. Il giudice, sentito il pubblico ministero, dichiara inammissibile la richiesta con provvedimento reso de plano, per la ritenuta illegittimità del condono edilizio e per la carenza di interesse, dal momento che l'autodemolizione delle opere risultava già autorizzata.

Con il ricorso per cassazione i ricorrenti lamentano anzitutto la nullità assoluta dell'ordinanza per la mancata instaurazione del contraddittorio, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto fissare l'udienza camerale. Contestano poi, nel merito, la valutazione di illegittimità del condono, rilasciato a seguito di due distinte istanze dei comproprietari e nel rispetto del limite volumetrico di 750 metri cubi, e osservano che la richiesta di autodemolizione, presentata nell'ultimo giorno utile, a quindici giorni dalle operazioni, mirava soltanto a prevenire lo sgombero coattivo e non a rinunciare al giudizio di esecuzione.

Procedimento di esecuzione e art. 666 c.p.p. tra udienza camerale e de plano

Le questioni relative alla demolizione di un manufatto abusivo, in quanto attinenti al titolo esecutivo, si trattano nelle forme del procedimento di esecuzione disciplinato dall'art. 666 cod. proc. pen. Il modello ordinario è quello dell'udienza in camera di consiglio, costruito sulla falsariga del procedimento previsto dall'art. 127 cod. proc. pen., che assicura alle parti il diritto di interloquire.

Accanto a questo schema, il comma 2 dello stesso art. 666 prevede una deroga, consentendo un epilogo decisorio anticipato quando la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o costituisce mera riproposizione di una domanda già rigettata sui medesimi elementi. In queste ipotesi il giudice, sentito il pubblico ministero, dichiara l'inammissibilità con decreto motivato, contro il quale è esperibile il ricorso per cassazione.

Il rispetto di questo confine non è un formalismo, perché la violazione delle regole sul contraddittorio nel procedimento di esecuzione si lega al regime delle nullità di ordine generale e a carattere assoluto previsto dagli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., con conseguenze pesanti sulla tenuta del provvedimento.

Quando il giudice dell'esecuzione non può decidere de plano

Alla luce di questo quadro, i giudici ribadiscono che il provvedimento reso de plano, fuori dai casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Secondo un consolidato indirizzo di legittimità, la nullità discende dall'applicazione estensiva del regime dettato per l'omessa citazione dell'imputato e per l'assenza del difensore nei casi in cui la sua presenza è obbligatoria.

Il discrimine, spiega la Cassazione, passa per la natura della valutazione richiesta. La procedura de plano si attaglia alle sole ipotesi in cui la mancanza di fondamento dell'istanza emerge ictu oculi, sulla base della semplice prospettazione e senza alcun approfondimento discrezionale. Quando invece la decisione impone un apprezzamento di merito, all'istante va riconosciuta la possibilità di instaurare il contraddittorio nelle forme camerali, dato che la manifesta infondatezza idonea a giustificare la decisione anticipata è solo quella ancorata a requisiti di legge non discrezionali.

Calato sul caso, il ragionamento porta a un esito netto. La motivazione posta a base della declaratoria di inammissibilità coinvolge inequivocabilmente questioni di merito, quali l'illegittimità del condono edilizio e la sanabilità o meno delle opere abusive, per cui non poteva essere adottata la procedura de plano. Sono temi che richiedono una valutazione discrezionale e che, proprio per questo, non tollerano una decisione presa senza il confronto tra le parti.

Condono edilizio e sanabilità delle opere: perché il merito non è stato deciso

Dal punto di vista tecnico va sottolineato un aspetto che incide sulla lettura della pronuncia. La Corte non stabilisce se il condono edilizio fosse legittimo né se le opere fossero sanabili, ma si arresta prima, sul terreno del metodo, affermando soltanto che quelle valutazioni non potevano essere compiute con la procedura de plano. Il giudizio sostanziale sulla sorte delle opere resta dunque impregiudicato e dovrà essere svolto nella sede e con le garanzie corrette.

La distinzione è di interesse pratico immediato per chi affronta un ordine di demolizione. L'annullamento del provvedimento non significa che le opere siano salve, ma soltanto che la verifica sulla legittimità del titolo e sulla sanabilità andrà condotta nel contraddittorio, davanti al giudice dell'esecuzione, dove le parti potranno far valere le rispettive ragioni sull'effettivo rispetto dei limiti del condono.

Conclusioni operative per i professionisti e per chi affronta una demolizione

In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte di appello di Napoli perché si pronunci di nuovo sull'istanza nel contraddittorio camerale.

La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai consolidato che presidia il contraddittorio nella fase esecutiva e che, nelle decisioni più recenti, accompagna l'annullamento con il rinvio al giudice dell'esecuzione anziché con una pronuncia definitiva.

Il richiamo è a non confondere la forza del titolo esecutivo con l'automatismo della sua attuazione, perché anche davanti a un ordine di demolizione il metodo con cui si decide pesa quanto la decisione stessa.

Ordine di demolizione e procedura de plano: domande frequenti

Quando il giudice dell'esecuzione può decidere de plano su un ordine di demolizione?

Solo quando la richiesta è manifestamente infondata per difetto di requisiti di legge non discrezionali o ripropone una domanda già rigettata sugli stessi elementi; fuori da questi casi serve l'udienza in camera di consiglio.

L'annullamento dell'ordine di demolizione salva le opere abusive?

No. L'annullamento riguarda solo il metodo della decisione; la legittimità del condono e la sanabilità delle opere saranno valutate dal giudice dell'esecuzione nel contraddittorio tra le parti.

Cosa comporta la mancanza di contraddittorio nel procedimento di esecuzione?

Determina una nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e, in sede di legittimità, l'annullamento del provvedimento con rinvio.